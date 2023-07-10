Đắk Lắk: Bệnh nhi 7 tuổi tử vong do sốt xuất huyết Dengue

Sức khỏe 10/07/2023 10:59

Bé gái 7 tuổi bị sốc sốt xuất huyết Dengue nặng ngày thứ 4 và đã tử vong sau khi nhập viện điều trị.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 10/7, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do bệnh sốt xuất huyết Dengue. Bệnh nhi là H.K.N., nữ, sinh năm 2016, trú tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 4/7, bệnh nhi xuất hiện các triệu chứng sốt, ở nhà có dùng thuốc nhưng không hạ sốt. Ngày 6/7, người nhà đưa bệnh nhi đi khám tại Bệnh viện Nhi Đức Tâm, TP. Buôn Ma Thuột, được chẩn đoán sốt xuất huyết, được kê đơn thuốc điều trị tại nhà.

Ngày 8/7, bệnh nhi đau bụng, tay chân lạnh, người nhà đưa trẻ khám, nhập Bệnh viện Nhi Đức Tâm và được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue nặng ngày thứ 4, đã xử trí dịch truyền và các thuốc hỗ trợ khác.

Bệnh nhi tử vong với chẩn đoán viêm cơ tim cấp, sốc sốt xuất huyết Dengue nặng ngày thứ 4 tái sốc lần 1.

Đắk Lắk: Bệnh nhi 7 tuổi tử vong do sốt xuất huyết Dengue - Ảnh 1
Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có nhiều ca nhiễm sốt xuất huyết trở nặng - Ảnh: VTV News

Theo thông tin từ VTV News, sau khi ghi nhận trường hợp bệnh nhi tử vong do sốt xuất huyết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng thông báo thông tin ca bệnh cho Trung tâm Y tế thị xã Buôn Hồ, hướng dẫn các biện pháp điều tra, xử lý vệ sinh môi trường, điều tra véc tơ truyền bệnh và phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành. Đồng thời tuyên truyền cho người dân các biện pháp chủ động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue.

Quá trình triển khai điều tra véc tơ truyền bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk ghi nhận sự hiện diện của muỗi Aedes Aegypti, véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue tại nhà bệnh nhi và những hộ xung quanh

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