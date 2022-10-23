Tiến sĩ Manish Jajodia, Bác sĩ phẫu thuật tổng quát tại StanPlus, Hyderabad, Ấn Độ cho biết: "Mức cholesterol LDL cao có hại cho tim, nó làm tổn thương các động mạch vành (các mạch cung cấp máu cho tim)."

Để đảm bảo sức khỏe tim mạch thích hợp, bạn cần phải kiểm tra mức cholesterol. Chất nhờn này được tìm thấy trong máu và chỉ hữu ích cho cơ thể với số lượng hạn chế. Lượng cholesterol LDL nói chung là dưới 100, trong khi trên 130 có nghĩa là một người có lượng cholesterol cao. Điều này có thể dẫn đến các bệnh tim mạch khác nhau.

Cho dù bạn có sử dụng thuốc giảm cholesterol hay không , bạn có thể thực hiện một số thay đổi lối sống để giảm mức cholesterol trong máu.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn chất xơ hòa tan có thể làm giảm mức cholesterol bằng cách giảm sự hấp thụ của nó vào máu. Lê, táo, đậu và bột yến mạch chứa các chất xơ hòa tan.

2. Giảm chất béo bão hòa

Trong khi tiêu thụ chất béo, hãy tìm chất béo không bão hòa đa, vì chất béo bão hòa làm tăng cholesterol xấu (LD).

3. Tiêu thụ thực phẩm giàu axit béo omega-3

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù axit béo omega-3 không làm giảm cholesterol, nhưng chúng chắc chắn có tác dụng có lợi cho tim mạch.

4. Tập thể dục hàng ngày trong 30 phút để tăng lượng cholesterol tốt (HDL)

Tập thể dục có thể bảo vệ tim chống lại bệnh tim mạch. Giảm cân bằng cách thêm tập thể dục vào thói quen của bạn cũng là điều lý tưởng mà các bác sĩ khuyến nghị.

5. Hạn chế uống rượu và bỏ thuốc lá

Ảnh minh họa: Internet

Hút thuốc có hại cho phổi và tim. Bỏ thuốc lá làm tăng cholesterol tốt (HDL), chất này cung cấp vỏ bọc bảo vệ động mạch vành. Uống rượu vừa phải có liên quan đến mức cholesterol tốt cao hơn, nhưng vẫn không được khuyến khích uống. Nếu bạn phải uống rượu cho dịp nào đó, hãy chú ý nên có chừng mực.

Theo Indiatoday