Sức khỏe là vàng, biết được 'thủ thuật' này với khẩu phần ăn sẽ giúp kéo dài tuổi thọ thêm 13 năm mà ít người biết đến!

Sức khỏe 16/02/2022 07:00

Nghiên cứu cho thấy rằng thực hiện một số thay đổi nhất định đối với chế độ ăn uống có thể giúp bạn kéo dài tuổi thọ

 

Sức khỏe và tuổi thọ liên quan đến việc bạn duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh tổng thể như thế nào. Xét cho cùng, không phải tin tức nào cũng hoàn toàn đúng khi cho rằng ăn các loại thực phẩm và tránh những loại không tốt khác có thể có tất cả các lợi ích cho cả hệ thống tim mạch và não của bạn. Nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng ăn nhiều thực phẩm phù hợp thể trạng sức khỏe nhất định có thể tăng cường sức khỏe và giúp bạn sống lâu hơn bất kể bạn bắt đầu thói quen ở độ tuổi nào.  

Chuyển sang chế độ ăn phong cách Địa Trung Hải có thể kéo dài thêm 13 năm tuổi thọ 

Sức khỏe là vàng, biết được 'thủ thuật' này với khẩu phần ăn sẽ giúp kéo dài tuổi thọ thêm 13 năm mà ít người biết đến! - Ảnh 2
Nguồn: mapodile / iStock

Thông báo mới nhất đến từ một nghiên cứu được công bố vào ngày 8 tháng 2 trên tạp chí PLOS Medicine, trong đó một nhóm các nhà nghiên cứu ở Na Uy đã thực hiện một phân tích tổng hợp của nghiên cứu Gánh nặng bệnh tật toàn cầu. Cơ sở dữ liệu từ cuộc điều tra năm 2019 đã theo dõi 286 nguyên nhân tử vong, 369 bệnh tật và thương tích, cùng 87 yếu tố nguy cơ ở 204 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, CNN đưa tin.

Sử dụng thông tin này, các nhà nghiên cứu đã phát triển một mô hình cho phép họ tính toán và dự báo tuổi thọ của một người dựa trên mối liên hệ với chế độ ăn uống của họ. Kết quả cho thấy những người bắt đầu ăn uống lành mạnh hơn khi còn trẻ có thể thấy tuổi thọ của họ tăng lên đáng kể, đặc biệt là bằng cách ăn theo chế độ Địa Trung Hải là cách ăn bao gồm nhiều trái cây và rau quả, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt và các loại hạt. Cụ thể, những phụ nữ trẻ Mỹ bắt đầu chế độ ăn uống lành mạnh hơn ở tuổi 20 có thể mong đợi được kéo thêm 10 năm tuổi thọ của họ, trong khi những người đàn ông cùng tuổi có thể thấy tuổi thọ của họ kéo dài thêm 13 năm.

Mọi người ở mọi lứa tuổi vẫn có thể thêm năm tuổi thọ bằng cách áp dụng chế độ ăn kiêng

Sức khỏe là vàng, biết được 'thủ thuật' này với khẩu phần ăn sẽ giúp kéo dài tuổi thọ thêm 13 năm mà ít người biết đến! - Ảnh 3
Nguồn: iStock

Không chỉ những người trẻ tuổi mới có thể nhìn thấy lợi ích kéo dài tuổi thọ từ việc thay đổi thói quen ăn uống của họ. Mô hình cho thấy rằng phụ nữ Mỹ áp dụng chế độ ăn kiêng ở tuổi 60 có thể kéo dài tuổi thọ thêm 8 năm, trong khi đàn ông ở cùng độ tuổi có thể thêm 9 năm. Và ngay cả khi ở tuổi 80, cả nam giới và phụ nữ đều có thể kéo dài thêm 3,5 năm tuổi thọ bằng cách chuyển sang thói quen ăn uống kiểu Địa Trung Hải.

Lars Thore Fadnes, tiến sĩ, một nhà nghiên cứu dinh dưỡng người Na Uy và là tác giả chính của nghiên cứu chia sẻ rằng : "Thực phẩm là yếu tố cơ bản cho sức khỏe và các yếu tố nguy cơ trong chế độ ăn uống toàn cầu được ước tính gây ra 11 triệu ca tử vong và 255 triệu người khuyết tật. Hiểu được tiềm năng sức khỏe của các nhóm thực phẩm khác nhau có thể cho phép mọi người tạo ra những lợi ích sức khỏe khả thi và đáng kể." Ông nói thêm rằng trong khi các nghiên cứu trước đây đã cố gắng thiết lập mối liên hệ giữa tuổi thọ và thói quen ăn kiêng, thì chưa có nghiên cứu nào "cùng chi tiết" như nghiên cứu đã được công bố này.

Nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Ha Kỳ CDC đã phát hiện ra rằng người Mỹ hiếm khi thành công trong việc thực hiện các hướng dẫn chế độ ăn uống được khuyến nghị.

Sức khỏe là vàng, biết được 'thủ thuật' này với khẩu phần ăn sẽ giúp kéo dài tuổi thọ thêm 13 năm mà ít người biết đến! - Ảnh 4
Nguồn: iStock

Mặc dù thay đổi phong cách ăn uống của bạn để có được kéo dài thêm vài năm tuổi thọ có vẻ là một quyết định dễ dàng, nhưng nghiên cứu đã chỉ ra rằng nó có thể mất rất nhiều công sức, đặc biệt là ở Hoa Kỳ. Theo một báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) được công bố vào tháng trước, người Mỹ hiếm khi tuân theo các hướng dẫn về chế độ ăn uống được khuyến nghị. Chỉ 12% ăn 1,5 đến 2 cốc trái cây được khuyến nghị mỗi ngày, trong khi chỉ 10% ăn 2-3 cốc mỗi ngày với các loại rau được đề xuất, bao gồm các loại đậu. Và nhìn chung, 95% người Mỹ không bổ sung ngũ cốc nguyên hạt cho cơ thể.

Thật không may, thiếu hụt trong những chất này có nghĩa là một số chất dinh dưỡng quan trọng có thể bị thiếu trong chế độ ăn uống điển hình. "Các loại đậu thực tế không có chất béo bão hòa và cholesterol", Fadnes nói với tờ The Daily Beast, đồng thời nó chứa nhiều chất xơ, protein, carbohydrate, nhiều vitamin B, đồng, magiê, mangan, kẽm và phốt pho, với ngũ cốc nguyên hạt. Nghiên cứu cũng lưu ý rằng các loại hạt có nhiều chất béo lành mạnh và chất chống oxy hóa.

Việc luôn làm thói quen ăn uống cũ cũng có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Tim Key , Tiến sĩ, nhà dịch tễ học tại Đại học Oxford và thành viên Ủy ban Cố vấn Khoa học của Bộ Y tế Vương quốc Anh cho rằng: "Có bằng chứng đáng kể cho thấy thịt chế biến sẵn có thể gây ung thư ruột nhiều đến mức Tổ chức Y tế Thế giới đã xếp nó vào loại chất gây ung thư". 

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng kết hợp nhiều chế độ ăn Địa Trung Hải hơn sẽ có lợi cho sức khỏe

Sức khỏe là vàng, biết được 'thủ thuật' này với khẩu phần ăn sẽ giúp kéo dài tuổi thọ thêm 13 năm mà ít người biết đến! - Ảnh 5
Nguồn: OksanaKiian / iStock

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng bạn nên kết hợp các yếu tố của chế độ ăn Địa Trung Hải vào thói quen ăn uống để cải thiện sức khỏe. Độ tuổi lý tưởng là càng trẻ càng tốt. Để bắt đầu, hãy cân nhắc chuyển sang sử dụng dầu ô liu nguyên chất làm chất béo chính thay vì dùng bơ trong nấu ăn và chế biến một vài loại hạt và ô liu làm đồ ăn nhẹ mỗi ngày, Harvard Health Publishing gợi ý. 

Bạn cũng nên thêm món salad vào đầu hoặc cuối mỗi bữa ăn và kết hợp thêm rau và ngũ cốc nguyên hạt như bulgur, lúa mạch, farro, couscous, mì ống,... Hãy bổ sung ít nhất ba khẩu phần các loại đậu như đậu lăng, đậu Hà Lan vào bữa ăn của bạn mỗi tuần.

Bạn cũng nên cắt giảm thịt thành các phần ăn ít và nhỏ hơn, chỉ thỉnh thoảng ăn các loại thịt đỏ. Thay vào đó, hãy cố gắng ăn hai đến ba khẩu phần cá mỗi tuần, cá tươi hoặc đóng hộp đều tốt. Cắt bỏ hoàn toàn đồ uống có đường và nước ngọt, thay thế chúng bằng nước ngọt không đường, đổi món tráng miệng có đường của bạn bằng trái cây tươi. Và hãy cố gắng uống rượu vang chừng mực.

Theo Bestline

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Từ khóa:   ăn uống lành mạnh chế độ ăn địa trung hải kéo dài tuổi thọ

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