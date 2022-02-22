5 gia vị rẻ bèo được ví như thần dược giữ ấm cơ thể một cách hoàn hảo, các bà nội trợ nên lưu lại ngay!

Sức khỏe 22/02/2022 06:00

Những ngày trời lạnh hay đang bị cảm nhẹ, ngoài việc mặc đủ ấm, chúng ta có thể làm ấm cơ thể bằng chính những gia vị có sẵn trong gian bếp.

1. Gừng

Một trong những tác dụng của gừng mà chúng ta không thể bỏ qua đó là tác dụng chữa cảm, sốt. Gừng có vị cay, tính ấm, khi sử dụng cùng nước ấm có tác dụng làm giãn các mao mạch, giúp tăng nhanh quá trình tiết mồ hôi, hỗ trợ quá trình tuần hoàn máu, làm ấm cơ thể từ trong ra ngoài để chống lại virus hợp bào hô hấp - nguyên nhân gây ra một số bệnh liên quan đến đường hô hấp như cảm lạnh.

Ngoài ra, người ta cũng thường sử dụng gừng tươi nấu với rượu để cạo gió, giải cảm cho người bị cảm lạnh, gừng và tinh dầu gừng tốt cho tiêu đờm, có hiệu quả trong các vấn đề khác nhau về đường hô hấp như ho, cảm cúm, viêm phế quản, hen suyễn và khó thở.

5 gia vị rẻ bèo được ví như thần dược giữ ấm cơ thể một cách hoàn hảo, các bà nội trợ nên lưu lại ngay! - Ảnh 1
 Người ta cũng thường sử dụng gừng tươi nấu với rượu để cạo gió. Ảnh minh họa: internet

2. Tỏi

Thường xuyên ăn tỏi sẽ giúp bạn bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa rất tốt cảm cúm và những loại bệnh do virus, vi khuẩn gây ra. Tác dụng này có được là do trong tỏi có chứa hợp chất sulfur - đây là hợp chất rất tốt trong việc kháng khuẩn và tiêu viêm. 

Ăn tỏi sống mỗi ngày không chỉ phòng ngừa nguy cơ bị cảm cúm mà còn có thể giúp người bệnh rút ngắn thời gian bị cúm và đồng thời hồi phục sức khỏe nhanh hơn. 

5 gia vị rẻ bèo được ví như thần dược giữ ấm cơ thể một cách hoàn hảo, các bà nội trợ nên lưu lại ngay! - Ảnh 2
Thường xuyên ăn tỏi sẽ giúp bạn bảo vệ sức khỏe. Ảnh minh họa: internet

3. Quế

Là loại gia vị tính nóng, quế nằm trong danh sách những thực phẩm giữ ấm cho cơ thể, rất phù hợp với người hay bị lạnh bụng. Trong một số món ăn khi cho thêm quế sẽ có tác dụng ấm bụng và dễ chịu trong thời tiết đông lạnh.

Theo một số nghiên cứu, quế còn có tác dụng giảm các hợp chất độc hại tiềm ẩn trong cơ thể, giúp cho máu lưu thông dễ dàng, vì thế loại gia vị này rất an toàn cho sức khỏe.

5 gia vị rẻ bèo được ví như thần dược giữ ấm cơ thể một cách hoàn hảo, các bà nội trợ nên lưu lại ngay! - Ảnh 3
Quế còn có tác dụng giảm các hợp chất độc hại. Ảnh minh họa: internet

4. Hạt tiêu

Hạt tiêu là một gia vị phổ biến có vị cay, tính ấm giúp tạo mùi thơm, vị cay cho món ăn. Không những vậy, hạt tiêu được coi là một vị thuốc đông y với tác dụng trừ hàn, trị đau bụng, lạnh bụng.

5 gia vị rẻ bèo được ví như thần dược giữ ấm cơ thể một cách hoàn hảo, các bà nội trợ nên lưu lại ngay! - Ảnh 4
Theo y học cổ truyền thì hạt tiêu có vị cay, có tác dụng trừ hàn, kháng khuẩn, giảm đau, trừ đàm. Ảnh minh họa: internet

 

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