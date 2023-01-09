6 dấu hiệu điển hình của bệnh mùa đông đang 'rụt cạn' sức khỏe, lưu ý nhanh để đón mùa Tết an lành

Sức khỏe 09/01/2023 19:11

Bước sang tháng mùa đông chính thức, Thủ đô Quốc gia cuối cùng cũng chứng kiến ​​một đợt lạnh thấu xương kèm theo sương mù dày đặc. Mặc dù chắc chắn bạn sẽ cảm thấy như được hít thở không khí trong lành, nhưng không biết khi nào bạn có thể nhiễm vi-rút và vi khuẩn truyền nhiễm.

Phải nói rằng, mùa đông có thể là thời gian thử thách đối với cơ thể bạn. Các bệnh thông thường trong mùa đông không chỉ rất phổ biến trong những tháng mùa đông mà còn khó phân biệt. Một số bệnh phổ biến nhất là cảm lạnh thông thường, nhiễm trùng cúm, RSV (Virus hợp bào hô hấp) ở trẻ em, bệnh viêm thanh khí phế quản, viêm họng liên cầu khuẩn và cúm dạ dày.

6 dấu hiệu điển hình của bệnh mùa đông đang 'rụt cạn' sức khỏe, lưu ý nhanh để đón mùa Tết an lành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, đây là một số triệu chứng điển hình mà bạn có thể gặp phải trong mùa đông lạnh giá.

Sốt

6 dấu hiệu điển hình của bệnh mùa đông đang 'rụt cạn' sức khỏe, lưu ý nhanh để đón mùa Tết an lành - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sốt có thể là một triệu chứng phổ biến trong mùa đông. Nó có thể khiến bạn cảm thấy nóng và đổ mồ hôi và đôi khi thậm chí có thể dẫn đến ớn lạnh. Tuy nhiên, bạn thường không bị sốt khi bị cảm lạnh. Nếu bạn làm như vậy, rất có thể đó là bệnh cúm hoặc nhiễm vi khuẩn.

Viêm họng

Đau họng, về mặt y tế được gọi là viêm họng, cũng là một bệnh phổ biến trong mùa đông thường do nhiễm trùng như cảm lạnh thông thường, cúm và viêm họng liên cầu khuẩn.

6 dấu hiệu điển hình của bệnh mùa đông đang 'rụt cạn' sức khỏe, lưu ý nhanh để đón mùa Tết an lành - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tờ Mayo Clinic giải thích rằng nó được đặc trưng bởi sự đau đớn, trầy xước hoặc kích ứng cổ họng thường trầm trọng hơn khi bạn nuốt. Với sự xuất hiện của biến thể Omicron, cổ họng đau rát, cảm giác 'cào cào' cũng trở thành một trong những triệu chứng hàng đầu của COVID-19.

Sổ mũi

Không khí khô vào mùa đông có thể gây tổn hại cho niêm mạc mũi của bạn, đẩy các tuyến mũi tiết ra chất nhầy dư thừa. Ngoài ra, vi-rút cảm lạnh và các chất gây dị ứng như bụi và phấn hoa có thể gây kích ứng mũi và xoang, sau đó mũi của bạn bắt đầu tiết ra nhiều chất nhầy trong suốt.

6 dấu hiệu điển hình của bệnh mùa đông đang 'rụt cạn' sức khỏe, lưu ý nhanh để đón mùa Tết an lành - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, một số người bị sổ mũi vì lý do rõ ràng. Điều này có thể là do một tình trạng gọi là viêm mũi không dị ứng hoặc viêm mũi vận mạch.

Mệt mỏi

Cảm lạnh, cúm và các bệnh về đường hô hấp khác có thể phổ biến hơn trong những tháng lạnh hơn. Bên cạnh cảm giác lạnh, đau họng và sổ mũi, người ta thậm chí có thể cảm thấy mệt mỏi và yếu ớt. Đặc biệt khi bị nhiễm cúm, bạn có thể cảm thấy mệt mỏi và yếu ớt trong hai tuần hoặc lâu hơn.

Ho

6 dấu hiệu điển hình của bệnh mùa đông đang 'rụt cạn' sức khỏe, lưu ý nhanh để đón mùa Tết an lành - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Ho vào mùa đông có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, thủ phạm chính là cảm lạnh và cúm thông thường. Tuy nhiên, ho khan có thể là dấu hiệu của không khí lạnh và thay đổi nhiệt độ. Cả hai lý do này đều liên quan đến mùa đông.

Đau cơ

Khi bị cúm, cảm lạnh thông thường, nhiễm virus hoặc vi khuẩn, bạn có thể bị đau cơ và cơ. Điều này có thể là do hệ thống miễn dịch của bạn bắt đầu hành động. Các phản ứng miễn dịch giúp chống lại nhiễm trùng gây viêm trong cơ thể. Do đó dẫn đến đau nhức ở các cơ.

Theo Times of India

Thói quen cực xấu của người Việt đặc biệt là vào dịp lễ Tết đang 'mời gọi' cơn đau tim và đột quỵ tìm đến

Thói quen cực xấu của người Việt đặc biệt là vào dịp lễ Tết đang 'mời gọi' cơn đau tim và đột quỵ tìm đến

Nếu bạn đang dùng đến rượu để giữ ấm cơ thể vào mùa đông, thì hãy hiểu rằng bạn đang mời gọi một cơn đột quỵ hoặc đau tim.

Xem thêm
Từ khóa:   dấu hiệu cảm lạnh phòng bệnh mùa lạnh ngăn ngừa cảm cúm ngăn ngừa bệnh mùa đông

TIN MỚI NHẤT

Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Video 22 phút trước
Nhóm em nhỏ rủ nhau tắm biển, 2 em tử vong do đuối nước

Nhóm em nhỏ rủ nhau tắm biển, 2 em tử vong do đuối nước

Đời sống 27 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đang làm việc, nam công nhân bất ngờ rơi xuống từ tầng 3 và cái kết thương tâm

Đang làm việc, nam công nhân bất ngờ rơi xuống từ tầng 3 và cái kết thương tâm

Video 54 phút trước
Mẹ bỏ rơi con sơ sinh vì 'đã có 2 con và không có việc làm'

Mẹ bỏ rơi con sơ sinh vì 'đã có 2 con và không có việc làm'

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
3 ngư dân câu được 2 con cá trê khổng lồ nặng 120kg và 85kg trong hồ

3 ngư dân câu được 2 con cá trê khổng lồ nặng 120kg và 85kg trong hồ

Video 1 giờ 22 phút trước
Danh tính nam sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm

Danh tính nam sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm