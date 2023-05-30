Đắk Lắk: Bé trai 1 tuổi tử vong do bệnh tay chân miệng

Sức khỏe 30/05/2023 16:19

Đây là trường hợp đầu tiên tử vong do bệnh tay chân miệng tại Đắk Lắk trong năm nay.

Theo thông tin từ VOV, báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp bệnh nhi tử vong vì bệnh tay chân miệng.

Cụ thể, bệnh nhi là bé trai sinh năm 2022, ở tổ dân phố 1, phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ. Theo người nhà cháu bé, ngày 19/5, cháu bị sốt cao 39 độ C, ho khan ít. Gia đình đưa cháu đi khám tại phòng khám tư nhân với chẩn đoán viêm họng cấp, có uống thuốc hạ sốt 3 lần/ngày.

Ngày 21/5, trẻ sốt cao kèm nhiều cơn giật mình.

Đến 22/5, cháu li bì, người nhà đưa cháu đi khám tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình, thị xã Buôn Hồ; cùng ngày cháu được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Đắk Lắk: Bé trai 1 tuổi tử vong do bệnh tay chân miệng - Ảnh 1
Nổi bóng nước ở lòng bàn chân, bàn tay là dấu hiệu trẻ mắc bệnh tay chân miệng - Ảnh: Báo Đắk Lắk

Theo thông tin từ báo Đắk Lắk, tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bệnh nhi được chẩn đoán suy hô hấp độ IV/Sốc nhiễm trùng/Nhiễm trùng huyết/theo dõi bệnh Tay chân miệng/theo dõi Viêm não màng não/theo dõi Viêm cơ tim cấp. Đến 15h30 phút cùng ngày, bệnh nhi tử vong với chẩn đoán Sốc nhiễm trùng/Nhiễm trùng huyết tổn thương đa cơ quan/Bệnh Tay chân miệng độ IV/theo dõi Viêm cơ tim cấp.

Đây là trường hợp đầu tiên tử vong do bệnh tay chân miệng tại Đắk Lắk trong năm nay. Từ đầu năm tới nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 76 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, rải rác tại các huyện, thị xã, thành phố.

Hiện tại, Đắk Lắk đang vào mùa mưa, là điều kiện bệnh tay chân miệng và nhiều loại dịch bệnh phát sinh, lan rộng. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh tay chân miệng sẽ dẫn đến các biến chứng, nguy cơ tử vong cho trẻ.

Đắk Lắk: Bé trai 1 tuổi tử vong do bệnh tay chân miệng - Ảnh 2
Nếu phát hiện trẻ mắc bệnh, nên đưa trẻ đi khám tại các cơ sở y tế để được điều trị sớm - Ảnh: VTV News

Theo thông tin từ VTV News, tay chân miệng là bệnh nhiễm virus cấp tính, lây truyền theo đường tiêu hóa, thường gặp ở trẻ nhỏ và có khả năng gây thành dịch lớn. Bệnh rất dễ lây cho người khác nếu hành vi vệ sinh không đảm bảo.

Bệnh có quanh năm và tăng mạnh vào khoảng thời gian từ tháng 3 - 5 và tháng 9 - 10. Bệnh có khả năng bùng phát thành dịch lớn nếu không kịp thời kiểm soát và phòng ngừa.

Bệnh có các dấu hiệu đặc trưng như: Sốt, đau họng, tổn thương niêm mạc miệng và da, chủ yếu ở dạng phỏng nước và thường thấy ở lòng bàn tay, bàn chân, mông… Một số trẻ có thể đau miệng, bỏ ăn, nôn, tiêu chảy, mệt mỏi, quấy khóc. Nếu phát hiện trẻ mắc bệnh, nên đưa trẻ đi khám tại các cơ sở y tế để được điều trị sớm. Hầu hết các ca bệnh tay chân miệng đều diễn biến nhẹ, có thể chữa khỏi tại nhà. Tuy nhiên, nếu không được điều trị và chăm sóc kịp thời, bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm như viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp, tăng huyết áp, suy tim, trụy mạch dẫn đến tử vong.

Người đàn ông ở Sơn La mất 2 chân vì tự ý uống thuốc nam tại nhà

Người đàn ông ở Sơn La mất 2 chân vì tự ý uống thuốc nam tại nhà

Người đàn ông 68 tuổi đã được mách lấy lá và rễ cây rừng uống, vài ngày sau thấy mệt mỏi, suy gan thận nặng, tắc động mạch, phải cắt cụt hai chân.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh tay chân miệng tin nóng trẻ tử vong

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 1 giờ 47 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 2 giờ 47 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm