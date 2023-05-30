Người đàn ông ở Sơn La mất 2 chân vì tự ý uống thuốc nam tại nhà

Sức khỏe 30/05/2023 14:51

Người đàn ông 68 tuổi đã được mách lấy lá và rễ cây rừng uống, vài ngày sau thấy mệt mỏi, suy gan thận nặng, tắc động mạch, phải cắt cụt hai chân.

Theo thông tin từ báo Dân trí, bệnh nhân L.V.A., 68 tuổi (địa chỉ huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La), được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La trong tình trạng mệt mỏi nhiều, phù, vô niệu, tê bì bầm tím xuất huyết hai chân, đùi cẳng hai chân căng cứng, đau nhiều, hai chân lạnh và mất mạch khoeo - mu chân 2 bên.

Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết vì ở nhà thấy mệt mỏi trong người nên đã tự ý lấy lá và rễ cây trên rừng theo các bài thuốc nam dân gian truyền miệng về đun uống. Khi uống đến ngày thứ bảy bắt đầu xuất hiện biểu hiện trên nên được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã, sau đó bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La điều trị.

Người đàn ông ở Sơn La mất 2 chân vì tự ý uống thuốc nam tại nhà - Ảnh 1
Bệnh nhân L.V.A điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sơn La - Ảnh: Báo Dân Trí

Sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được chỉ định làm các thăm dò và xét nghiệm cận lâm sàng. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm tắc động mạch chi - suy gan thận, tăng huyết áp nên được chuyển vào điều trị tại khoa Tim mạch.

Bệnh nhân được truyền dịch, dùng thuốc lợi tiểu, trợ gan, chống viêm, kháng sinh. Sau khi hội chẩn toàn viện, bệnh nhân tiếp tục điều trị tích cực bằng các phương pháp đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, đặt sonde bàng quang theo dõi nước tiểu, siêu âm và thực hiện các xét nghiệm thăm dò chuyên sâu để chẩn đoán nguyên nhân, tiên lượng và theo dõi sát diễn biến bệnh hàng ngày.

Người đàn ông ở Sơn La mất 2 chân vì tự ý uống thuốc nam tại nhà - Ảnh 2
Chân của bệnh nhân A biến chứng sau khi tự ý dùng thuốc nam tại nhà - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, sau khi khám lại và hội chẩn, bệnh nhân được chẩn đoán suy thận cấp, hoại tử ống thận do tiêu cơ vân, suy gan cấp, thiếu máu chi cấp tính do huyết khối, tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong cao. Bác sĩ đã giải thích cho bệnh nhân và gia đình chuyển về Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục điều trị.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân được điều trị lọc máu liên tục. Tuy nhiên, kết quả chụp cắt lớp mạch máu cho thấy bệnh nhân bị tắc động mạch từ kheo 2 chân xuống bàn chân, không còn khả năng hồi phục nên phải cắt cụt hai đùi. 

Qua trường hợp bệnh nhân trên, ThS.BS Đỗ Hiền - Trưởng khoa Tim Mạch khuyến cáo: "Việc tự ý sử dụng thuốc nam điều trị bệnh tại nhà có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc xảy ra thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Người dân cần chú ý không sử dụng thuốc chữa bệnh khi chưa có chỉ định của bác sĩ, bao gồm cả thuốc nam. Nếu có các biểu hiện bất thường về sức khỏe, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị đúng cách".

Bà Rịa-Vũng Tàu: 4 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn nấm lạ đầu mùa mưa

Bà Rịa-Vũng Tàu: 4 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn nấm lạ đầu mùa mưa

Sau khi ăn nấm lạ do người khác hái từ trên núi xuống, 4 người bị đau bụng dữ dội, nôn ói, liên tục đi ngoài.

Xem thêm
Từ khóa:   uống thuốc nam cắt cụt chân tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 1 giờ 50 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 2 giờ 50 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm