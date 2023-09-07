Tác dụng của đồ uống đối với sức khỏe tổng thể có xu hướng bị đánh giá thấp. Mặc dù sự thật là lựa chọn chế độ ăn uống của bạn có thể tác động đến tình trạng viêm mãn tính và việc ăn một chế độ ăn giàu chất béo, rau, trái cây và cá lành mạnh có thể giúp chống lại tình trạng viêm mãn tính, một số lựa chọn đồ uống cũng có thể giúp đạt được mục tiêu tương tự. Vậy đó là những loại thức uống nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về top 6 loại đồ uống chống viêm tốt nhất được các chuyên gia khuyên dùng ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu khi chọn đồ uống chống viêm, hướng dẫn ngắn gọn này sẽ giúp bạn định hướng những lựa chọn tốt nhất cho mình:

Đầu tiên là những điều cần tránh: Theo nghiên cứu được công bố trên Frontiers in Immunology và Tạp chí Quốc tế về Nghiên cứu Tryptophan, khi chọn đồ uống chống viêm, bạn nên bỏ qua những loại có nhiều đường bổ sung và chất béo bão hòa, cả hai đều có thể làm tăng tình trạng viêm.

Thay vào đó, hãy chọn đồ uống có ít đường và chất béo bão hòa, cũng như những loại có chứa hợp chất thực vật có thể kiểm soát tình trạng viêm mãn tính. Nhiều hợp chất thực vật có liên quan đến lợi ích chống viêm rất hiệu quả.

Top 6 loại đồ uống chống viêm được khuyên dùng

1. Trà xanh

Theo nghiên cứu năm 2023 được công bố trên tạp chí Molecules, trà xanh có chứa một hợp chất ấn tượng gọi là epigallocatechin-3-gallate (EGCG), có liên quan đến tác dụng chống viêm bằng cách hoạt động như một chất chống oxy hóa trong cơ thể. Tuy nhiên, cần lưu ý đến lượng đường bạn thêm vào ly trà xanh của mình, vì lượng đường quá mức có thể làm tăng tình trạng viêm mãn tính.

2. Nước ép cam

Nước trái cây bị mang tiếng xấu, nhưng không giống như nước ngọt được pha thêm đường, nước ép cam 100% chứa đường tự nhiên cùng với nhiều chất dinh dưỡng quan trọng, như vitamin C và thiamin.

Cụ thể, theo kết quả của một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Advances of Nutrition, uống nước ép cam nguyên chất 100% (không thêm đường hoặc màu sắc) có thể giúp giảm interleukin 6, một dấu hiệu của tình trạng viêm.

Dữ liệu khác được công bố trên tạp chí Nghiên cứu Thực phẩm và Dinh dưỡng cho thấy những người trưởng thành uống 750ml (hoặc khoảng 3 cốc) nước ép cam mỗi ngày trong 8 tuần cho thấy dấu hiệu căng thẳng oxy hóa và chống viêm được cải thiện tốt hơn.

3. Nước ép lựu

Một số thành phần của loại quả này, bao gồm một nhóm hợp chất thực vật gọi là polyphenol, có tác dụng chống viêm tiềm năng. Cụ thể, Punicalagin là một polyphenol được tìm thấy trong quả lựu (và nước ép của nó) đã được chứng minh là có lợi ích chống viêm, theo nghiên cứu năm 2022 được công bố trên Chất chống oxy hóa. Bên cạnh đó, việc uống nước ép lựu cũng có liên quan đến việc hỗ trợ giảm huyết áp.

4. Nước ép xanh

Thưởng thức đồ uống pha trộn làm từ cải xoong, rau bina, cải xoăn — hoặc thực sự là bất kỳ loại rau lá xanh nào — cũng là cách tuyệt vời để giúp kiểm soát tình trạng viêm mãn tính. Một số dữ liệu, chẳng hạn như nghiên cứu năm 2020 được công bố trên Genes & Nutrition, cho thấy rằng tiêu thụ rau xanh có lợi ích chống viêm.

Đặc biệt, cải xoong là một loại rau lá xanh đáng chú ý có thể là một phần quan trọng trong công thức nước ép chống viêm. Theo nghiên cứu năm 2020 được công bố trên tạp chí Molecules, loại rau chứa nước này có chứa một hợp chất gọi là phenylethyl isothiocyanate, hay PEITC, đã được chứng minh là có tác dụng chống viêm và đặc tính chống oxy hóa. Cải xoong có thể được thêm vào hầu hết mọi công thức nước trái cây xanh. Hoặc, bạn luôn có thể sử dụng kết hợp các loại rau xanh!

5. Nước ép củ dền

Nước ép củ dền là nguồn betalains (betanin) và nitrat tự nhiên, khiến nó trở thành nguồn dinh dưỡng dồi dào. Một đánh giá được công bố trên Phytotherapy Research cho thấy betalain đóng vai trò loại bỏ stress oxy hóa và nitrat hóa, đồng thời mang lại lợi ích chống viêm.

6. Sữa bò

Theo đánh giá của 27 thử nghiệm được công bố trên Tạp chí của Trường Cao đẳng Dinh dưỡng Hoa Kỳ, bất chấp những lời chỉ trích không tốt trên mạng xã hội, sữa bò không góp phần gây ra tình trạng viêm mãn tính và trong một số trường hợp, uống sữa còn có thể có tác dụng chống viêm. Tuy nhiên, khi bạn đang chọn đồ uống từ sữa, hãy chọn loại không thêm đường.

Các mẹo khác để kiểm soát chứng viêm mãn tính

Lựa chọn đồ uống là một phần nhỏ trong vấn đề chống viêm. Dưới đây là các bước khác bạn có thể thực hiện để giúp cơ thể chống lại chứng viêm mãn tính:

- Bao gồm trái cây và rau quả trong chế độ ăn uống của bạn

- Ăn nhiều các loại hạt, đặc biệt là những loại giàu axit béo omega-3, như quả óc chó, hạt chia và hạt lanh

- Tiêu thụ cá có dầu như cá hồi, cá mòi, cá ngừ và cá thu để có nguồn axit béo omega-3 phong phú khác

- Đảm bảo bạn đang bổ sung các vi chất dinh dưỡng quan trọng trong chế độ ăn uống của mình, bao gồm magie, vitamin D, vitamin E, kẽm và selen

- Tham gia vào các hoạt động vận động thường xuyên mà bạn cảm thấy dễ chịu

- Ngủ đủ giấc

Tóm lại, trên đây là tổng hợp top 6 loại đồ uống chống viêm tốt nhất được các chuyên gia khuyên dùng. Việc lựa chọn đồ uống của bạn có thể giúp kiểm soát tình trạng viêm mãn tính một cách tự nhiên hoặc thúc đẩy tình trạng viêm, tùy thuộc vào những gì có bạn chọn. Đồng thời hãy tránh xa đồ uống có quá nhiều đường và chất béo bão hòa để việc kiểm soát tình trạng viêm của bạn được diễn ra hoàn hảo hơn nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc!