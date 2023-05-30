Cụ thể, bệnh nhi là bé trai sinh năm 2022, ở tổ dân phố 1, phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ. Theo người nhà cháu bé, ngày 19/5, cháu bị sốt cao 39 độ C, ho khan ít. Gia đình đưa cháu đi khám tại phòng khám tư nhân với chẩn đoán viêm họng cấp, có uống thuốc hạ sốt 3 lần/ngày.

Theo thông tin từ VOV, báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp bệnh nhi tử vong vì bệnh tay chân miệng .

Nổi bóng nước ở lòng bàn chân, bàn tay là dấu hiệu trẻ mắc bệnh tay chân miệng - Ảnh: Báo Đắk Lắk

Theo thông tin từ báo Đắk Lắk, tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bệnh nhi được chẩn đoán suy hô hấp độ IV/Sốc nhiễm trùng/Nhiễm trùng huyết/theo dõi bệnh Tay chân miệng/theo dõi Viêm não màng não/theo dõi Viêm cơ tim cấp. Đến 15h30 phút cùng ngày, bệnh nhi tử vong với chẩn đoán Sốc nhiễm trùng/Nhiễm trùng huyết tổn thương đa cơ quan/Bệnh Tay chân miệng độ IV/theo dõi Viêm cơ tim cấp.

Đây là trường hợp đầu tiên tử vong do bệnh tay chân miệng tại Đắk Lắk trong năm nay. Từ đầu năm tới nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 76 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, rải rác tại các huyện, thị xã, thành phố.

Hiện tại, Đắk Lắk đang vào mùa mưa, là điều kiện bệnh tay chân miệng và nhiều loại dịch bệnh phát sinh, lan rộng. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh tay chân miệng sẽ dẫn đến các biến chứng, nguy cơ tử vong cho trẻ.

Nếu phát hiện trẻ mắc bệnh, nên đưa trẻ đi khám tại các cơ sở y tế để được điều trị sớm - Ảnh: VTV News

Theo thông tin từ VTV News, tay chân miệng là bệnh nhiễm virus cấp tính, lây truyền theo đường tiêu hóa, thường gặp ở trẻ nhỏ và có khả năng gây thành dịch lớn. Bệnh rất dễ lây cho người khác nếu hành vi vệ sinh không đảm bảo.

Bệnh có quanh năm và tăng mạnh vào khoảng thời gian từ tháng 3 - 5 và tháng 9 - 10. Bệnh có khả năng bùng phát thành dịch lớn nếu không kịp thời kiểm soát và phòng ngừa.

Bệnh có các dấu hiệu đặc trưng như: Sốt, đau họng, tổn thương niêm mạc miệng và da, chủ yếu ở dạng phỏng nước và thường thấy ở lòng bàn tay, bàn chân, mông… Một số trẻ có thể đau miệng, bỏ ăn, nôn, tiêu chảy, mệt mỏi, quấy khóc. Nếu phát hiện trẻ mắc bệnh, nên đưa trẻ đi khám tại các cơ sở y tế để được điều trị sớm. Hầu hết các ca bệnh tay chân miệng đều diễn biến nhẹ, có thể chữa khỏi tại nhà. Tuy nhiên, nếu không được điều trị và chăm sóc kịp thời, bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm như viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp, tăng huyết áp, suy tim, trụy mạch dẫn đến tử vong.