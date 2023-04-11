6 tín hiệu cơ thể bạn không nên bỏ qua sau tuổi trung niên

Sức khỏe 11/04/2023 18:00

Các triệu chứng mà bạn xem nhẹ khi còn trẻ có thể trở thành dấu hiệu nguy hiểm hơn sau tuổi 50.

1. Tay chân yếu ớt và mất phương hướng: Đột quỵ

Khi một cơn đột quỵ xảy ra, máu trong cơ thể không được đưa lên não một cách bình thường và các tế bào não bắt đầu chết. Các triệu chứng bao gồm đột ngột yếu hoặc tê ở mặt, cánh tay hoặc chân, mất phương hướng hoặc nhầm lẫn và khó nói.

Nếu gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số này, hãy đi khám bác sĩ ngay. Bạn có thể giảm nguy cơ bằng cách duy trì huyết áp bình thường, ăn chế độ ăn ít cholesterol, kiểm soát căng thẳng, tập thể dục và không hút thuốc.

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Ảnh minh họa: Internet

2. Cảm thấy chóng mặt hoặc nôn mửa: đau tim

Đau tim là một trong những bệnh phổ biến nhất trên toàn thế giới. Chỉ riêng ở Hoa Kỳ, khoảng 750.000 người bị đau tim mỗi năm và nam giới ở độ tuổi 50 có nhiều khả năng mắc bệnh tim hơn.

Các dấu hiệu phổ biến nhất là đau ngực, khó thở và đau lưng, vai hoặc cổ. Bạn có thể cảm thấy đổ mồ hôi, chóng mặt hoặc thậm chí nôn mửa. Bạn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh bằng cách duy trì cân nặng khỏe mạnh, tránh hút thuốc và tập thể dục thường xuyên.

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Ảnh minh họa: Internet

3. Chóng mặt và cảm giác da ẩm ướt: chứng phình động mạch       

Thay đổi lối sống để giảm nguy cơ mắc bệnh tim hoặc đột quỵ cũng có thể làm giảm nguy cơ mắc chứng phình động mạch. Chứng phình động mạch là sự giãn nở của một phần động mạch do sự suy yếu của thành động mạch hoặc tăng áp lực bên trong động mạch.

Vỡ thành động mạch có thể dẫn đến chảy máu nghiêm trọng hoặc đột quỵ. Các triệu chứng bao gồm đau, buồn nôn, chóng mặt, da ẩm ướt và nhịp tim nhanh.

6 tín hiệu cơ thể bạn không nên bỏ qua sau tuổi trung niên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4. Đốm đen và chớp sáng: Bong võng mạc

Võng mạc là một màng rất nhạy cảm với ánh sáng ở phía sau mắt, một cơ quan truyền những gì chúng ta nhìn thấy bằng mắt đến não. Hiện tượng võng mạc tách ra khỏi thành ngoài của mắt được gọi là bong võng mạc, khiến võng mạc không nhận được oxy và chất dinh dưỡng cần thiết.

Khi bong võng mạc, nó có thể xuất hiện dưới dạng một đốm đen hoặc tia sáng trước mắt bạn. Bạn có thể mất thị lực vĩnh viễn, vì vậy hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế càng sớm càng tốt. Bong võng mạc phổ biến hơn ở những người bị cận thị nặng, phẫu thuật đục thủy tinh thể hoặc các bệnh về mắt khác.

6 tín hiệu cơ thể bạn không nên bỏ qua sau tuổi trung niên - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

5. Đau sưng ngón chân cái: bệnh gút

Bệnh gút là một dạng viêm khớp do sự tích tụ axit uric trong cơ thể, thường kèm theo đau và sưng đột ngột ở một khớp, thường là ngón chân cái. Những người dùng thuốc điều trị huyết áp cao, ăn thịt đỏ và động vật có vỏ thường xuyên hoặc uống rượu có nguy cơ mắc bệnh gút cao hơn. Chất làm ngọt soda được gọi là fructose cũng có thể làm tăng nguy cơ phát triển bệnh gút.

6 tín hiệu cơ thể bạn không nên bỏ qua sau tuổi trung niên - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

6. Tiểu ra máu: Sỏi thận

Sỏi thận là những cục cứng hình thành trong thận và có thành phần chủ yếu là canxi. Chúng thường được thải ra khỏi cơ thể một cách vô hại, nhưng khi lớn, chúng có thể gây đau đớn dữ dội, gây chảy máu hoặc nhiễm trùng và chặn dòng nước tiểu. Bệnh phổ biến ở nam giới hơn nữ giới và có thể ngăn ngừa bằng cách uống đủ nước mỗi ngày.

6 tín hiệu cơ thể bạn không nên bỏ qua sau tuổi trung niên - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Theo Kormedi 

Bí quyết phòng trẻ bị ốm trong thời tiết nồm ẩm cha mẹ nên lưu ý

Bí quyết phòng trẻ bị ốm trong thời tiết nồm ẩm cha mẹ nên lưu ý

Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa (Bệnh viện Bạch Mai): “Trời nồm, trẻ có thể ra nhiều mồ hôi vào ban đêm, khó ngủ hơn, nên sức đề kháng cũng kém hơn và dễ ốm. Vì vậy, các phụ huynh cần để ý để lau mồ hôi cho trẻ kịp thời và mặc đồ thoáng mát. Tránh tình trạng ủ ấm quá, trẻ sẽ ra nhiều mồ hôi và thấm ngược lại vào cơ thể gây viêm phổi”

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Từ khóa:   sức khỏe sức khỏe trung niên dấu hiệu tuổi trung niên

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