Bà bầu ăn bơ có tốt không? những lưu ý khi mẹ bầu ăn bơ

Bơ được xem là loại quả khá an toàn mà chị em bầu có thể thêm vào khẩu phần ăn thường xuyên. Trong bơ chứa một lượng lớn chất dinh dưỡng quan trọng như chất béo tốt, vitamin và các khoáng chất. Tất cả chúng đều rất tốt cho cả mẹ và bé trong giai đoạn bầu bí. Vì thế, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên thai phụ nên ăn bơ với lượng vừa phải trong suốt thai kỳ.

Quả bơ giàu dưỡng chất có lợi cho sức khỏe nhưng bà bầu ăn bơ có tốt không , bà bầu nên ăn bơ vào lúc nào của thai kỳ thì tốt nhất đều là những vấn đề được rất nhiều chị em đang mang thai quan tâm.

Thiếu sắt là nguy cơ hàng đầu gây ra thiếu máu ở phụ nữ mang thai, đồng thời có thể gây nguy hiểm cho cả mẹ lẫn bé. Như đã nói ở trên, thịt quả bơ chứa một lượng sắt dồi dào giúp giảm hiệu quả nguy cơ thiếu máu khi mang thai.

Bơ cung cấp nhiều folate tốt, chúng giúp giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh ở thai nhi và lượng folate được khuyến nghị tiêu thụ mỗi ngày đối với thai phụ là từ 600-800mcg folate. Trong khi đó 100g thịt quả bơ có chứa tới 5mcg axit folic. Do đó, dù bận rộn thế nào, các mẹ cũng đừng bỏ qua loại quả bổ dưỡng này.

Thịt quả bơ chứa một lượng sắt dồi dào giúp giảm hiệu quả nguy cơ thiếu máu khi mang thai

+ Giảm ốm nghén

Ốm nghén là tình trạng rất phổ biến và gây nhiều khó chịu khi mang thai, đặc biệt là ở tam cá nguyệt thứ nhất. Tuy nhiên, quả bơ có thể là “cứu cánh” cho mẹ bầu nhờ lượng vitamin C dồi dào rất tốt trong việc giảm mệt mỏi và cảm giác buồn nôn khi mang thai những tháng đầu.

+ Hỗ trợ tiêu hóa

Bệnh dạ dày và táo bón cũng là vấn đề rất phổ biến trong thai kỳ. Và mẹ bầu hoàn toàn có thể đẩy lùi các tình trạng trên bằng cách ăn bơ thường xuyên. Hàm lượng chất xơ phong phú có trong quả bơ sẽ giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, từ đó việc đi vệ sinh của mẹ bầu cũng diễn ra nhẹ nhàng hơn

Hàm lượng chất xơ phong phú có trong quả bơ sẽ giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả

+ Tăng hấp thụ chất dinh dưỡng

Bơ không chỉ giàu dưỡng chất mà còn giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng từ các loại thức ăn khác nhanh và hiệu quả hơn. Điển hình là bơ sẽ giúp cơ thể hấp thụ chất chống oxy hóa carotenoid có nhiều trong rau xanh, khoai lang và cà rốt.

+ Giảm chuột rút

Phần lớn các phụ nữ mang thai sẽ phải ít nhất một lần trải qua hiện tượng chuột rút ở chân trong giai đoạn bầu bí. Bạn có thể giảm tình trạng này bằng cách bổ sung thêm canxi và kali vào chế độ ăn hằng ngày. Bơ trở thành lựa chọn đắt giá vì chúng chứa cả hai loại khoáng chất trên.

Ăn bơ giúp giảm chuột rút khi mang thai

+ Kiểm soát đường và cholesterol trong máu

Bà bầu có thể bị tăng nồng độ cholesterol và đường trong máu khi chế độ ăn uống thiếu cân bằng cùng những cơn thèm ăn bất chợt. Bạn có thể giảm tình trạng trên nếu ăn bơ vì nó giúp giữ cho lượng cholesterol và đường trong khả năng kiểm soát.

+ Giảm nguy cơ tiền sản giật

Kali có nhiều trong quả bơ sẽ giúp ổn định huyết áp khi mang thai, từ đó giúp giảm nguy cơ mắc chứng tiền sản giật. Mặt khác, ăn bơ thường xuyên có thể giúp hạn chế nguy cơ mắc các vấn đề về tim ở trẻ trong tương lai.

2. Bà bầu nên ăn bơ vào lúc nào là tốt nhất?

Thời kỳ đầu mang thai là thời điểm tốt nhất nên ăn bơ để bổ sung folate. Nếu 3 tháng đầu thai kỳ, nồng độ folate quá thấp có thể gây dị tật ống thần kinh ở thai nhi. Vì lý do đó, chị em nên thưởng thức một quả bơ mỗi ngày sẽ góp phần hạn chế các rối loạn thần kinh ở bé yêu.

