Ăn bằng đũa lại gấp đôi lợi ích cho sức khỏe, biết được lý do ai cũng bất ngờ

Sức khỏe 23/10/2022 11:50

Thoạt nhìn, ăn bằng đũa có thể là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng chúng là một may mắn ngụy trang cho sự trao đổi chất của bạn. Cách bạn cầm và cách nó xử lý thức ăn có thể khiến bạn chậm lại trong khi ăn, đây có thể là một giải pháp cho các vấn đề về thể lực và kiểm soát cân nặng.

Đây là những lý do tại sao bạn có thể muốn chuyển sang sử dụng đũa thay thế.

1. Có thể giúp bạn kiểm soát lượng ăn

Cảm giác bạn có được khi ăn no được gọi là “cảm giác no”. Nó được kích hoạt bởi nhiều tín hiệu nội tiết tố và thần kinh và giai đoạn này mất một thời gian trước khi cho bạn biết rằng bạn đã no. Khi bạn ăn bằng nĩa và thìa thông thường, bạn sẽ có thể cắn nhiều miếng hơn và ăn nhanh hơn, điều này có liên quan đến nguy cơ béo phì.

Ăn bằng đũa lại gấp đôi lợi ích cho sức khỏe, biết được lý do ai cũng bất ngờ - Ảnh 1

Mặt khác, đũa có thể giúp não đánh lừa sự thèm ăn của bạn. Chúng có thể kiểm soát lượng thức ăn bạn có thể nạp vào một lúc và làm chậm quá trình ăn uống, kích hoạt chỉ số no của bạn với khẩu phần nhỏ hơn.

2. Có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu

Ăn bằng đũa lại gấp đôi lợi ích cho sức khỏe, biết được lý do ai cũng bất ngờ - Ảnh 2

Chỉ số đường huyết (GI) là giá trị của thực phẩm liên quan đến ảnh hưởng của nó đối với lượng đường trong máu 2 giờ sau khi thực phẩm được ăn và nó đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát cân nặng. Khi bị tăng nặng, nó sẽ làm chậm quá trình đốt cháy calo và mở rộng việc lưu trữ chất béo. Khi bạn cắn những miếng nhỏ hơn bằng đũa, bạn có thể ngăn chặn sự gia tăng đột ngột mức GI.

Một nghiên cứu từ năm 2014 cho thấy phản ứng đường huyết khi ăn cơm bằng đũa thấp hơn so với dùng thìa.

3. Có thể ngăn ngừa đầy hơi và ợ chua

Khi bạn có ít thức ăn hơn trong miệng, bạn sẽ có thể nhai và nuốt đúng cách. Bằng cách này, bạn sẽ không để nhiều không khí lọt vào, điều này có thể khiến bạn cảm thấy bớt đầy hơi sau đó.

4. Có thể giảm thiểu nguy cơ bị nghẹt thở

Ăn bằng đũa lại gấp đôi lợi ích cho sức khỏe, biết được lý do ai cũng bất ngờ - Ảnh 3

Ăn từng miếng nhỏ hơn sẽ giúp bạn có quá trình tiêu thụ thức ăn được kiểm soát hơn và giảm nguy cơ mắc nghẹn so với ăn nhanh.

5. Có thể cân bằng sự phối hợp giữa não và cơ thể của bạn

Ngoài những lợi ích về thể chất, đũa có thể giúp cải thiện khả năng kiểm soát cơ bắp, đặc biệt là đối với trẻ em. Vì việc ăn bằng đũa sẽ giúp tạo ra các chuyển động chính xác hơn, về cơ bản, nó tạo ra một bài tập cho sự phối hợp của cơ thể.

Ăn bằng đũa lại gấp đôi lợi ích cho sức khỏe, biết được lý do ai cũng bất ngờ - Ảnh 4

Ngoài ra, người ta cũng phát hiện ra rằng ăn cùng một loại thực phẩm theo cách khác có thể thay đổi trải nghiệm nếm, điều này có thể khiến đũa trở nên vô giá khi yêu cầu con bạn ăn thử những loại rau “khủng khiếp” đối với chúng.

Theo Brightside

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