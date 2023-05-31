6 loại thực phẩm giàu protein quen thuộc nhưng 'siêu thần kỳ' giúp kéo dài tuổi thọ không phải ai cũng biết

Đậu phụ là một loại thực phẩm protein chất lượng cao được làm từ đậu nành, và bạn có thể hấp thụ khoảng 10 gam protein/nửa chén đậu phụ. Lượng protein được khuyến nghị dùng hàng ngày là 1g trên 1kg trọng lượng cơ thể, (ví dụ một người nặng 50kg cần khoảng 50g protein). Nói cách khác, 2,5 chén đậu phụ có thể bổ sung toàn bộ lượng protein cần thiết cho một ngày của bạn. Đậu phụ cũng rất giàu khoáng chất như canxi, magiê, sắt và phốt pho nên là một loại thực phẩm rất tốt cơ thể. Các nghiên cứu liên quan đã chỉ ra rằng ăn đậu phụ còn giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) .

Nấm là thực vật nhưng có kết cấu từng thớ, giàu protein và khoáng chất. Nó còn được gọi vui là 'bít tết thực vật'. Ngoài ra, nấm còn chứa beta-glucan, giúp tăng cường khả năng miễn dịch và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, selen và là một chất chống oxy hóa hiệu quả.

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Hạnh nhân

Các loại hạt, chẳng hạn như hạnh nhân, nổi tiếng là loại thực phẩm giúp tiêu thụ axit béo không bão hòa, thường là chất béo lành mạnh. Hạnh nhân chứa khoảng 6g protein trên 30g, gần bằng một quả trứng luộc. Nó cũng giàu chất xơ, magie, canxi và vitamin E.

Hạt bí ngô

Thật tuyệt khi ăn hạt bí ngô kèm món salad. Hạt bí ngô cung cấp đủ protein mà không cần bổ sung quá thứ khác. Ngoài protein, hạt bí ngô còn chứa nhiều axit béo không no và vitamin E. Axit béo không no tốt cho sức khỏe tim mạch, vitamin E giúp giải tỏa tâm lý ổn định, mệt mỏi.

Đậu lăng

Ảnh minh họa: Internet

Đậu lăng là một loại cây họ đậu có nhiều chất xơ, magie, kali, sắt, folate, đồng, mangan và các chất dinh dưỡng khác. Đậu lăng là một trong những nguồn protein thực vật tốt nhất thế giới và là một lựa chọn tuyệt vời cho người ăn chay và thuần chay (vegetarians and vegans).

Các loại đậu giàu protein khác như đậu nành (33%), đậu đỏ (24%) và đậu xanh (19%) lượng calo.

Đậu phộng

Đậu phộng có nhiều protein, chất xơ và magie. Các nghiên cứu cho thấy rằng đậu phộng có thể giúp bạn giảm cân. Bơ đậu phộng cũng giàu protein, nhưng cũng có thể có lượng calo cao. Do đó, bạn nên ăn bơ đậu phộng với lượng vừa phải. Lưu ý đậu phộng không thích hợp cho những người bị dị ứng hạt.