Thời kỳ đầu mang thai là thời điểm tốt nhất nên ăn bơ để bổ sung folate

Ngoài ra, ở 3 tháng cuối thai kỳ, thai nhi cần tăng cân vượt trội hơn để các cơ quan và não bộ phát triển đến đỉnh điểm. Do đó, thai phụ sẽ cần rất nhiều khoáng chất cần thiết như vitamin A, C, E, chất xơ, kali, canxi,... và tất cả chúng đều có mặt trong quả bơ với lượng rất dồi dào. Vì thế, hãy chú ý nạp thêm loại quả này vào giai đoạn cuối của thai kỳ để cung cấp những chất dinh dưỡng thiết yếu cho bé.

3. Bà bầu ăn bơ như thế nào là tốt nhất?

Nếu không muốn bị tăng cân quá nhiều, chị em nên xem lại chế độ ăn hàng ngày khi quyết định thêm bơ vào khẩu phần ăn. Bạn hãy chắc rằng đã giảm đáng kể lượng calo ở các món ăn khác vì calo trong quả bơ tương đối cao.

Nếu ăn nhiều và ăn vào buổi tối có thể khiến lượng calo bạn nạp vào cơ thể không được giải phóng và kết quả là bạn sẽ bị tăng cân. Ngược lại, với những chị em muôn tăng cân nhanh thì có thể nạp 1-2 quả bơ sau bữa ăn 1-2 tiếng, và tốt nhất nên ăn vào trưa chiều.

Xem lại chế độ ăn hàng ngày khi quyết định thêm bơ vào khẩu phần ăn

Nguyên tắc khi ăn các loại trái cây là bạn nên ăn chúng trực tiếp chứ không nên chế biến vì sẽ làm hao hụt các vitamin. Một lưu ý nhỏ là bơ có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của một số loại thuốc. Nếu đang phải uống các loại thuốc làm loãng máu, hãy hỏi ý kiến bác sĩ khi muốn ăn bơ.

4. Mẹo chọn bơ ngon cho bà bầu

Như đã nói ở trên, bà bầu chỉ nên ăn bơ đúng mùa để vừa ngon miệng vừa tránh các loại bơ trái mùa chứa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, dù đúng mùa thì chị em cũng cần có một số mẹo để chọn được bơ ngon:

- Nên lựa những quả bơ có cuống nhỏ, nếu cuống to thì chứng tỏ là bơ còn non.

- Bơ tròn thường có hạt to hơn, tuy nhiên chúng sẽ ít xơ hơn.

Bơ chín ngon sẽ có vỏ căng bóng nhưng vẫn hơi sần, cầm chắc tay

- Khi mua nên bóp nhẹ, hoặc bấm vào cuống quả bơ, nếu thấy mềm đều thì chọn. Vì nếu các phần khác chưa mềm thì chúng cũng sẽ chín dần về phía đuôi.

- Bơ màu xanh thường béo, thơm, dẻo hơn bơ tím.

- Bơ chín ngon sẽ có vỏ căng bóng nhưng vẫn hơi sần, cầm chắc tay.

- Không nên để bơ chín trong tủ lạnh quá lâu vì sẽ giảm hương vị. Chị em không nên mua quá nhiều bơ để dự trữ. Nếu mua bơ chưa chín hãy để bên ngoài cho chín rồi mới bỏ vào tủ lạnh.

5. Bà bầu ăn bơ nhiều có tốt không?

Mặc dù quả bơ có rất nhiều tác dụng tốt với sức khỏe bà bầu. Tuy nhiên, không nên lạm dụng chúng bởi việc ăn quá nhiều bơ có thể gây ra các tác dụng phụ không đáng có.

Cơ thể có thể tích tụ chất béo, khiến bà bầu tăng cân nhanh khi bạn nạp quá nhiều bơ vào khẩu phần ăn. Với những bà bầu đang bị dư cân, việc ăn bơ nhiều có thể khiến cho tình trạng thừa cân trở nên nghiêm trọng hơn. Ngoài ra, trong bơ chứa nhiều vitamin C và chất xơ, nếu ăn quá nhiều có thể gây rối loạn tiêu hóa.

Không nên lạm dụng chúng bởi việc ăn quá nhiều bơ có thể gây ra các tác dụng phụ không đáng có

Lời khuyên dành cho các thai phụ là chỉ nên ăn mỗi ngày một trái bơ (nặng khoảng 250 – 300g). Hàm lượng dinh dưỡng có trong một trái bơ là đủ để cung cấp dưỡng chất cho cơ thể.

Hy vọng bài viết trên đã giải đáp được thắc mắc: Bà bầu ăn bơ có tốt không? Ăn bơ đúng mùa không chỉ thơm ngon mà còn giúp thai phụ tránh ăn phải bơ trái mùa chứa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Trong bơ chứa nhiều chất béo nhưng nếu biết ăn đúng cách có thể giúp bà bầu duy trì vóc thon thả và hạn chế tăng cân quá đà.

Đây là loại quả bổ dưỡng, an toàn mà bạn nên bổ sung vào thực đơn dinh dưỡng thường xuyên trong suốt thai kỳ. Nên ăn bơ với lượng vừa đủ kết hợp cùng chế độ dinh dưỡng hợp lý, khoa học sẽ đảm bảo đủ cung cấp dinh dưỡng để chị em có một thai kỳ khỏe mạnh.