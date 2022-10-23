Theo nghiên cứu được thực hiện bởi Viện Y tế Quốc gia (NIH), các nhà khoa học đã thu thập dữ liệu từ 33.497 phụ nữ ở Mỹ, trong độ tuổi 35-74, những người trước đó đã tham gia vào một nghiên cứu dành cho chị em, do Viện Khoa học Sức khỏe Môi trường Quốc gia (NIEHS) dẫn đầu. ), đây cũng là một trong những thành phần của NIH.

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Những người phụ nữ được theo dõi trong gần 11 năm và trong thời gian đó, 378 trường hợp ung thư tử cung đã được chẩn đoán. "Chúng tôi ước tính rằng 1,64% phụ nữ không bao giờ sử dụng máy ép tóc sẽ bị ung thư tử cung ở tuổi 70, nhưng đối với những người thường xuyên sử dụng thì nguy cơ đó lên đến 4,05%", Tiến sĩ Alexandra White, người đứng đầu NIEHS cho biết. Nhóm Dịch tễ học Môi trường và Ung thư và tác giả chính của nghiên cứu mới.