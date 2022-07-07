8 dấu hiệu 'cảnh báo' cơ thể của bạn đang có vấn đề mà bạn không nên bỏ qua

Sức khỏe 07/07/2022 07:35

Cơ thể 'nói chuyện' với chúng ta theo nhiều cách khác nhau, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng lắng nghe nó. Chúng muốn tới bạn những thông điệp có thể mang ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của bạn. Vậy đó là những thông điệp gì?

Cơ thể 'nói chuyện' với chúng ta theo nhiều cách khác nhau, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng lắng nghe nó. Trên thực tế, nó không chỉ có thể giao tiếp với chúng ta mà còn có những mánh khóe bí mật của riêng mình. Trong trường hợp khẩn cấp, nó thậm chí có thể bắt đầu “nói chuyện” với chúng ta thông qua nhiều thay đổi khác nhau: mắt chúng ta có thể đột ngột thay đổi màu sắc hoặc xuất hiện các vết sưng ở một số vị trí nhất định. Tất cả những gì chúng ta cần làm là chú ý và nhanh chóng hành động.

8 dấu hiệu 'cảnh báo' cơ thể của bạn đang có vấn đề mà bạn không nên bỏ qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa

1. Da hơi vàng

Da hơi vàng, chủ yếu là do bệnh vàng da và các vấn đề về gan, là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Mức độ cao của bilirubin (một sắc tố mật) khiến cơ thể bạn không thể loại bỏ nó dưới dạng chất thải. Do đó, da và lòng trắng của mắt có màu hơi vàng.

8 dấu hiệu 'cảnh báo' cơ thể của bạn đang có vấn đề mà bạn không nên bỏ qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa

2. Đốm trắng ở móng tay

Dấu hiệu này có thể xuất hiện sau những chấn thương về móng tay hoặc do bạn cắn móng tay. Tuy nhiên, nếu điều này không đúng với bạn và bạn vẫn nhận được chúng, thì có thể bạn đang có một vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Hầu hết thời gian, nó có thể được đổ lỗi cho  sự thiếu hụt kẽm, canxi hoặc protein.

8 dấu hiệu 'cảnh báo' cơ thể của bạn đang có vấn đề mà bạn không nên bỏ qua - Ảnh 3
Ảnh minh họa

3. Nứt môi

Các vết nứt hoặc mụn nước ở khóe môi xuất hiện do nhiều nguyên nhân. Bạn có thể bị mất nước hoặc tiếp xúc với ánh nắng quá nhiều. Hơn nữa, ngay cả kem đánh răng hay son môi thông thường bạn thường dùng cũng có thể không phù hợp với môi của bạn.

8 dấu hiệu 'cảnh báo' cơ thể của bạn đang có vấn đề mà bạn không nên bỏ qua - Ảnh 4
Ảnh minh họa

4. Móng tay 'dùi trống'

Móng tay cong quanh ngón tay là đặc trưng của những người có vấn đề về phổi mãn tính. Nó cũng có thể xảy ra do một số tình trạng đường tiêu hóa. Nếu không được điều trị kịp thời, móng tay ngày càng to ra và cong xuống.

8 dấu hiệu 'cảnh báo' cơ thể của bạn đang có vấn đề mà bạn không nên bỏ qua - Ảnh 5
Ảnh minh họa

5. Loét miệng

Đau nhức bên trong miệng có thể do thay đổinội tiết tố hoặc căng thẳng cảm xúc. Ngoài ra, nó cũng có thể chạy trong gia đình, vì vậy bạn có thể dễ dàng sử dụng nó. Thiếu vitamin B-12 là một nguyên nhân khác có thể làm xuất hiện vết loét.

8 dấu hiệu 'cảnh báo' cơ thể của bạn đang có vấn đề mà bạn không nên bỏ qua - Ảnh 6
Ảnh minh họa

6. Bụp mí mắt

Mụn nhỏ trên mí mắt của bạn được gọi là mụn lẹo. Chúng thường mọc rất gần lông mi và khiến bạn khó chớp mắt, đồng thời có thể gây ngứa. Chúng thường xuất hiện trên da nếu bạn bị tiểu đường hoặc da quá khô. Nó cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn cần thay đổi danh bạ hoặc cọ trang điểm.

8 dấu hiệu 'cảnh báo' cơ thể của bạn đang có vấn đề mà bạn không nên bỏ qua - Ảnh 7
Ảnh minh họa

7. Vòng quanh giác mạc

Nếu bạn quan sát kỹ hơn giác mạc của mình và thấy một vòng màu xanh, xám hoặc trắng xung quanh nó, bạn đã mắc bệnh arcus senilis. Những “vòng” này thực sự là chất béo tích tụ. Mức độ cao của cholesterol làm cho nó xuất hiện ngay trên mắt của bạn. Mọi người cuối cùng sẽ mắc phải chúng khi họ già đi, tuy nhiên, nếu bạn nhận thấy chúng khi còn trẻ, đó là lý do để lo lắng.

 

8 dấu hiệu 'cảnh báo' cơ thể của bạn đang có vấn đề mà bạn không nên bỏ qua - Ảnh 8
Ảnh minh họa

8. Lưỡi sáng màu

Lưỡi đỏ không chỉ là dấu hiệu của nhiễm trùng mà còn là mụn trứng cá và thiếu vitamin. Một nguyên nhân khác có thể là ban đỏ, có thể làm cho lưỡi của bạn nhợt nhạt nhưng có những chấm đỏ tươi. Bên cạnh đó, mụn rộp miệng cũng có thể dẫn đến lưỡi có màu sáng.

Những cái nào bạn đã trải qua ít nhất một lần? Bạn đã đối xử với họ như thế nào?

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