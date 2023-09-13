Chế độ ăn uống đóng một vai trò không thể thiếu trong nhiều yếu tố nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, vì vậy, việc đảm bảo một chế độ ăn uống lành mạnh có thể là cách hiệu quả để duy trì một trái tim khỏe mạnh và ngăn ngừa (hoặc giúp kiểm soát) bệnh tim.

Có một số cách bạn có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch, từ duy trì hoạt động năng động đến kiểm soát căng thẳng. Và theo các chuyên gia dinh dưỡng , ưu tiên dinh dưỡng là một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm để bảo vệ trái tim của mình. Vậy cụ thể bạn nên ăn gì tốt cho tim mạch? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Top những thực phẩm tốt nhất cho tim mạch

1. Axit béo Omega-3, như các loại hạt

Đầu tiên trong danh sách các loại thực phẩm tốt cho tim mà bác sĩ khuyên ăn trong ngày chính là axit béo omega-3. Một số ví dụ điển hình nhất về thực phẩm omega-3 bao gồm đậu lăng đỏ, rau chân vịt, đậu hải quân, hạt chia, quả óc chó, cá hồi, cá mòi,cá trích,...

Trong đó, axit béo omega-3 có tác dụng chống viêm, giúp làm loãng máu nhẹ để ngăn ngừa cục máu đông, hạ huyết áp và giúp tăng cholesterol tốt đồng thời giảm chất béo trung tính, tất cả đều rất hữu ích cho sức khỏe tim mạch.

2. Chất chống oxy hóa, như quả mọng

Nếu bạn muốn tăng cường sức khỏe tim mạch của mình, điều quan trọng là phải giải quyết và giảm tình trạng viêm mãn tính. Viêm có liên quan đến rất nhiều vấn đề sức khỏe và nghiên cứu cho thấy rằng giảm viêm có thể giúp bạn tránh được bệnh tim và đột quỵ.

Việc bổ sung các loại thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa vào chế độ ăn uống của bạn có thể hỗ trợ nỗ lực chống lại chứng viêm mãn tính. Cụ thể, theo các chuyên gia, các chất chống oxy hóa chống lại các gốc tự do bên trong cơ thể chúng ta, giúp làm chậm quá trình lão hóa, giảm viêm và giúp trung hòa mọi độc tố đang lưu thông. Một số ví dụ về thực phẩm giàu chất chống oxy hóa tốt nhất mà bạn có thể đưa vào thực đơn là cà chua, cam, quả việt quất dại, rau chân vịt, sô cô la đen và trà xanh.

3. Chất xơ từ các thực phẩm nguyên hạt, như ngũ cốc nguyên hạt

Chất xơ là một khía cạnh quan trọng của một chế độ ăn uống lành mạnh, đầy đủ, nhưng nhiều người trong chúng ta không có đủ chất xơ. Chất xơ giúp bạn no lâu sau khi ăn xong và giúp bạn duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh. Ngoài ra, chất xơ còn giúp hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh và giảm mức cholesterol bằng cách ngăn chặn sự hấp thụ cholesterol trong đường tiêu hóa.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị rằng phụ nữ nên cố gắng tiêu thụ 25 gam chất xơ và nam giới nên cố gắng tiêu thụ khoảng 38 gam chất xơ mỗi ngày. Bạn có thể nhận được chất xơ một cách tự nhiên từ nhiều loại trái cây và rau quả. Trong đó, có một số loại thực phẩm giàu chất xơ tốt nhất để bổ sung vào chế độ ăn uống của bạn là đậu Hà Lan, hạt lanh, quả sung khô, bí ngô, chuối, tim atisô, yến mạch,...

4. Sterol thực vật, giống như rau lá xanh

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng trong danh sách các loại thực phẩm có lợi cho tim mạch đc các chuyên gia khuyên bổ sung là sterol thực vật, hay "phytosterol". Những thành phần thực vật tự nhiên này ngăn chặn sự hấp thụ cholesterol vào hệ thống tiêu hóa của bạn.

Cụ thể, tiêu thụ thực phẩm có nguồn gốc thực vật có chứa phytosterol là cách an toàn để giảm mức cholesterol và ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe như đột quỵ và đau tim. Ngoài ra, chúng có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, ung thư và béo phì.

Trong đó, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, rau, trái cây, sữa và pho mát được tăng cường phytosterol đều là những nguồn cung cấp phytosterol tuyệt vời. Bạn cũng có thể nhận phytosterol dưới dạng thực phẩm bổ sung.

Tóm lại, trên đây là câu trả lời chi tiết cho câu hỏi “Ăn gì tốt cho tim mạch?” Chỉ với những điều chỉnh nhỏ này trong chế độ ăn uống của bạn cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn theo thời gian. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!