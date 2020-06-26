Ăn bơ đúng cách để giảm cân hiệu quả

Bơ được xem là loại quả khá “thời thượng” và không phải ai cũng có khả năng để ăn thường xuyên. Chúng cực kỳ tốt đối với sức khỏe con người. Đặc biệt, loại quả này chiếm ưu thế cực kỳ lớn trong việc giảm cân. Chúng sẽ giúp bạn no lâu, giảm cảm giác thèm ăn và đốt cháy mỡ thừa. Tuy nhiên bạn cần biết ăn bơ đúng cách để giảm cân , nếu không thì nó sẽ mang đến hiệu quả ngược lại.

Việc ăn bơ mỗi ngày sẽ cực kỳ hiệu quả trong việc giảm cân. Bạn có thể ăn tất cả bơ cùng 1 lúc hoặc chia đều ra trong cả một ngày dài. Ví dụ, bạn có thể ăn nguyên bơ vào bữa sáng hoặc ăn cùng bánh mì sandwich thay vì sử dụng mayo, mứt. Thái lát bơ và cho thêm vào trong salad.

Ăn bơ như thế nào để giảm cân là điều mà nhiều người quan tâm. Có rất nhiều cách mà bạn có thể áp dụng. Hãy cùng xem đâu là cách phù hợp nhất với bản thân mình.

Việc ăn bao nhiêu bơ sẽ phụ thuộc vào mục tiêu giảm cân cũng như sở thích của bạn. Trung bình một quả bơ có khoảng 322 calo. Trong một nửa quả bơ có chứa 161 calo. Hãy cân nhắc để lựa chọn phù hợp.

Dùng bơ thay cho các chất béo khác

Trong bơ có khá nhiều chất béo, chính vì thế, người ăn sẽ cảm thấy no lâu hơn. Hãy thay thế chất béo trong chế độ ăn của bạn bằng bơ. Không ăn bơ chỉ như một chất béo bổ sung hoặc là sự lựa chọn cuối cùng trong ngày. Vì 1 quả bơ có chứa 322 calo. Thay vì phết bơ lên bánh mì, khoai tây thì hãy thay thế chúng bằng 1 lát bơ.

Dùng bơ thay thế cho các chất béo khác trong món ăn - Ảnh minh họa: Internet

Thay thế chất béo bằng nhau cho bơ trong các món nướng

Việc dùng bơ trong các món nướng sẽ giúp giảm chất béo bão hòa và cholesterol trong bữa ăn hằng ngày của bạn. Chúng ta có thể thay thế tất cả các chất béo trong công thức nấu ăn bằng 1 chút bơ nghiền. Đây là tuyệt chuyên để giảm các chất béo bão hòa, cholesterol trong bánh nướng xốp, bánh quy và bánh ngọt.

Dùng bơ thay cho mayonaise hoặc kem chua

Mayonnaise và kem chua là những nguyên liệu quen thuộc giúp cho món salad của bạn ngon hơn, hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, chúng lại chứa khá nhiều chất béo bão hòa cũng như cholesterol. Vì vậy, hãy dùng bơ để thay thế các thành phần này giúp duy trì một chế độ ăn thực sự lành mạnh.

Cần ăn vào thời gian nào để giảm cân?

Nếu bạn muốn ăn bơ để giảm cân thì hãy chọn những thời điểm sau đây:

Ăn trước bữa chính khoảng từ 1 đến 2 tiếng.

Ăn bơ vào buổi sáng giúp dưỡng chất được hấp thụ một cách tối đa trong cả một ngày.

Chỉ ăn với một lượng vừa phải và không nên ăn quá nhiều. Ăn nhiều cũng không giúp cho quá trình giảm cân của bạn diễn ra nhanh hơn.

Có nhiều cách để ăn bơ giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Các món ăn giảm cân với bơ

Ăn bơ có giảm cân được không hay ăn bơ thế nào để giảm cân tùy thuộc vào món ăn mà bạn sử dụng, lượng bơ ăn trong 1 ngày. Dưới đây sẽ là một số gợi ý về món ăn chế biến từ bơ dành cho bạn.

Sinh tố bơ

Để thực hiện sinh tố bơ giảm cân, trước hết, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu gồm:

½ quả bơ

300gr đậu hũ non

300ml nước ép lê

2 muỗng canh mật ong

½ muỗng cafe chiết xuất vani

2 ly đá bào

Giảm cân với sinh tố bơ - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Bơ mua về bạn gọt bỏ vỏ, lấy phần ruột và cho vào máy xay sinh tố. Kèm theo đó là đậu hũ non, nước ép lê, mật ong, chiết xuất vani.

Bấm máy xay cho các nguyên liệu quyện vào với nhau sau đó tiếp tục cho đá vào xay cùng cho đến khi hỗn hợp sánh mịn.

Sau khi hoàn thành hãy sử dụng ngay để đá không bị chảy nước. Sinh tố cũng sẽ ngon hơn.

Salad bơ

Salad bơ cũng là một món ăn được nhiều người giảm cân lựa chọn. Các nguyên liệu để làm món ăn này sẽ là:

2 quả bơ

½ củ hành tây

2 quả cà chua

1 quả dưa chuột

Các loại gia vị: nước cốt chanh, muối, tiêu, dầu ô-liu, ngò rí

Chọn bơ ngon, chín đúng tầm ăn sẽ ngon, béo và đảm bảo chất lượng - Ảnh minh họa: Internet

Các bước để thực hiện món salad bơ bao gồm:

Bơ gọt bỏ vỏ, thái miếng vuông vừa ăn.

Dưa chuột, cà chua rửa sạch và thái nhỏ.

Hành tây gọi vỏ và cắt lát mỏng.

Ngò rí rửa sạch, thái nhỏ.

Cho tất cả các loại nguyên liệu vừa sơ chế vào một bát to trừ bơ. Không trộn bơ cùng các loại nguyên liệu khác để tránh bị nát.

Trộn các loại gia vị đã chuẩn bị vào với nhau tạo thành một hỗn hợp nước sốt theo tỉ lệ: 2 thìa canh dầu ô-liu, 2 thìa canh nước cốt chanh, nửa thìa cafe tiêu, nửa thìa muối.

Sau đó, trộn đều nước sốt vào bát salad. Cho món ăn ra đĩa và bày bơ lên. Ăn đến đâu thì trộn đều đến đó.

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Ăn bơ đúng cách cho hiệu quả giảm cân cao hơn - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những thông tin hữu ích liên quan đến việc ăn bơ đúng cách để giảm cân. Nếu bạn cũng đang muốn thực hiện điều này, hãy ghi nhớ lại và bắt đầu lựa chọn, sử dụng bơ là nguyên liệu giúp bản thân giảm cân an toàn, hiệu quả.