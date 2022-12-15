Những triệu chứng này là những dấu hiệu của bệnh lý gan, nếu không lưu ý hoặc chủ quan sẽ dễ dẫn tới gan bị tổn thương quá nhiều
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1. Bị đắng miệng
Đắng miệng, ăn uống không ngon là cảm giác thường gặp ở người mới ốm dậy hay sau khi sốt cao. Tuy nhiên nếu tình trạng này kéo dài thì đó là dấu hiệu cảnh báo chức năng gan của đã có phần suy giảm. Lý do là gan suy giảm chức năng sẽ không đào thải được các độc tố, khiến chúng trào ngược làm bạn có cảm giác đắng miệng khi ăn hay uống.
Khi bị đắng miệng có thể chia làm nhiều bữa nhỏ trong ngày. Sau khi ăn xong không nên nằm ngay mà nên đứng thẳng hoặc ngồi, cũng không nên vận động mạnh, cần có thời gian để dạ dày hoạt động. Có chế độ ăn uống khoa học uống đủ nước, nên ăn nhiều rau xanh, không nên ăn các loại thực phẩm đồ uống có hại cho gan như rượu, bia, đồ đóng hộp, đồ ăn nhanh, thức ăn nhiều dầu mỡ….
Nếu thực hiện các biện pháp trên tình trạng không đỡ cần tới cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe định kỳ, kiểm tra chức năng gan, mật….
2. Ngứa mắt
Thông thường, khi dùng mắt thường xuyên (đặc biệt là lúc ngồi trước máy tính lâu hoặc sử dụng điện thoại nhiều giờ đồng hồ), mắt sẽ bị mỏi, khô và ngứa. Khi gặp hiện tượng này, bạn chỉ cần nghỉ ngơi một chút là các triệu chứng khó chịu sẽ giảm đi. Tuy nhiên, khi đã nghỉ ngơi và không làm việc quá sức mà mắt vẫn bị ngứa thì hãy cảnh giác với các vấn đề ở gan.
Sách y học có nói: "Gan mở ra các lỗ thông trong mắt, và nó có chức năng chính là nạo vét và lưu trữ máu". Gan bị tổn thương thì các chức năng dự trữ máu và nạo vét máu sẽ bị suy yếu. Khi đó, mắt dễ bị khô và ngứa do không được máu nuôi dưỡng.
3. Thường bị ngứa da
Cơ thể hay bị dị ứng, mẩn ngứa mề đay do chức năng của gan kém, không thể thải các chất độc hại từ trong cơ thể ra ngoài. Khi mắc bệnh, chức năng của gan không còn được hoạt động tốt, bao gồm cả việc lọc và thanh thải các độc tố. Các chất có hại được tích tụ nhiều trong cơ thể, lâu dần biểu hiện thành các dấu hiệu bất thường trên lâm sàng như các sẩn ngứa trên da.
Triệu chứng ngứa trong bệnh sẩn ngứa do gan thường chỉ âm ỉ kèm theo cảm giác nóng ran khắp các vùng da của cơ thể, tăng lên khi nhiệt độ môi trường sụt giảm đột ngột như gặp mưa, trời nhiều gió. Đây cũng là đặc điểm gợi ý giúp phân biệt các tình trạng ngứa kèm nổi mẩn do gan với các bệnh lý da liễu khác.
Tuy nhiên, đây cũng có thể do biểu hiện của một số bệnh lý khác. Vì vậy khi bị ngứa da, dễ tái phát nhiều lần, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống cần tới cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn.