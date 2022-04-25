4 loại thực phẩm quen thuộc tốt cho đường hô hấp, sử dụng thường xuyên ai cũng bất ngờ trước công dụng của chúng

Các loại thực phẩm dưới đây không có tác dụng ngay lập tức nhưng sẽ có ích nếu bạn dùng trong thời gian dài. Tất nhiên, bạn nên chú ý bảo vệ đường hô hấp trong cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như chú ý đến ô nhiễm không khí, bụi mịn, khói bếp cùng với việc cai thuốc lá.
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Trong Thống kê Đăng ký Ung thư Quốc gia (2019) công bố ngày 29, ung thư phổi đã vượt qua ung thư dạ dày để trở thành bệnh ung thư phổ biến nhất ở Hàn Quốc và các loại thực phẩm tốt cho phổi và ống phế quản đang thu hút sự chú ý. Nó không có tác dụng ngay lập tức nhưng sẽ có ích nếu bạn dùng trong thời gian dài. Tất nhiên, bạn nên chú ý bảo vệ đường hô hấp trong cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như chú ý đến ô nhiễm không khí, bụi mịn, khói bếp cùng với việc cai thuốc lá.
Cây cát cánh
Cây cát cánh đã được sử dụng rộng rãi không chỉ làm thực phẩm mà còn được dùng làm thuốc dân gian và thuốc chữa bệnh từ thời cổ đại. Nó làm tăng đáng kể sự bài tiết chất nhầy trong đường hô hấp, giúp giảm lượng chất gây ô nhiễm xâm nhập vào cơ thể. Nó rất tốt cho việc giảm ho, long đờm và hạ sốt. Nó cũng rất giàu canxi, sắt và vitamin. Cát cánh có nhiều rễ mảnh, vì vậy bạn nên mua loại đã tách rễ thành từng gốc.
Lê
Lê đã được sử dụng như một loại thuốc trị ho và hen suyễn từ thời cổ đại. Ăn mật ong chung với lê để bảo vệ đường hô hấp. Nó có nhiều quercetin và chất xơ hòa tan tốt cho sức khỏe của phổi và phế quản, vì vậy nó ngăn chặn sự xâm nhập của các chất ô nhiễm vào cơ thể. Có tác dụng đào thải các hydrocacbon thơm đa vòng (là chất gây ung thư sinh ra khi thực phẩm nướng bị cháy) ra ngoài cơ thể.
Táo
Táo có đặc tính chống viêm giúp giải quyết các vấn đề về hô hấp. Táo cũng rất giàu chất xơ giúp ngăn ngừa xơ cứng động mạch, bệnh tim, đột quỵ và các bệnh mạch máu khác bằng cách thải chất béo trung tính và cholesterol xấu tích tụ trong mạch máu ra ngoài cơ thể. Nó tăng cường trao đổi chất và thúc đẩy tiết dịch vị, giúp tiêu hóa và hấp thụ, góp phần thúc đẩy nhu động ruột.
Hồng khô
Lớp bột trắng trên bề mặt quả hồng khô góp phần tăng cường sức khỏe đường hô hấp. Nó rất tốt cho việc bảo vệ phế quản, phổi và giảm ho, long đờm. Chất tanin làm se giúp thải nicotin tích tụ trong cơ thể người hút thuốc và ngăn ngừa huyết áp cao và xơ cứng động mạch. Nó bảo vệ màng nhầy của dạ dày và ruột và giúp làm giảm các triệu chứng tiêu chảy. Tuy nhiên, vì nó chứa nhiều calo và đường hơn quả hồng tươi nên bệnh nhân tiểu đường hoặc những người đang ăn kiêng nên tránh ăn quá nhiều.
(Theo Kormedi)