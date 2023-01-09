Thói quen cực xấu của người Việt đặc biệt là vào dịp lễ Tết đang 'mời gọi' cơn đau tim và đột quỵ tìm đến

Nếu bạn đang dùng đến rượu để giữ ấm cơ thể vào mùa đông, thì hãy hiểu rằng bạn đang mời gọi một cơn đột quỵ hoặc đau tim.

Mặc dù uống rượu không bao là lời khuyên của chuyên gia y tế, nhưng uống vào mùa đông còn nguy hiểm hơn. Từ việc thu nhỏ các tĩnh mạch đến đóng băng chất béo trong máu, rượu trở thành tác nhân gây bệnh cực kỳ độc hại. Ảnh minh họa: Internet Nếu bạn là bệnh nhân bị cholesterol cao, huyết áp cao và lượng đường trong máu cao thì việc uống rượu sẽ gây ra nhiều nguy hiểm cho bạn. Vào mùa đông, uống rượu mạnh thường làm nóng cơ thể, nhưng nó cũng có thể gây tử vong.

Rượu gây hại như thế nào? Ảnh minh họa: Internet Vào mùa đông, các tĩnh mạch co lại do cơ thể bị nhiễm lạnh và tích tụ mỡ trong máu. Do chất béo cứng, đôi khi sưng cũng xảy ra trong tĩnh mạch. Điều này ngăn chặn sự lưu thông của máu. Trong tình huống như vậy, nếu bạn là bệnh nhân có cholesterol, đường và bp cao, thì lúc đầu áp lực trong tĩnh mạch của bạn sẽ cao và sau khi uống rượu, cả ba bệnh này đều kích hoạt máu.

Cả bp và đường đều tăng sau khi uống rượu. Điều này càng làm tăng áp lực trong tĩnh mạch. Do điều này xảy ra nhiều lần, áp lực lên cả tim và dây thần kinh bắt đầu tăng cao. Do đó, khả năng bị đau tim hoặc vỡ dây thần kinh đột ngột tăng lên. Bệnh nhân tim nên tiêm phòng cúm Ảnh minh họa: Internet Bệnh nhân tim không nên làm việc nặng nhọc trong mùa đông, vì bất kỳ loại áp lực nào lên tim đều có thể làm tăng nguy cơ đau tim. Kể từ khi hoạt động thể chất giảm trong mùa đông, huyết áp thường tăng lên. Bệnh nhân tim mạch cũng phải tiêm phòng cúm vào mùa đông vì nếu cơ thể chịu áp lực không cần thiết do cúm thì nguy cơ đau tim cũng tăng lên. Theo Indiaherald

Cảnh báo những dấu hiệu kích hoạt cơn đau tim, đặc biệt trong dịp Tết đến Xuân về ăn uống kém điều độ Những mùa lễ hội lớn đồng nghũa với việc chúng ta cũng có lối sống có chút buông thả và ăn uống kém điều độ, điều này gây ảnh hưởng mạn tới tim mạch. Một số dấu hiệu của cơn đau tim sẽ xuất hiện dưới nhiều hình thức mà bạn cần được biết.

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