Chuyên gia cảnh báo: Hóa chất duỗi tóc làm tăng ung thư cổ tử cung

Sống khỏe 23/10/2022 08:33

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng các hóa chất trong các sản phẩm làm thẳng tóc có thể liên quan đến ung thư tử cung.

Theo nghiên cứu được thực hiện bởi Viện Y tế Quốc gia (NIH), các nhà khoa học đã thu thập dữ liệu từ 33.497 phụ nữ ở Mỹ, trong độ tuổi 35-74, những người trước đó đã tham gia vào một nghiên cứu dành cho chị em, do Viện Khoa học Sức khỏe Môi trường Quốc gia (NIEHS) dẫn đầu. ), đây cũng là một trong những thành phần của NIH.

Chuyên gia cảnh báo: Hóa chất duỗi tóc làm tăng ung thư cổ tử cung - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người phụ nữ được theo dõi trong gần 11 năm và trong thời gian đó, 378 trường hợp ung thư tử cung đã được chẩn đoán. "Chúng tôi ước tính rằng 1,64% phụ nữ không bao giờ sử dụng máy ép tóc sẽ bị ung thư tử cung ở tuổi 70, nhưng đối với những người thường xuyên sử dụng thì nguy cơ đó lên đến 4,05%", Tiến sĩ Alexandra White, người đứng đầu NIEHS cho biết. Nhóm Dịch tễ học Môi trường và Ung thư và tác giả chính của nghiên cứu mới.

Người ta thấy rằng những phụ nữ cho biết họ đang sử dụng các sản phẩm làm thẳng tóc có nguy cơ bị ung thư tử cung cao gấp đôi so với những người không sử dụng các sản phẩm này. Alexandra White cho biết: "Tỷ lệ tăng gấp đôi này là đáng lo ngại. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải đặt thông tin này vào bối cảnh, ung thư tử cung là một loại ung thư tương đối hiếm".

Chuyên gia cảnh báo: Hóa chất duỗi tóc làm tăng ung thư cổ tử cung - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù các nhà nghiên cứu không thu thập thông tin về nhãn hiệu hoặc thành phần trong các sản phẩm làm tóc mà phụ nữ sử dụng, nhưng bài báo lưu ý rằng một số hóa chất được tìm thấy trong các sản phẩm duỗi tóc như paraben, bisphenol A, kim loại và formaldehyde có thể góp phần làm tăng nguy cơ ở tử cung ung thư.

Chuyên gia cảnh báo: Hóa chất duỗi tóc làm tăng ung thư cổ tử cung - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Bà Alexandra White cho biết: “Cần thêm nhiều nghiên cứu để xác nhận những phát hiện này ở các nhóm dân số khác nhau, để xác định xem các sản phẩm làm tóc có góp phần gây ra sự chênh lệch sức khỏe trong ung thư tử cung hay không và xác định các hóa chất cụ thể có thể làm tăng nguy cơ ung thư ở phụ nữ."

Theo Indiatoday

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