5 dấu hiệu hôi miệng cảnh báo sức khỏe

Sức khỏe 13/05/2022 18:09

Đánh răng và dùng chỉ nha khoa thường xuyên có thể giúp tránh hôi miệng. Không thể mong đợi miệng chúng ta sẻ tỏa ra mùi cỏ non mới hái hay mùi thơm nhưng ít nhất là không phải mùi hôi. Tuy nhiên, nếu bạn bị hôi miệng nghiêm trọng ngay cả khi đánh răng và thực hiện các biện pháp thì đó có thể là dấu hiệu của các vấn đề sức khỏe.

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Ảnh minh họa: Internet

Các nha sĩ và nhà vi khuẩn học không coi vệ sinh răng miệng kém là nguyên nhân chính gây hôi miệng nghiêm trọng. Nguyên nhân số một gây ra chứng hôi miệng mãn tính, dai dẳng là mất nước và khô miệng. Khi miệng bị khô do cơ thể thiếu ẩm sẽ tạo môi trường dễ dàng cho vi khuẩn phát triển dẫn đến hôi miệng.

Nếu bạn bị hôi miệng vào mỗi buổi sáng do thói quen ngủ há miệng cũng không gây hại cho sức khỏe. Điều này là do nó có thể được giải quyết chỉ bằng cách đánh răng vào buổi sáng. Tuy nhiên, theo tạp chí sức khỏe Prevention của Mỹ, nếu tình trạng hôi miệng kéo dài cả ngày sau khi đánh răng, bạn nên xem xét các vấn đề sức khỏe khác.

Đang dùng một số loại thuốc

Theo báo cáo, 75% những người đang sử dụng thuốc cần kê đơn của bệnh viện chẳng hạn như thuốc chống trầm cảm, thuốc kháng histamine và thuốc cao huyết áp gặp tác dụng phụ là khô miệng. Nếu bạn bị hôi miệng sau khi dùng loại thuốc đặc biệt này, bạn cần tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ đã kê đơn thuốc. Bạn có thể thay đổi thuốc, nhai kẹo cao su không đường hoặc tăng lượng nước uống để giảm hôi miệng.

Xoang mũi

Nếu có bệnh mãn tính ở vùng xoang bên trong mũi, chẳng hạn như dị ứng, viêm xoang hoặc chảy nước mũi sau, vi khuẩn sống trong miệng sẽ chuyển đổi protein thành một chất gọi là 'skatole'. Skatole là thành phần tạo ra mùi hôi khủng khiếp. Trong trường hợp này, bạn có thể giảm mùi bằng cách đến bệnh viện dùng thuốc thích hợp, sử dụng dụng cụ có thể khử trùng xoang hoặc dùng thuốc kháng sinh.

Hương vị trái cây

Nếu bạn có thể ngửi thấy vị ngọt trái cây trong miệng, đó có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường. Đường, theo dòng máu đi vào các tế bào và được sử dụng làm năng lượng. Tuy nhiên, khi lượng đường trong máu cao, quá trình này không hoạt động bình thường và các tế bào sử dụng chất béo để tạo năng lượng thay vì đường trong máu. Một hợp chất hữu cơ được gọi là 'xeton', một sản phẩm phụ được hình thành trong quá trình này, tạo ra hương vị trái cây. Nếu miệng có mùi hoa quả, bạn nên kiểm tra lượng đường trong máu và xét nghiệm bệnh tiểu đường.

Có mùi sữa hư

Nếu cơ thể bạn không có khả năng tiêu hóa đúng đường lactose (lactose) có trong các sản phẩm từ sữa, bao gồm cả sữa, phô mai được gọi là không dung nạp lactose. Nếu bạn không có khả năng phân hủy protein trong sữa, miệng của bạn có thể có mùi giống như sữa chua. Nếu bạn gặp các triệu chứng như tiêu chảy, đau bụng và đầy hơi mỗi khi ăn các sản phẩm từ sữa, bạn có thể bị chứng không dung nạp lactose.

Mùi của tã bẩn

Nếu bạn có mùi thối trong miệng, đó có thể là 'sỏi amidan' có hạt trong amidan hoặc amidan. Viêm amidan thường có cảm giác như có vật gì đó mắc vào cổ họng. Khi bạn đánh răng, các hạt màu vàng có kích thước bằng hạt gạo có thể chảy ra. Nếu các triệu chứng này kèm theo hơi thở có mùi hôi thì bạn nên nghi ngờ khả năng bị viêm amidan và nhờ bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng chẩn đoán.

(Theo Kormedi)

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