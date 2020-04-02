Bạn đã biết đầy đủ về tác dụng của tinh dầu quế?

Sức khỏe 02/04/2020 17:30

Quế có mùi thơm đặc trưng vừa là gia vị, vừa là thuốc. Cùng xem tác dụng của tinh dầu quế đối với sức khỏe con người là như thế nào.

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Sử dụng tinh dầu đang là xu hướng được nhiều người lựa chọn. Các sản phẩm tinh dầu cũng dần trở nên đa dạng với nhiều mùi hương khác nhau. Tuy nhiên, những loại tinh dầu cơ bản vẫn được yêu thích sử dụng hơn cả, trong đó phải kể đến tinh dầu quế. Tác dụng của tinh dầu quế  đối với sức khỏe con người là như thế nào? Cùng tìm hiểu ngay sau đây.

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Bạn đã biết đầy đủ về tác dụng của tinh dầu quế? - Ảnh minh họa: Internet

Tinh dầu quế trị mụn

Tinh dầu quế được xem là thần dược trong việc trị mụn. Điều này là nhờ khả năng diệt khuẩn của sản phẩm. Da của chúng ta trong quá trình tiết dầu sẽ là điều kiện để bụi bẩn và tế bào chết tích tụ ở các lỗ chân lông từ đó sinh ra mụn. Và tinh dầu quế sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó với những cách sau đây:

  • Thoa tinh dầu quế lên da: Bạn lấy khoảng 1 đến 2 giọt tinh dầu và cho vào lòng bàn tay. Xoa đều cho tinh dầu nóng lên và áp lên da. Vuốt theo hướng từ dưới lên trên và từ trong ra ngoài. 
  • Mặt nạ tinh dầu quế và sữa chua không đường, dầu oliu, sữa ong chúa hoặc mật ong: Chỉ cần trộn 2 đến 3 giọt tinh dầu quế với nguyên liệu mà bạn yêu thích và đắp mặt. Thư giãn trong khoảng 15 đến 20 phút rồi rửa bằng nước sạch là được.

Tinh dầu quế giúp giảm stress

Sử dụng tinh dầu quế ngâm chân là một cách giúp bạn giảm stress cực kỳ hiệu quả. Bạn hãy cho từ 4 đến 5 giọt tinh dầu quế vào nước nóng khoảng từ 38 đến 45 độ C, thêm một chút muối ăn khuấy đều và ngâm khoáng 20 phút.

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Công dụng của tinh dầu quế - Ảnh minh họa: Internet

Trong quá trình ngâm, hãy kết hợp cùng với massage và xoa bóp chân. Đầu tiên hãy uốn cong bàn chân. Dùng ngón tay cái day vào phần lõm chân phía trước. Hãy day ấn khoảng 5 lần và đổi chân. Sau đó dẫm 2 chân lên nhau. Như vậy thì tinh dầu ấm nồng sẽ tác động trực tiếp lên não, các hệ thần kinh. Mang lại cho bạn tâm trạng thật thư thái, vui vẻ và việc lưu thông máu cũng tốt hơn.

Tinh dầu quế giảm béo

Sử dụng tinh dầu quế giảm béo cũng là một cách hay được nhiều người áp dụng. Cơ chế giúp thực hiện giảm cân của tinh dầu quế là nó sẽ giúp cơ thể cân bằng lượng đường trong máu, đồng thời hạ đường huyết, từ đó giảm cơn thèm ăn

Cinnamaldehyde trong tinh dầu quế sẽ giúp tăng cường quá trình sinh nhiệt cũng như trao đổi chất ở lớp mỡ ngoài da. Từ đó giúp giảm mỡ và chống béo phì hiệu quả. Đó là lý do vì sao việc sử dụng tinh dầu quế giảm mỡ bụng được nhiều chị em áp dụng.

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Tinh dầu quế cũng được sử dụng để giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của tinh dầu quế đối với tim mạch

Tinh dầu quế có khả năng giúp giảm lượng cholesterol toàn phần cũng như cholesterol có hại đồng thời tăng chỉ số cholesterol tốt trong cơ thể. Nhờ vậy mà đây được coi là loại tinh dầu rất tốt đối với tim mạch.

Khi sử dụng tinh dầu quế sẽ giúp gia tăng lưu lượng máu, tuần hoàn máu đến các tế bào. Nhờ vậy mà nguy cơ đau tim, đột quỵ cũng sẽ giảm đi. Bên cạnh đó, tinh dầu quế còn giúp chống viêm, ngưng tập tiểu cầu để bảo vệ cho tim mạch của bạn. 

Hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày

Nguyên nhân hàng đầu gây ra viêm loét dạ dày đó là vi khuẩn Helicobacter pylori (HP). Mặc dù tinh dầu quế không thể tiêu diệt hoàn toàn được vi khuẩn này nhưng nó giúp ức chế sự xâm nhập cũng như tấn công của chúng đến dạ dày.

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Bạn cũng có thể dùng tinh dầu quế để chữa viêm loét dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Giảm đau họng

Đặc tính nổi bật của tinh dầu quế mà ai cũng biết đó là chống viêm, kháng khuẩn và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Vì vậy, đây là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai bị đau họng. Bạn chỉ cần uống nước chanh mật ong và vài giọt tinh dầu quế là có thể giúp giảm bớt tình trạng này.

Chống lại ký sinh trùng

Sử dụng tinh dầu quế cũng giúp ức chế sự phát triển của một số loại ký sinh trùng có hại cho đường ruột và ký sinh trùng sốt rét.

Chống nhiễm nấm móng

Tinh dầu quế chính là một bài thuốc tự nhiên rất hiệu quả để có thể ngăn chặn nấm móng chân cũng như nhiều bệnh khác. Bạn chỉ cần kết hợp tinh dầu quế cùng với dầu oliu và thoa lên vùng móng chân bị nhiễm nấm là có thể chữa được căn bệnh này.

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Chăm sóc môi, tóc bằng tinh dầu quế cũng rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Chăm sóc môi và tóc

Sử dụng tinh dầu quế cho môi và tóc sẽ giúp tăng lưu thông tuần hoàn máu. Bạn hãy kết hợp cùng với dầu dừa và thoa lên vùng môi, tóc mỗi ngày để thấy được sự dễ chịu, hiệu quả mà sản phẩm này mang đến.

Khử mùi tự nhiên

Đây chắc chắn là công dụng mà không một ai có thể phủ nhận của tinh dầu quế. Chúng ta chỉ cần cho vài giọt tinh dầu quế, thêm một chút nước vào đèn tinh dầu và cắm điện là cả căn phòng đã ngập tràn mùi thơm. Mùi quế sẽ mang lại cho bạn cảm giác dễ chịu, thư giãn. Đồng thời đuổi các loại côn trùng, xua đi mùi khó chịu. 

Bạn cũng có thể kết hợp tinh dầu quế, tinh dầu cam, chanh và đinh hương rồi cho vào bình xịt để sử dụng. 

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Sử dụng tinh dầu quế để khử mùi tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy là tác dụng của tinh dầu quế đã được đề cập đầy đủ chi tiết trong bài viết. Bạn hãy ghi nhớ để có thể sử dụng khi cần thiết. 

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