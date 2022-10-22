Thực hư thông tin uống nước để giảm cân có thực sự hiệu quả như chị em vẫn truyền miệng

Có rất nhiều chế độ ăn kiêng có thể liên quan đến việc giảm cân. Là một trong những chủ đề được thảo luận nhiều nhất trong lĩnh vực sức khỏe, giảm cân được cho là một hành trình cần sự hỗ trợ của các chuyên gia y tế. Việc nhịn ăn bằng nước đã được nhiều người đam mê dinh dưỡng quan tâm trên hầu hết các quốc gia.

Ảnh minh họa: Internet Uống nước là cần thiết cho hoạt động bình thường của cơ thể con người vì nó giữ cho bạn đủ nước và thải chất độc ra ngoài, nên việc nhịn ăn uống nước sử dụng cơ chế này, trong đó người ta không tiêu thụ bất cứ thứ gì ngoài nước trong một khoảng thời gian giới hạn. Nhịn ăn chỉ uống nước có nghĩa là tiêu thụ nước trong vài ngày mà không có thức ăn. Kiểu nhịn ăn này được cho là để cải thiện sức khỏe và có thể thúc đẩy một chế độ ăn uống lành mạnh và thay đổi lối sống.

Kiểu nhịn ăn này thường kéo dài từ 24-72 giờ. Người ta không nên nhịn ăn mà chỉ uống nước lâu hơn thời gian này mà không có sự giám sát y tế. Ảnh minh họa: Internet Một nghiên cứu được thực hiện vào năm ngoái bởi Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, trong đó 12 người đàn ông trung niên được thực hiện chế độ nhịn ăn 8 ngày bằng nước. Vào cuối 8 ngày, những người tham gia cho thấy giảm đáng kể mức độ căng thẳng cảm nhận, giảm cân, thay đổi thành phần cơ thể, mất nước, tăng tạo ceton, tăng axit uric máu, giảm nồng độ glucose huyết thanh và hạ natri máu. Kết luận của nghiên cứu là mặc dù có một số tác động tích cực đến cơ thể, nhưng nếu tiếp tục trong thời gian dài hơn có thể gây hại cho cơ thể.

Lợi ích và tác hại của việc nhịn ăn bằng nước Ảnh minh họa: Internet Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhịn ăn bằng nước có thể thúc đẩy autophagy là một quá trình trong đó cơ thể bạn phá vỡ và tái chế các phần tế bào cũ có khả năng gây nguy hiểm. Tuy nhiên, việc nhịn ăn bằng nước tiềm ẩn nhiều rủi ro và có thể gây nguy hiểm nếu thực hiện quá lâu. Nó có thể dẫn đến mất cơ, dao động huyết áp và một loạt các tình trạng sức khỏe khác. Những người mắc bệnh tiểu đường, bệnh gút, phụ nữ có thai và trẻ em nên tránh hoàn toàn việc này. Ảnh minh họa: Internet Các nhà dinh dưỡng cho biết: "Nhiều người uống nước để giảm cân. Có thể dễ dàng giảm tới 1 kg mỗi ngày. Tuy nhiên, họ cảnh báo rằng không nên làm điều đó một cách không cần thiết vì nó có thể gây mất cơ nghiêm trọng." Theo Indiatoday

Ngủ đủ 8 tiếng một ngày là "thuốc tiên" chữa bách bệnh: Dẹp nhanh sự mất tập trung, ngăn chặn bệnh tim và tiểu đường, đến tế bào ung thư còn khiếp sợ Một nghiên cứu chỉ ra rằng ngủ 8 tiếng đều đặn không hẳn là một điều gì đó xa xỉ mà còn là một phần thiết yếu của một thói quen lành mạnh. Thiếu giờ ngủ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần, tình cảm và thể chất của bạn. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra nếu bạn bắt đầu ưu tiên giấc ngủ của mình nhé.

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