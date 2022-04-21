Theo báo cáo, có khoảng 5% người trưởng thành nói mớ khi ngủ. Trung bình, hiện tượng này kéo dài khoảng 30 giây. Nói chung nó xảy ra trong vòng 1 đến 2 tiếng sau khi bạn chìm vào giấc ngủ, trước khi cơ thể chúng ta bước vào giai đoạn ngủ sâu.

Ai cũng từng trải qua ít nhất một lần trong đời, cảm giác đột nhiên ngã ra khỏi giường hoặc lăn xuống đất khi ngủ quên trên bàn làm việc. Tại sao bạn lại có hành động như thế trong khi đang ngủ?

Khi chúng ta chìm vào giấc ngủ, ý thức sẽ rời khỏi cơ thể, não bộ bắt đầu hoạt động khác với khi chúng ta thức. Trong quá trình chuyển đổi từ trạng thái tỉnh táo sang trạng thái ngủ, hiện tượng giật cơ lúc ngủ có thể xảy ra. Nó là một chuyển động đột ngột giống như cơn co giật, như cảm giác khi có thứ gì đó khiến chúng ta sợ hãi đột ngột, vì vậy sinh ra cảm giác rơi khiến chúng ta giật mình tỉnh giấc.

3. Mộng du

Mộng du là tình trạng rối loạn làm người bệnh đứng dậy và đi lại khi họ vẫn đang ngủ. Bệnh thường xảy ra khi một người ở giữa giai đoạn ngủ say và giai đoạn chuẩn bị thức giấc. Người bị mộng du không thể phản ứng lại các sự kiện và không thể nhớ được chúng. Trong một số trường hợp, người bệnh thường nói những điều vô nghĩa.

Mặc dù não bộ chưa tỉnh táo nhưng cơ thể vẫn hoạt động nên có thể xảy ra các tai nạn ngoài ý muốn như ngã khỏi lan can, bị xe tông,... Đôi khi, một số người còn gặp mộng du do uống thuốc ngủ.

4. Những giấc mơ lặp đi lặp lại

Giấc mơ là quá trình đánh giá lại và sắp xếp những gì bạn đã thấy, đã nghe và đã trải qua trong ngày. Nhưng lạ là có những lúc bạn mơ cùng một giấc mơ hết lần này đến lần khác. Đôi khi chúng cách ngày hoặc cách cả tháng trước. Điều này có nghĩa là bộ não vẫn chưa hoàn thành 'nhiệm vụ', do đó nó tiếp tục thực hiện 'nhiệm vụ' đó đến khi kết thúc.

Theo Kormedi.com