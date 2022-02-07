6 điều có thể giúp bạn tràn đầy năng lượng suốt cả ngày mà không cần uống cà phê

Sức khỏe 07/02/2022 17:30

Uống nhiều cà phê hoặc thực phẩm chức năng để tiếp thêm năng lượng không phải lúc nào cũng có tác dụng khi bạn muốn tỉnh táo hơn suốt cả ngày. Tốt nhất là hãy luôn tràn đầy năng lượng theo cách tự nhiên nhất mà bạn có thể.

Có nhiều cách lành mạnh để giữ cho bản thân được khỏe khoắn hơn khi bạn cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Ngay cả khi thực hiện những thay đổi nhỏ nhất trong thói quen hàng ngày cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn nhất trong cuộc sống của bạn.

Dưới đây là một số mẹo lành mạnh để duy trì mức năng lượng cao trong suốt cả ngày.

1. Chợp mắt một chút

6 điều có thể giúp bạn tràn đầy năng lượng suốt cả ngày mà không cần uống cà phê - Ảnh 1

Đối với một số người, chợp mắt có ích để cải thiện sự tỉnh táo và hiệu suất. Chợp mắt 20-30 phút vào buổi chiều có thể giúp bạn nạp năng lượng, và nếu bạn thực sự muốn chính xác và đặt đúng giờ, thì một  giấc ngủ ngắn 26 phút là lý tưởng để nhận được những lợi ích tốt nhất.

Dù những giấc ngủ hấp dẫn đến mức nào, bạn cũng đừng ngủ trưa quá nhiều vì nó có thể làm giảm lượng giấc ngủ của bạn vào ban đêm, dẫn đến ít năng lượng hơn trong suốt cả ngày.

2. Giới hạn caffeine

6 điều có thể giúp bạn tràn đầy năng lượng suốt cả ngày mà không cần uống cà phê - Ảnh 2

Mặc dù caffeine được biết đến là chất cung cấp cho bạn nhiều năng lượng hơn, nhưng điều quan trọng là bạn nên hạn chế lượng tiêu thụ trong suốt cả ngày vì nó có thể khiến bạn cảm thấy cạn kiệt năng lượng hơn khi không cung cấp thêm caffein. Bạn có thể cảm thấy như bạn đang phụ thuộc vào caffein để duy trì hoạt động và không bao giờ là một ý tưởng hay nếu phụ thuộc vào một thứ gì đó.

Ngoài ra, nó có thể làm tăng căng thẳng và khiến bạn cảm thấy lo lắng. Lượng caffeine tối ưu mà bạn nên dùng là  400 miligam .

3. Hít thở những mùi hương thanh thiết

6 điều có thể giúp bạn tràn đầy năng lượng suốt cả ngày mà không cần uống cà phê - Ảnh 3

Có một phương pháp điều trị được gọi là liệu pháp hương thơm “sử dụng các chất chiết xuất từ ​​thực vật tự nhiên để tăng cường sức khỏe và hạnh phúc”. Nó sử dụng mùi hương của các loại tinh dầu để làm tốt hơn 3 điều thiết yếu của bạn: cơ thể, tâm trí và tinh thần. Dù tim hay không nhưng có một sự thực là tâm trí của chúng ta hít mùi theo những cách ấn tượng riêng. Hít thở tinh dầu chanh có thể giúp chúng ta chống lại sự kiệt sức và trầm cảm, trong khi tinh dầu bạc hà giúp cải thiện sự tập trung và tỉnh táo.

Cách sử dụng:

  • Trộn 2 giọt tinh dầu chanh vào dầu gội hoặc dầu xả trước khi tắm
  • Trộn 2 giọt tinh dầu bạc hà vào bình xịt chứa đầy nước, sau đó xịt lên giày hoặc túi tập thể dục của bạn trước khi tập luyện.

Loại tinh dầu thứ ba được gọi là tinh dầu khuynh diệp, và bạn có thể sử dụng nó trộn với bất kỳ loại tinh dầu nào bạn thấy hữu ích nhất cho mình.

4. Tập thể dục, tốt nhất là ngoài trời

6 điều có thể giúp bạn tràn đầy năng lượng suốt cả ngày mà không cần uống cà phê - Ảnh 4

Tập thể dục bên ngoài thay vì bên trong nhà giúp cải thiện năng lượng, giảm mức độ căng thẳng và nâng cao sự tỉnh táo. Nó cũng có tác động tốt đến cảm xúc của bạn, như tăng sự nhiệt tình và giảm sự tức giận. Ngoài những lợi ích này, bạn cũng có thể nhận được một số Vitamin D  từ ánh nắng mặt trời trong những tháng mùa hè, giúp thúc đẩy endorphin cải thiện tâm trạng .

Mặc dù có nhiều lợi ích khi tập thể dục bên ngoài trời, nhưng có một số biện pháp cần phòng ngừa như mức độ ô nhiễm không khí trong khu vực của bạn - hãy đảm bảo rằng bạn biết chỗ chọn tập có mức độ ô nhiễm ra sao vì điều này có thể gây ra những bệnh như hen suyễn và dị ứng. Đừng cho rằng chạy trên máy chạy bộ là xấu - nó thực sự giúp bạn kiểm soát và tạo động lực cho bạn, do đó khiến bạn cảm thấy hạnh phúc và tốt hơn.

5. Ăn nhiều protein hơn

6 điều có thể giúp bạn tràn đầy năng lượng suốt cả ngày mà không cần uống cà phê - Ảnh 5

Ăn protein làm tăng mức năng lượng của bạn và đóng một vai trò quan trọng trong việc vận chuyển oxy trong cơ thể vào máu. Tốt nhất nên tránh đồ ngọt và carbs khi bạn thèm ăn gì đó vì mặc dù chúng có thể khiến bạn hài lòng ngay lúc đó, nhưng bạn có thể cảm thấy nhạt miệng và đói bụng sau đó.

Thay vào đó, hãy cố gắng ăn nhẹ các loại thực phẩm có protein và chất béo như rau và đồ nhúng, sữa chua Hy Lạp với trái cây hoặc  bơ đậu phộng và bánh quy giòn để tăng mức năng lượng của bạn.

6. Bổ sung đủ nước

6 điều có thể giúp bạn tràn đầy năng lượng suốt cả ngày mà không cần uống cà phê - Ảnh 6

Uống 8 cốc nước mỗi ngày để luôn tràn đầy năng lượng vì tâm trí của bạn bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi tình trạng hydrat hóa. Ngay cả khi mất nước tối thiểu cũng có thể làm giảm hiệu suất các bộ phận của chức năng não. Nó có thể làm suy giảm tâm trạng, trí nhớ và sự tập trung của bạn, đồng thời làm tăng cơn đau đầu và mệt mỏi.

(Theo Brightside)

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