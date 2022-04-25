4 loại thực phẩm quen thuộc tốt cho đường hô hấp, sử dụng thường xuyên ai cũng bất ngờ trước công dụng của chúng

Trong Thống kê Đăng ký Ung thư Quốc gia (2019) công bố ngày 29, ung thư phổi đã vượt qua ung thư dạ dày để trở thành bệnh ung thư phổ biến nhất ở Hàn Quốc và các loại thực phẩm tốt cho phổi và ống phế quản đang thu hút sự chú ý. Nó không có tác dụng ngay lập tức nhưng sẽ có ích nếu bạn dùng trong thời gian dài. Tất nhiên, bạn nên chú ý bảo vệ đường hô hấp trong cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như chú ý đến ô nhiễm không khí, bụi mịn, khói bếp cùng với việc cai thuốc lá.

Cây cát cánh

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Cây cát cánh đã được sử dụng rộng rãi không chỉ làm thực phẩm mà còn được dùng làm thuốc dân gian và thuốc chữa bệnh từ thời cổ đại. Nó làm tăng đáng kể sự bài tiết chất nhầy trong đường hô hấp, giúp giảm lượng chất gây ô nhiễm xâm nhập vào cơ thể. Nó rất tốt cho việc giảm ho, long đờm và hạ sốt. Nó cũng rất giàu canxi, sắt và vitamin. Cát cánh có nhiều rễ mảnh, vì vậy bạn nên mua loại đã tách rễ thành từng gốc.