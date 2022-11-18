5 loại nước tuyệt đối không uống vào buổi tối: Vừa gây mất ngủ, tăng cân vù vù lại khiến da lão hóa sớm

Sức khỏe 18/11/2022 07:00

Những loại nước này gây hại cho thể, đặc biệt khi uống vào buổi tối nên bạn cần loại bỏ dù thích đến mấy.

Cà phê với kem

Một ly cà phê với kem có thể giúp bạn cảm thấy dễ chịu, thư giãn, ấm áp hơn vào những buổi tối mùa đông nhưng lại không hề tốt cho giác ngủ. Caffein trong cà phê có thể làm bạn trằn trọc, mất ngủ.

Ngoài ra, thêm kem, sữa, đường vào cà phê sẽ làm cho cân nặng của bạn tăng thêm.

5 loại nước tuyệt đối không uống vào buổi tối: Vừa gây mất ngủ, tăng cân vù vù lại khiến da lão hóa sớm - Ảnh 1

Nước ngọt

Nước ngọt (kể cả loại nước ngọt dành cho người ăn kiêng) là sản phẩm không nên sử dụng vào buổi tối. Tiến sĩ Chris Tolcher, bác sĩ nhi khoa và người phát ngôn của Học viện Nhi khoa Mỹ gọi nước ngọt và nước ngọt ăn kiêng là “kẹo lỏng”. Nguyên nhân là do lượng đường trong chúng quá lớn.

Các loại nước có gas cũng khiến bạn dễ bị đầy hơi, gây khó ngủ.

Vì vậy, nếu bạn đang muốn giảm cân, giảm mỡ bụng thì nên tránh tiêu thụ loại đồ uống này, đặc biệt là vào buổi tối.

5 loại nước tuyệt đối không uống vào buổi tối: Vừa gây mất ngủ, tăng cân vù vù lại khiến da lão hóa sớm - Ảnh 2

Nước ép trái cây đóng sẵn

Hầu hết các loại nước ép trái cây đóng sẵn bán ở ngoài hàng đều có chứa lượng đường fructose lớn. Ngoài ra, nó còn chứa thêm đường sucrose. Lượng đường trong loại đồ uống này thực sự lớn hơn mức cơ thể cần. Vì vậy, bạn nên tránh uống loại nước này vào buổi tối nếu không muốn tăng cân.

5 loại nước tuyệt đối không uống vào buổi tối: Vừa gây mất ngủ, tăng cân vù vù lại khiến da lão hóa sớm - Ảnh 3

Đồ uống thể thao

Các loại đồ uống thể thao có thể bù lại khoáng chất, tăng năng lượng sau những khoảng thời gian vận động mạnh. Tuy nhiên, bạn không nên uống chúng vào buổi tối. Nguyên nhân là do loại đồ uống này cũng chứa một lượng caffein lớn cùng các chất kích thích khác khiến bạn cảm thấy hưng phấn và khó ngủ vào ban đêm.

5 loại nước tuyệt đối không uống vào buổi tối: Vừa gây mất ngủ, tăng cân vù vù lại khiến da lão hóa sớm - Ảnh 4

 

Nước gừng

Nước gừng có chứa chất cineole giúp giải tỏa căng thẳng, trị đau nửa đầu, cải thiện giấc ngủ. Tuy nhiên, bạn không nên uống loại nước này vào buổi tối vì nó khiến bạn cảm thấy khó chịu và khó ngủ hơn.

5 loại nước tuyệt đối không uống vào buổi tối: Vừa gây mất ngủ, tăng cân vù vù lại khiến da lão hóa sớm - Ảnh 5

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