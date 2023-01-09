Vì vậy, đây là một số triệu chứng điển hình mà bạn có thể gặp phải trong mùa đông lạnh giá.

Phải nói rằng, mùa đông có thể là thời gian thử thách đối với cơ thể bạn. Các bệnh thông thường trong mùa đông không chỉ rất phổ biến trong những tháng mùa đông mà còn khó phân biệt. Một số bệnh phổ biến nhất là cảm lạnh thông thường, nhiễm trùng cúm, RSV (Virus hợp bào hô hấp) ở trẻ em, bệnh viêm thanh khí phế quản, viêm họng liên cầu khuẩn và cúm dạ dày.

Sốt có thể là một triệu chứng phổ biến trong mùa đông. Nó có thể khiến bạn cảm thấy nóng và đổ mồ hôi và đôi khi thậm chí có thể dẫn đến ớn lạnh. Tuy nhiên, bạn thường không bị sốt khi bị cảm lạnh. Nếu bạn làm như vậy, rất có thể đó là bệnh cúm hoặc nhiễm vi khuẩn.

Viêm họng

Đau họng, về mặt y tế được gọi là viêm họng, cũng là một bệnh phổ biến trong mùa đông thường do nhiễm trùng như cảm lạnh thông thường, cúm và viêm họng liên cầu khuẩn.

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Tờ Mayo Clinic giải thích rằng nó được đặc trưng bởi sự đau đớn, trầy xước hoặc kích ứng cổ họng thường trầm trọng hơn khi bạn nuốt. Với sự xuất hiện của biến thể Omicron, cổ họng đau rát, cảm giác 'cào cào' cũng trở thành một trong những triệu chứng hàng đầu của COVID-19.

Sổ mũi

Không khí khô vào mùa đông có thể gây tổn hại cho niêm mạc mũi của bạn, đẩy các tuyến mũi tiết ra chất nhầy dư thừa. Ngoài ra, vi-rút cảm lạnh và các chất gây dị ứng như bụi và phấn hoa có thể gây kích ứng mũi và xoang, sau đó mũi của bạn bắt đầu tiết ra nhiều chất nhầy trong suốt.

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Hơn nữa, một số người bị sổ mũi vì lý do rõ ràng. Điều này có thể là do một tình trạng gọi là viêm mũi không dị ứng hoặc viêm mũi vận mạch.

Mệt mỏi

Cảm lạnh, cúm và các bệnh về đường hô hấp khác có thể phổ biến hơn trong những tháng lạnh hơn. Bên cạnh cảm giác lạnh, đau họng và sổ mũi, người ta thậm chí có thể cảm thấy mệt mỏi và yếu ớt. Đặc biệt khi bị nhiễm cúm, bạn có thể cảm thấy mệt mỏi và yếu ớt trong hai tuần hoặc lâu hơn.

Ho

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Ho vào mùa đông có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, thủ phạm chính là cảm lạnh và cúm thông thường. Tuy nhiên, ho khan có thể là dấu hiệu của không khí lạnh và thay đổi nhiệt độ. Cả hai lý do này đều liên quan đến mùa đông.

Đau cơ

Khi bị cúm, cảm lạnh thông thường, nhiễm virus hoặc vi khuẩn, bạn có thể bị đau cơ và cơ. Điều này có thể là do hệ thống miễn dịch của bạn bắt đầu hành động. Các phản ứng miễn dịch giúp chống lại nhiễm trùng gây viêm trong cơ thể. Do đó dẫn đến đau nhức ở các cơ.

Theo Times of India