3 tín hiệu khẩn cấp cho thấy cơ thể bạn cần đi khám ngay

Thông thường, bạn có thể gặp phải tình trạng tăng cân nếu vô tư ăn uống quá độ. Tuy nhiên, nếu bạn vốn là một người ăn rất ít hoặc đang ăn kiêng mà lại thấy cân nặng tăng lên đột ngột thì không nên chủ quan xem thường vì đó có thể là dấu hiệu cảnh báo một vài vấn đề sức khỏe .

Ngoài ra, nguyên nhân khiến cân nặng thay đổi đột ngột có thể xuất phát từ việc căng thẳng quá độ, do mất ngủ, do dùng thuốc trị bệnh, do rối loạn tuyến giáp, do khối u,...

Tăng cân đột ngột là hiện tượng rất nguy hiểm gây đến nhiều vấn đề không tốt về sức khỏe như bệnh tăng huyết áp, tiểu đường hay những bệnh về tim mạch,... Hiện tượng tăng cân đột ngột thường có xu hướng tăng lên đặc biệt ở phụ nữ do sự suy giảm nội tiết tố Estrogen.

Ảnh minh họa: Internet

Màu sắc nước tiểu thay đổi

Thận là cơ quan bài tiết nước tiểu của chúng ta. Chính vì thế nước tiểu sẽ phản ánh một phần nào tình trạng hiện tại của cơ thể. Màu sắc nước tiểu mang lại nhiều thông tin về việc cơ thể bạn đang gặp phải những vấn đề gì.

Nước tiểu bình thường có màu dao động từ vàng nhạt đến vàng sậm. Đó là kết quả của một sắc tố trong nước tiểu gọi là urobilinogen và nó sẽ được pha loãng hoặc cô đặc ở các mức độ nhất định.

Nước tiểu có màu bất thường khi có màu đỏ, cam, xanh dương, xanh lá cây hoặc nâu. Các sắc tố và các hợp chất khác có trong một số loại thực phẩm, thuốc sử dụng có thể thay đổi màu nước tiểu của bạn. Củ cải đường, quả mọng, đậu răng ngựa là một trong những thực phẩm có khả năng ảnh hưởng đến màu sắc nhất.

Nhiều ảnh hưởng từ thức ăn, đồ uống, thuốc đang dùng có thể khiến nước tiểu của bạn thay đổi một màu sắc khác thường. Một số nguyên nhân chỉ là tạm thời, vô hại. Tuy nhiên đó có thể là dấu hiệu của một số tình trạng bệnh lý nghiêm trọng cần được tiến hành chẩn đoán cụ thể và điều trị hợp lý.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, có máu trong nước tiểu của bạn. Nước tiểu có máu thường gặp trong nhiễm trùng đường tiết niệu và sỏi thận. Những vấn đề này thường gây ra đau đớn. Chảy máu không đau có thể báo hiệu một vấn đề nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như ung thư.

Nước tiểu sẫm màu hoặc màu cam. Nếu nước tiểu của bạn có màu sẫm hoặc màu cam – đặc biệt nếu bạn cũng có phân nhạt màu, da và mắt màu vàng. Khi đó gan của bạn có thể có vấn đề.

Ảnh minh họa: Internet

Khả năng tập trung có vấn đề

Năm tháng trôi qua, não bộ bắt đầu kém đi. Một trong những triệu chứng chính của sự suy giảm đó là không có khả năng tập trung. Tuy nhiên, nếu bạn không thể tập trung được dù đã cố gắng, rất có thể đây là dấu hiệu liên quan đến bệnh tật.

Các bệnh như Alzheimer, mất trí nhớ, hoặc sa sút trí tuệ do tuổi già,... có thể liên quan đến việc mất khả năng tập trung. Vì lý do này, điều cần làm ngay là đến gặp bác sĩ để xác định nguyên nhân của vấn đề.

Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi khả năng tập trung suy giảm xuất phát từ sự mệt mỏi cực độ, căng thẳng, stress từ công việc, cuộc sống gây ra. Tuy nhiên, điều tốt nhất bạn nên làm là loại trừ những xác suất nguy hiểm nhất cho cơ thể.

Trên đây là 3 dấu hiệu bạn có thể dễ dàng bỏ qua nhưng lại vô cùng quan trọng đối với cơ thể. Hãy chú ý những thay đổi dù là nhỏ nhất để bảo vệ sức khỏe của bản thân.

Theo Step to Health