Người đàn ông ở Sơn La mất 2 chân vì tự ý uống thuốc nam tại nhà

Người đàn ông 68 tuổi đã được mách lấy lá và rễ cây rừng uống, vài ngày sau thấy mệt mỏi, suy gan thận nặng, tắc động mạch, phải cắt cụt hai chân.

Theo thông tin từ báo Dân trí, bệnh nhân L.V.A., 68 tuổi (địa chỉ huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La), được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La trong tình trạng mệt mỏi nhiều, phù, vô niệu, tê bì bầm tím xuất huyết hai chân, đùi cẳng hai chân căng cứng, đau nhiều, hai chân lạnh và mất mạch khoeo - mu chân 2 bên. Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết vì ở nhà thấy mệt mỏi trong người nên đã tự ý lấy lá và rễ cây trên rừng theo các bài thuốc nam dân gian truyền miệng về đun uống. Khi uống đến ngày thứ bảy bắt đầu xuất hiện biểu hiện trên nên được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã, sau đó bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La điều trị.

Bệnh nhân L.V.A điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sơn La - Ảnh: Báo Dân Trí Sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được chỉ định làm các thăm dò và xét nghiệm cận lâm sàng. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm tắc động mạch chi - suy gan thận, tăng huyết áp nên được chuyển vào điều trị tại khoa Tim mạch. Bệnh nhân được truyền dịch, dùng thuốc lợi tiểu, trợ gan, chống viêm, kháng sinh. Sau khi hội chẩn toàn viện, bệnh nhân tiếp tục điều trị tích cực bằng các phương pháp đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, đặt sonde bàng quang theo dõi nước tiểu, siêu âm và thực hiện các xét nghiệm thăm dò chuyên sâu để chẩn đoán nguyên nhân, tiên lượng và theo dõi sát diễn biến bệnh hàng ngày.

Chân của bệnh nhân A biến chứng sau khi tự ý dùng thuốc nam tại nhà - Ảnh: Báo Công an nhân dân Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, sau khi khám lại và hội chẩn, bệnh nhân được chẩn đoán suy thận cấp, hoại tử ống thận do tiêu cơ vân, suy gan cấp, thiếu máu chi cấp tính do huyết khối, tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong cao. Bác sĩ đã giải thích cho bệnh nhân và gia đình chuyển về Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục điều trị. Tại Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân được điều trị lọc máu liên tục. Tuy nhiên, kết quả chụp cắt lớp mạch máu cho thấy bệnh nhân bị tắc động mạch từ kheo 2 chân xuống bàn chân, không còn khả năng hồi phục nên phải cắt cụt hai đùi. Qua trường hợp bệnh nhân trên, ThS.BS Đỗ Hiền - Trưởng khoa Tim Mạch khuyến cáo: "Việc tự ý sử dụng thuốc nam điều trị bệnh tại nhà có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc xảy ra thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Người dân cần chú ý không sử dụng thuốc chữa bệnh khi chưa có chỉ định của bác sĩ, bao gồm cả thuốc nam. Nếu có các biểu hiện bất thường về sức khỏe, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị đúng cách".

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