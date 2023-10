3 tín hiệu khẩn cấp cho thấy cơ thể bạn cần đi khám ngay

Tăng cân đột ngột là hiện tượng rất nguy hiểm gây đến nhiều vấn đề không tốt về sức khỏe như bệnh tăng huyết áp, tiểu đường hay những bệnh về tim mạch,... Hiện tượng tăng cân đột ngột thường có xu hướng tăng lên đặc biệt ở phụ nữ do sự suy giảm nội tiết tố Estrogen.

Ngoài ra, nguyên nhân khiến cân nặng thay đổi đột ngột có thể xuất phát từ việc căng thẳng quá độ, do mất ngủ, do dùng thuốc trị bệnh, do rối loạn tuyến giáp, do khối u,...