Người đàn ông ở Sơn La mất 2 chân vì tự ý uống thuốc nam tại nhà

Chân của bệnh nhân A biến chứng sau khi tự ý dùng thuốc nam tại nhà - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, sau khi khám lại và hội chẩn, bệnh nhân được chẩn đoán suy thận cấp, hoại tử ống thận do tiêu cơ vân, suy gan cấp, thiếu máu chi cấp tính do huyết khối, tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong cao. Bác sĩ đã giải thích cho bệnh nhân và gia đình chuyển về Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục điều trị.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân được điều trị lọc máu liên tục. Tuy nhiên, kết quả chụp cắt lớp mạch máu cho thấy bệnh nhân bị tắc động mạch từ kheo 2 chân xuống bàn chân, không còn khả năng hồi phục nên phải cắt cụt hai đùi.

Qua trường hợp bệnh nhân trên, ThS.BS Đỗ Hiền - Trưởng khoa Tim Mạch khuyến cáo: "Việc tự ý sử dụng thuốc nam điều trị bệnh tại nhà có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc xảy ra thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Người dân cần chú ý không sử dụng thuốc chữa bệnh khi chưa có chỉ định của bác sĩ, bao gồm cả thuốc nam. Nếu có các biểu hiện bất thường về sức khỏe, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị đúng cách".