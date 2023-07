Thói quen cực xấu của người Việt đặc biệt là vào dịp lễ Tết đang 'mời gọi' cơn đau tim và đột quỵ tìm đến

Rượu gây hại như thế nào?

Ảnh minh họa: Internet

Vào mùa đông, các tĩnh mạch co lại do cơ thể bị nhiễm lạnh và tích tụ mỡ trong máu. Do chất béo cứng, đôi khi sưng cũng xảy ra trong tĩnh mạch. Điều này ngăn chặn sự lưu thông của máu. Trong tình huống như vậy, nếu bạn là bệnh nhân có cholesterol, đường và bp cao, thì lúc đầu áp lực trong tĩnh mạch của bạn sẽ cao và sau khi uống rượu, cả ba bệnh này đều kích hoạt máu.