3 loại rau rẻ bèo nhưng mấy ai biết được công dụng không khác gì nhân sâm

Sức khỏe 29/07/2022 11:38

Nhiều người cứ nhầm tưởng rẻ tiền đồng nghĩa với công dụng thấp. Trái lại, những loại rau dưới đây mang lại nhiều tác dụng tốt cho cơ thể, vượt trội hơn giá tiền của chính chúng.

1. Giá đỗ 

Giá đỗ là một loại rau mầm khá phổ biến ở Việt Nam với cách trồng đơn giản, thời gian sinh trưởng nhanh chóng. Giá đỗ thường được trồng từ hạt đậu xanh nhưng cũng có nơi trồng bằng đậu tương, đậu đen hoặc đậu đỏ nhưng chủ yếu giá đỗ chúng ta mua ngoài chợ được ngâm trồng từ đậu xanh. Giá đỗ bàn đầy ngoài chợ với giá cực rẻ, ai cũng có mua về sử dụng. Loại thực phẩm này có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, chỉ khát, tiêu thực.

3 loại rau rẻ bèo nhưng mấy ai biết được công dụng không khác gì nhân sâm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ăn nhiều giá đỗ giúp bảo vệ các tế bào của cơ thể, ngăn ngừa quá trình lão hóa, kéo dài tuổi thọ. Giá đỗ còn chứa một lượng lớn vitamin và khoáng chất giúp bảo vệ mạch máu, giúp máu lưu thông trơn tru hơn.

Ngoài ra, giá đỗ còn chứa nhiều vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch. Bạn có thể ăn sống, làm nộm, muối chua, nhúng lẩu, nấu canh đều rất ngon.

2. Rau dền

Rau dền được ví là loại "rau trường thọ", "bổ hơn thịt, rẻ hơn thuốc". Đây là loại rau có hàm lượng chất sắt cao nhất trong các loại rau tươi.

3 loại rau rẻ bèo nhưng mấy ai biết được công dụng không khác gì nhân sâm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hàm lượng sắt lớn trong rau dền giúp gia tăng lượng hemoglobin và tế bào hồng cầu. Chính vì thế đây là thực phẩm rất có lợi cho bệnh nhân thiếu máu.

Nếu ăn rau dền thường xuyên còn giúp ổn định đường huyết, cải thiện bệnh tiểu đường tuýp 2. Rau dền phù hợp sử dụng mùa hè giúp giải nhiệt, giải độc cực tốt.

3. Lá hẹ

Trong y học cổ truyên thì lá hé được mệnh danh là rau của thận, giúp nuôi dưỡng và thúc đẩy tiêu hóa. Loại rau này cũng chứa nhiều vitamin và chất xơ thô, có tác dụng trị táo bón, ngăn ngừa ung thư ruột kết. Bên cạnh đó, lá hẹ cũng có công dụng làm tan huyết ứ, thúc đẩy tuần hoàn máu và giải độc. Mọi người có chế biến lá hẹ bằng cách nấu canh với tôm hay thịt hoặc xào trứng…

3 loại rau rẻ bèo nhưng mấy ai biết được công dụng không khác gì nhân sâm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời,  cây rau hẹ có tác dụng làm thuốc cụ thể, lá hẹ để sống có tính nhiệt, nấu chín thì ôn, vị cay; vào các kinh Can, Vị và Thận. Có tác dụng ôn trung, hành khí, tán ứ và giải độc. Thường dùng chữa ngực đau tức, nấc, ngã chấn thương,... Đặc biệt, với phần gốc hay còn gọi là rễ hẹ có tính ấm, vị cay, có tác dụng ôn trung, hành khí, tán ứ, thường dùng chữa ngực bụng đau tức do thực tích, đới hạ, các chứng ngứa,... Đối với phần hạt hẹ có tính ấm, vị cay ngọt; vào các kinh Can và Thận. Có tác dụng bổ Can, Thận, tráng dương, cố tinh. Thường dùng làm thuốc chữa tiểu tiện nhiều lần, mộng tinh, di tinh, lưng gối yếu mềm.

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