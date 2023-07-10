Hoãn chuyện sinh con để tập trung sự nghiệp, người phụ nữ 30 tuổi khóc nghẹn vì cạn trứng, mất khả năng làm mẹ

Sức khỏe 10/07/2023 10:18

Sau nhiều năm kinh tế đã ổn định, người phụ nữ quyết định lên kế hoạch sinh con. Tuy nhiên, khi đi khám, bác sĩ kết luận, chị bị suy buồng trứng, gần như không còn khả năng làm mẹ.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, thấy mình bị chậm kinh, chị Minh (tên nhân vật đã được thay đổi), 30 tuổi, sống tại Cầu Giấy (Hà Nội) nghĩ rằng mình có thai nên quyết định đi khám.

Trực tiếp thăm khám cho chị Minh, ThS.BS Phan Chí Thành, Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết người phụ nữ này lấy chồng vào năm 25 tuổi nhưng quyết định hoãn chuyện sinh con để tập trung sự nghiệp.

Sau 5 năm, kinh tế đã ổn định, công việc thuận buồm xuôi gió nên vợ chồng mới quyết định có con.

Hoãn chuyện sinh con để tập trung sự nghiệp, người phụ nữ 30 tuổi khóc nghẹn vì cạn trứng, mất khả năng làm mẹ - Ảnh 1
Thông thường, căn bệnh này thường gặp ở phụ nữ 35-50 tuổi. Tuy nhiên hiện nay, nhiều chị em mới hơn 20 đã bị suy buồng trứng - Ảnh: Báo Dân Trí 

Theo chuyên gia này, bệnh nhân bị suy giảm buồng trứng sớm, gần như không còn khả năng làm mẹ. Kết quả xét nghiệm nồng độ AMH và siêu âm đếm số nang noãn thứ cấp trên 2 buồng trứng gần như không còn.

Theo BS Thành, đây không phải trường hợp đầu tiên anh gặp bị suy buồng trứng khi tuổi còn rất trẻ.

Thông thường, căn bệnh này thường gặp ở phụ nữ 35-50 tuổi. Tuy nhiên hiện nay, nhiều chị em mới hơn 20 đã bị suy buồng trứng.

BS Thành phân tích, trên thế giới, trong số các trường hợp cần hỗ trợ sinh sản, có khoảng 9-24% phụ nữ bị suy buồng trứng. Ở Việt Nam, theo BS Thành, hiện không có thống kê tỷ lệ người bị suy giảm buồng trứng.

Tuy nhiên, gần đây bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân suy giảm buồng trứng hơn so với những năm trước.

Theo thông tin từ báo Giáo dục và Thời đại, bác sĩ Thành khuyến cáo, các cặp đôi đã lấy nhau nếu trì hoãn việc sinh con vì lý do nào cũng nên đi khám sức khoẻ sinh sản trước quyết định quan trọng. Bác sĩ hỗ trợ sinh sản sẽ tư vấn quyết định mang thai hay trì hoãn sinh sản. Đối với các trường hợp có nguy cơ suy buồng trứng sớm, các bác sĩ sẽ tư vấn bệnh nhân mang thai hoặc trữ đông trứng sớm nhất có thể.

Theo ThS.BS Trịnh Văn Du - Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội), ngoài việc gây vô sinh, suy buồng trứng sớm ảnh hưởng xấu về sức khỏe, bao gồm các triệu chứng như khó chịu, giảm mật độ xương và tăng nguy cơ gãy xương, tiến triển sớm của bệnh tim mạch.

Hoãn chuyện sinh con để tập trung sự nghiệp, người phụ nữ 30 tuổi khóc nghẹn vì cạn trứng, mất khả năng làm mẹ - Ảnh 2
Ngoài việc gây vô sinh, suy buồng trứng sớm còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe - Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại

Bệnh cũng có tác động tâm lý, có thể bao gồm trầm cảm, lo lắng và giảm khả năng hỗ trợ tâm lý xã hội, suy giảm nhận thức sớm và hội chứng khô mắt. Ngày nay, liệu pháp điều trị thay thế hormone thích hợp đang được áp dụng.

Từ đó, thay thế mức steroid sinh dục buồng trứng tiền mãn kinh, để tăng chất lượng cuộc sống cho phụ nữ mắc suy buồng trứng sớm và cải thiện rủi ro sức khỏe liên quan.

Theo bác sĩ Du, thường xuyên căng thẳng sẽ làm ức chế miễn dịch gây ra trầm cảm và lo âu. Từ đó, ảnh hưởng tới buồng trứng, khả năng vận hành của buồng trứng... góp phần gây nên tình trạng suy buồng sớm.

Trong khi đó, thói quen hút thuốc lá và uống rượu bia gây kích thích cơ quan nội tiết sản sinh nhiều hơn nội tiết tố nam và dần dần ức chế sản xuất nội tiết tố nữ. Thói quen này cũng tạo ra các gốc oxy hóa tồn dư gây suy buồng trứng sớm.

Để điều trị, IUI hoặc IVF được lựa chọn để cứu vãn khả năng sinh sản. Trữ trứng sớm nếu chưa có gia đình cũng là một tư vấn thường quy nếu bệnh nhân quá trẻ mà đã suy buồng trứng.

Ngoài ra, điều trị nội tiết là bắt buộc dù bệnh nhân có nhu cầu sinh sản hay không. Nếu có nguyện vọng tự nhiên, bệnh nhân nên trao đổi với bác sĩ để xem quãng thời gian còn lại có thể chờ đợi là bao nhiêu lâu trước khi can thiệp hỗ trợ sinh sản.

 

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Từ khóa:   suy buồng trứng phụ nữ tuổi 30 sức khỏe sinh sản nữ

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