Phụ nữ tuổi trung niên chú ý kiểm soát tốt lượng đường nếu không muốn làm tăng nguy cơ mắc căn bệnh này gấp 3 lần

Sức khỏe 31/05/2023 10:43

Khi nội tiết tố nữ (estrogen) suy giảm khi phụ nữ ở kỳ mãn kinh, nguy cơ mắc các loại bệnh cũng tăng lên. Vậy nên các chị em nên chú ý đến lượng đường huyết để tránh nguy cơ mắc phải căn bệnh này.

Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mắc bệnh tiểu đường loại 2 trước 60 tuổi sẽ làm tăng nguy cơ phát triển bệnh Alzheimer (chứng mất trí nhớ). Trong bài viết mới nhất trên tạp chí quốc tế 'Diabetologia', được công bố bởi một nhóm nghiên cứu tại Trường Y tế Công cộng Đại học Johns Hopkins sau khi phân tích dữ liệu sức khỏe của 11.656 người. Tất cả các đối tượng đều không mắc bệnh tiểu đường ngay từ đầu và khoảng 20% ​​mắc tiền tiểu đường.

Phụ nữ tuổi trung niên chú ý kiểm soát tốt lượng đường nếu không muốn làm tăng nguy cơ mắc căn bệnh này gấp 3 lần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu đã xem xét mối liên quan giữa độ tuổi chẩn đoán bệnh tiểu đường và chứng sa sút trí tuệ ở những người mắc bệnh. Kết quả thu được, những người bị tiền tiểu đường trước 60 tuổi có nguy cơ phát triển chứng mất trí nhớ cao gấp 3 lần bình thường. Mặt khác, đối với những người từ 70 đến 79 tuổi nguy cơ tăng 23% và tăng 73% đối với những người từ 60 đến 69 tuổi. Do đó, độ tuổi được chẩn đoán ở giai đoạn tiền tiểu đường càng sớm thì khả năng ngăn ngừa chứng mất trí nhớ càng cao. 

Hầu hết các triệu chứng ban đầu của bệnh tiểu đường là mức glucose trong máu cao hơn bình thường. Các dấu hiệu cảnh báo bệnh tiểu đường có thể từ rất nhẹ thậm chí không có triệu chứng gì. Một số người không phát hiện ra họ bị bệnh nặng hoặc có nhiều biến chứng thì mới phát hiện ra.

Phụ nữ tuổi trung niên chú ý kiểm soát tốt lượng đường nếu không muốn làm tăng nguy cơ mắc căn bệnh này gấp 3 lần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Để tránh mắc phải căn bệnh này, bạn nên giảm 30% lượng chất béo trong bữa ăn để kiểm soát lượng đường trong máu. Đặc biệt, nên ăn ít chất béo bão hòa, chẳng hạn như chất béo trong thịt. Mặt khác, ăn nhiều chất xơ có trong rau và trái cây cũng là một lời khuyên hữu hiệu. Chất xơ có chức năng làm giảm từ từ lượng đường trong máu xuống sau bữa ăn. 

Ngoài ra, sử dụng nhiều đồ uống có đường, mật ong và chất làm ngọt nhân tạo cũng làm tăng lượng đường trong máu. Đồ uống được quảng cáo là nước trái cây tươi 100% hoặc dạng nước có ion dùng sau khi tập thể dục cũng có đường. Các loại thịt chế biến sẵn như giăm bông, xúc xích, thịt xông khói, khoai tây chiên,... chũng chứa nhiều chất béo bão hòa, làm tăng lượng đường trong máu.

Vì vậy bạn nên hạn chế sử dụng những loại thực phẩm này để làm giảm nguy cơ tăng lượng đường trong máu. 

Phụ nữ tuổi trung niên chú ý kiểm soát tốt lượng đường nếu không muốn làm tăng nguy cơ mắc căn bệnh này gấp 3 lần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một số loại thực phẩm tốt cho sức khỏe khuyên dùng như gạo lứt, lúa mạch, yến mạch và các loại ngũ cốc có chứa chất xơ-beta-glucan. Các loại thực phẩm này sẽ giúp làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate (glucose) và rất tốt cho việc kiểm soát lượng đường trong máu sau ăn. Các loại rau như bắp cải, rau bina, cà rốt, bông cải xanh, đậu, nấm cũng rất giàu chất xơ giúp ngăn chặn sự gia tăng lượng đường trong máu. Trong bữa ăn, bạn nên có thêm các món rau sẽ có lợi cho đường huyết của mình hơn. 

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Từ khóa:   bệnh tiểu đường bảo vệ sức khỏe chăm sóc sức khoẻ

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