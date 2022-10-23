Đẩy lùi bệnh tim bằng 5 cách giảm nhanh cholesterol mà ai cũng cần biết

Sống khỏe 23/10/2022 08:31

Cholesterol có thể có lợi cho tim chỉ với số lượng nhỏ. Tuy nhiên, nếu bạn có mức cholesterol cao, có nhiều cách để bạn có thể giảm nó để ngăn ngừa bệnh tim mạch.

Đẩy lùi bệnh tim bằng 5 cách giảm nhanh cholesterol mà ai cũng cần biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Để đảm bảo sức khỏe tim mạch thích hợp, bạn cần phải kiểm tra mức cholesterol. Chất nhờn này được tìm thấy trong máu và chỉ hữu ích cho cơ thể với số lượng hạn chế. Lượng cholesterol LDL nói chung là dưới 100, trong khi trên 130 có nghĩa là một người có lượng cholesterol cao. Điều này có thể dẫn đến các bệnh tim mạch khác nhau.

Tiến sĩ Manish Jajodia, Bác sĩ phẫu thuật tổng quát tại StanPlus, Hyderabad, Ấn Độ cho biết: "Mức cholesterol LDL cao có hại cho tim, nó làm tổn thương các động mạch vành (các mạch cung cấp máu cho tim)."

Cho dù bạn có sử dụng thuốc giảm cholesterol hay không , bạn có thể thực hiện một số thay đổi lối sống để giảm mức cholesterol trong máu.

1. Tăng chất xơ hòa tan trong khẩu phần ăn

Đẩy lùi bệnh tim bằng 5 cách giảm nhanh cholesterol mà ai cũng cần biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ăn chất xơ hòa tan có thể làm giảm mức cholesterol bằng cách giảm sự hấp thụ của nó vào máu. Lê, táo, đậu và bột yến mạch chứa các chất xơ hòa tan.

 

2. Giảm chất béo bão hòa

Trong khi tiêu thụ chất béo, hãy tìm chất béo không bão hòa đa, vì chất béo bão hòa làm tăng cholesterol xấu (LD).

3. Tiêu thụ thực phẩm giàu axit béo omega-3

Đẩy lùi bệnh tim bằng 5 cách giảm nhanh cholesterol mà ai cũng cần biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù axit béo omega-3 không làm giảm cholesterol, nhưng chúng chắc chắn có tác dụng có lợi cho tim mạch.

 

4. Tập thể dục hàng ngày trong 30 phút để tăng lượng cholesterol tốt (HDL)

Tập thể dục có thể bảo vệ tim chống lại bệnh tim mạch. Giảm cân bằng cách thêm tập thể dục vào thói quen của bạn cũng là điều lý tưởng mà các bác sĩ khuyến nghị.

5. Hạn chế uống rượu và bỏ thuốc lá

Đẩy lùi bệnh tim bằng 5 cách giảm nhanh cholesterol mà ai cũng cần biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hút thuốc có hại cho phổi và tim. Bỏ thuốc lá làm tăng cholesterol tốt (HDL), chất này cung cấp vỏ bọc bảo vệ động mạch vành. Uống rượu vừa phải có liên quan đến mức cholesterol tốt cao hơn, nhưng vẫn không được khuyến khích uống. Nếu bạn phải uống rượu cho dịp nào đó, hãy chú ý nên có chừng mực.

Theo Indiatoday

5 sai lầm dinh dưỡng phổ biến khiến bạn tích tụ mỡ thừa, tăng cân không kiểm soát

5 sai lầm dinh dưỡng phổ biến khiến bạn tích tụ mỡ thừa, tăng cân không kiểm soát

Béo phì là một bệnh mà tất cả chúng ta đều muốn thoát khỏi nó. Vì vậy, nếu bạn đã tăng một vài cân không mong muốn và muốn giảm chúng ngay lập tức đôi khi có thể khiến bạn mắc sai lầm. Trong sự quá sốt sắng của chúng ta và vì tất cả những thông tin sai lệch tràn ngập trên internet, chúng ta rất có thể vô tình phạm phải những sai lầm, chẳng hạn như tập sai cách hoặc ăn nhầm thứ.

Xem thêm
Từ khóa:   cách giảm cholesterol thực phẩm làm tăng cholesterol phòng ngừa bệnh tim

TIN MỚI NHẤT

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 28 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 2 giờ 17 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?