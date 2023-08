7 điều đáng ngạc nhiên có thể làm gián đoạn chu kỳ ngủ của bạn

Bộ chăn ga giường làm từ vật liệu tự nhiên mát hơn và mang lại sự thoáng khí tốt hơn. Nó cũng hấp thụ độ ẩm tốt hơn. Ngược lại, chăn ga gối đệm tổng hợp giữ nhiệt và có thể là lý do khiến bạn đổ mồ hôi ban đêm. Do đó, bạn sẽ phải trằn trọc cả đêm và có thể bị kích ứng do một số loại vải tổng hợp gây ra.

2. Tinh dầu

Mặc dù một số loại tinh dầu giúp chúng ta bình tĩnh hơn, như oải hương, nhưng nhiều loại trong số chúng lại làm ngược lại. Tinh dầu cam quýt có thể giúp bạn tỉnh táo. Ngoài ra, nếu bạn là một trong những người hay xịt tinh dầu lên gối, hãy nhớ rằng một số loại dầu có thể gây bỏng hóa chất. Nội tiết tố của bạn cũng có thể bị ảnh hưởng, vì vậy chu kỳ giấc ngủ bị gián đoạn có thể là nguyên nhân dẫn đến sự mất cân bằng nội tiết tố.

3. Các vấn đề về tuyến giáp

Những người có vấn đề về tuyến giáp có xu hướng bị ngưng thở khi ngủ. Nó có thể gây ra hiện tượng thức giấc thường xuyên, vì vậy sau một đêm ngủ, bạn có thể cảm thấy mệt mỏi thay vì tràn đầy năng lượng. Rối loạn chức năng tuyến giáp thường dẫn đến sự gián đoạn nhịp sinh học.

4. Thiếu magiê

Magiê là một yếu tố cần thiết ảnh hưởng đến khả năng ngủ của bạn. Nếu cơ thể thiếu chất dinh dưỡng này, bạn có thể cảm thấy khó thư giãn. Bên cạnh đó, chứng co giật cơ hoặc hội chứng chân không yên cũng do lượng magiê thấp gây ra. Đó là lý do tại sao các chất bổ sung thường được sử dụng để điều trị chứng đau bụng.

5. Thực vật

Bạn phải cẩn thận khi đặt cây trong phòng ngủ. Một số cây có thể gây độc cho con người. Nếu bạn bị hen suyễn, một số loại cây có thể gây ra tình trạng này nếu bạn bị dị ứng với chúng. Ngoài ra, nấm mốc hoặc các vi khuẩn khác trong đất có thể gây hại và kết quả là làm xấu đi chất lượng giấc ngủ của bạn.

6. Hội chứng chân không yên

Hội chứng này thường được đặc trưng bởi sự thèm muốn cử động chân tay của bạn do cảm giác khó chịu ở chân của bạn. Bạn buộc phải thức dậy để ngừng tê, ngứa ran hoặc cảm giác nóng ran ở chân. Nó khác nhau về cường độ và phổ biến hơn ở những người ở độ tuổi năm mươi. Hội chứng có thể là nguyên nhân khiến giấc ngủ bị gián đoạn hoặc do tác dụng phụ của nó.

7. Bật máy sưởi khi ngủ

Vào ban đêm, nhiệt độ cơ thể của chúng ta giảm nhẹ để báo hiệu rằng đã đến lúc đi vào giấc ngủ. Tuy nhiên, nếu có lò sưởi trong phòng ngủ, cơ thể bạn có thể không nhận ra rằng đã đến giờ đi ngủ. Hơn nữa, lò sưởi tạo ra rất nhiều carbon monoxide, có thể gây hại cho sức khỏe của chúng ta với số lượng lớn.

Theo Brightside