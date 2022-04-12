Khám phá những lợi ích đáng kinh ngạc của ‘siêu thực phẩm’ cà rốt cho làn da của bạn

Hàm lượng cao beta-carotene, vitamin B và C, kali, chất xơ và khoáng chất -canxi, phốt pho, kali, magiê, natri, kẽm, sắt, đồng, flo và mangan - làm cho cà rốt trở thành một trong những loại rau bổ dưỡng nhất.

Cà rốt là loại rau có hàm lượng chất dinh dưỡng cao và ít calo. Cà rốt được coi là một trong những loại thực phẩm hữu ích nhất trong thế giới làm đẹp với nhiều đặc tính hữu ích cho làn da.

Dưới đây là một số lợi ích đáng kinh ngạc của cà rốt đến làn da nếu bạn ăn chúng hàng ngày:

Mỗi thành phần trong cà rốt đều góp phần làm cho cho làn da khỏe mạnh. Ví dụ, trong cà rốt có chứa rất nhiều Beta carotene. Đây là tiền chất của vitamin A, có màu vàng, cam hoặc hơi pha đỏ. Chất này có công dụng trong làm đẹp, chống oxy hóa, phòng ngừa ung thư, tốt cho thị giác, tăng sức đề kháng.

Chống lão hóa

Beta carotene có trong cà rốt là 1 chất chống oxy hóa, ngăn chặn quá trình lão hóa và cả phòng ngừa ung thư.

Ngoài ra, Vitamin A trong cà rốt có tác dụng thúc đẩy sự chuyển hóa tế bào, kích thích sự sản sinh collagen ở da, tăng cường độ đàn hồi, làm giảm sự thoái hóa các tế bào da, từ đó đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa và giảm nếp nhăn hiệu quả.

Để chống lão hóa và giảm nếp nhăn bằng cà rốt, ngoài việc bổ sung cà rốt vào bữa ăn hàng ngày, thường xuyên uống nước ép bạn có thể dùng nguyên liệu này chế biến thành các loại mặt nạ chăm sóc da. Mỗi tuần 2 – 3 lần, bạn lấy 1 củ cà rốt luộc chín và nghiền thật nhuyễn, trộn chung với 3 thìa mật ong. Rửa mặt xong, dùng hỗn hợp thoa khắp mặt và giữ yên trong 20 phút, rồi sau đó rửa sạch cùng nước ấm.

Chống nắng

Sau một chuyến du lịch dài ngày hoặc quên dùng kem chống nắng và che chắn khi ra ngoài khiến da bị cháy nắng, trở nên sạm đen, đỏ rát. Đừng quá lo lắng, cà rốt chính là sự lựa chọn thông minh nhất cho bạn vào lúc này. Các dưỡng chất của cà rốt sẽ nhanh chóng giúp giảm vết cháy nắng, làm dịu da, tăng sức đề kháng cho da trước tác động của ánh nắng mặt trời, đồng thời kích thích tái tạo và phục hồi tế bào da tổn thương để da trở lại vẻ tự nhiên như ban đầu.

Điều trị tình trạng dị ứng, mụn nhọt

Thành phần của cà rốt rất giàu Vitamin A, đây là một chất rất hữu hiệu trong việc tẩy tế bào chết, điều tiết và kiểm soát hoạt động của tuyến bã nhờn… Bên cạnh đó, cà rốt còn chứa một lượng lớn vitamin C giúp bảo vệ da khỏi viêm nhiễm, thúc đẩy hệ miễn dịch và tăng cường kháng thể cho làn da. Do đó, cà rốt sẽ nhanh chóng đánh bay những nốt mụn cũ và ngăn ngừa mụn mới hình thành, đem lại cho bạn làn da mịn màng như mơ ước.

Phục hồi, tái tạo da và làm mờ sẹo thâm

Ngày nay, một số nghiên cứu đã chứng minh các đặc tính chống viêm của beta-carotene để phục hồi và tái tạo làn da. Ví dụ, vai trò này của chất chống oxy hóa được nhấn mạnh trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Experimental Dermatology .

Đồng thời, cà rốt với lượng vitamin C dồi dào khi sử dụng trên da sẽ giúp chữa lành vết thương, tăng cường sản xuất collagen, bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và ức chế hình thành sắc tố melanin.

Với nhiều tác dụng như vậy đến làn da, ăn nhiều cà rốt có tốt không? Tất nhiên là điều gì quá cũng không tốt và việc ăn cà rốt cũng như vậy? Tiêu thụ quá nhiều cà rốt trong một ngày thì sẽ khiến cho chúng ta có nguy cơ phải đối mặt với bệnh vàng da. Chính vì vậy, để đảm bảo hấp thu được tốt nhất những tác dụng của cà rốt thì bạn chỉ nên ăn với số lượng vừa đủ khoảng 100 gram mỗi ngày đối với người lớn và ăn 3 – 4 lần/ tuần là hợp lý.

Theo Step to Health