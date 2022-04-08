Đổ mồ hôi là cơ chế làm mát tự nhiên của cơ thể, nhưng đôi khi đổ mồ hôi quá nhiều có thể khiến cơ thể bạn bốc mùi và làm bạn mất tự tin. Dưới đây là chế độ ăn uống thích hợp dành cho những người hay đổ mồ hôi.

Trà củ dong giúp giảm tiết mồ hôi và làm dịu cơn khát hiệu quả. Trà củ dong được khuyên dùng cho những người bị chứng hyperhidrosis, những người đổ mồ hôi nhiều.

Người dân thường dùng củ dong ở dạng bột vì chúng mang lại nhiều công dụng tốt cho sức khỏe . Ngoài hàm lượng protein cao và có nhiều chất dinh dưỡng , loại củ này còn rất dễ tiêu hóa nên là một thực phẩm lý tưởng cho trẻ em và người cao tuổi.

Đậu xanh

Đậu xanh hay còn gọi là đỗ xanh. Đây là loại cây thuộc họ đậu có kích thước hạt rất nhỏ.

Đông y từ lâu đã xem đậu xanh như một phương thuốc thanh độc, làm mát cơ thể. Do đó, chỉ cần vài giây gõ từ khóa trên google là bạn đã tìm thấy vô vàn công thức món ăn bổ dưỡng, thanh mát với đậu xanh rồi.

Thời tiết nắng nóng khiến con người dễ ra mồ hôi nhiều, điều này cũng dẫn tới việc cơ thể mất nước, mất cân bằng điện giải. Việc uống nước đậu xanh lúc này có thể bổ sung lượng nước và muối vô cơ, giúp cân bằng lượng chất lỏng và chất điện giải trong cơ thể, đồng thời có tác dụng thanh nhiệt, làm dịu cơn khát, lợi tiểu.

Mơ

Trong thịt quả mơ có các thành phần như acid citric, đường sacaroza, một ít dextrin, tinh bột, carotene, vitamin C, tanin, men peroxydaza,… Quả này có các chất tác dụng tốt trong việc chuyển hóa oxy trong tế bào, chống sự già nua của tế bào trong các nhóm bệnh về tim mạch, hô hấp, như nhồi máu cơ tim, xơ vữa động mạch, viêm hoặc xơ gan thời kỳ đầu.

Làm việc trong môi trường nóng bức, ra nhiều mồ hôi, uống nước mơ có tác dụng chống mệt mỏi, sinh tân, chỉ khát, chống khô miệng, giảm mồ hôi, giảm mất muối qua mồ hôi và giảm được lượng nước uống.

Nho

Là một chất chống oxy hóa tự nhiên, nho giúp cân bằng nhiệt độ của cơ thể. Vì vậy, ăn nho mỗi ngày có thể giúp giảm tiết mồ hôi.

Ngũ vị tử bắc

Ngũ vị tử là một vị thuốc đông y có công dụng an thần, chữa đau bụng, tiêu khát, bồ bổ cơ thể hư nhược, chữa thận dương hư, viêm gan mạn tính.

Đặc biệt ngũ vị tử bắc thường được dùng để chữa chứng cơ thể hư nhược, ra nhiều mồ hôi (tự ra nhiều mồ hôi hoặc mồ hôi trộm)

Củ sen

Củ sen có rất nhiều tác dụng đối với cơ thể con người. Vì vậy, nó không đơn thuần chỉ là một món ăn mà đã trở thành một vị thuốc trong Đông y.

Natri trong củ sen giúp kiểm soát sự tiết mồ hôi của cơ thể; kali trong củ sen có vai trò điều hòa nhịp tim và huyết áp ở mức ổn định.

Củ sen được coi là món ăn bài thuốc có chứa hàm lượng lớn vitamin B. Chất này giúp điều chỉnh và xoa dịu các triệu chứng khó chịu như: đau đầu, stress… Ngoài ra, chúng còn giúp duy trì cảm giác thoải mái, tinh thần lạc quan, vui vẻ. Thường xuyên sử dụng củ sen trong bữa ăn hàng ngày là một cách cải thiện tinh thần rất hiệu quả.

Dưa chuột

Dưa chuột là một trong những loại quả được dùng phổ biến ở nước ta để làm thức ăn và làm thuốc. Dưa leo có nhiều chất dinh dưỡng. Mặc dù có hàm lượng calo thấp nhưng nó lại chứa nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng.

Dưa chuột giúp bạn giữ nước một cách hoàn hảo. Vào mùa hè nóng nực, hoặc sau khi tập luyện đổ nhiều mồ hôi, bạn nên tăng cường ăn dưa.

Hoàng kỳ

Hoàng kỳ là cái tên vô cùng quen thuộc trong danh sách các vị thuốc nam trị ra mồ hôi nhiều của y học cổ truyền. Theo sách Trung dược học trong hoàng kỳ có chứa saccaroza, nhiều loại axit amin, protid (6,16 -9,9%), cholin, betatain, axit folic, vitamin P, amylase.

Hoàng kỳ là vị thuốc có công dụng ngăn bài tiết mồ hôi hiệu quả, đồng thời làm giảm triệu chứng căng thẳng, lo âu, hồi hộp do đổ mồ hôi quá mức.

Hạt kiều mạch

Tam giác mạch rất giàu dinh dưỡng: 100g bột cho 343 calo; có 3,4g lipid; 13g protein; 72g cacbohydrat; 10g chất xơ; 1mg natri, 460mg kali, 18mg canxi, 2,2mg sắt, 231mg magie, 0,2mg vitamin B6...

Bột hạt dùng như chất làm mềm và tan sưng; làm thuốc kiện vị, thu liễm, chống đổ mồ hôi. Tam giác mạch là thực phẩm lý tưởng cho người tăng huyết áp, mỡ máu cao và đái tháo đường vì có tác dụng 3 hạ (hạ huyết áp, hạ đường huyết và hạ mỡ máu).

Trà đen

Các Axit Tannic có trong trà đen có đặc tính chống mồ hôi và làm se da giúp hạn chế các tuyến mồ hôi, điều này giúp dần dần ngăn chặn các tuyến mồ hôi dưa thừa ở tay bạn. Giữ túi trà đen ẩm trong lòng bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi trong vòng 2 phút. Sử dụng nó mỗi ngày bạn sẽ cảm nhận dần thấy hiệu quả của nó.





Trà xanh

Trà xanh làm dịu thần kinh, giảm tiết nhiều mồ hôi. Uống trà xanh trước khi tập thể dục để kiểm soát tiết mồ hôi suốt cả ngày.

Trên đây là một số thực phẩm giúp hạn chế tình trạng ra mồ hôi. Việc tuân thủ nguyên tắc ăn uống này, kết hợp với dùng thuốc đông y, và tập thể dục sẽ giúp tình trạng này được cải thiện nhanh chóng.

Theo Vitamin Health