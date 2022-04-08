Giải độc cơ thể tức là làm sạch máu trong các cơ quan đào thải độc tố như gan, ruột, thận, phổi và da. Việc các cơ quan này hoạt động quá công suất, chúng sẽ bị tổn thương, gây ứ đọng chất độc cho cơ thể và khiến chúng ta mắc nhiều bệnh khác nhau.

Cảm xúc: căng thẳng, mệt mỏi, stress cũng khiến cơ thể nhiễm độc.

Ảnh minh họa: Internet

Các dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn bị nhiễm độc

Táo bón

Cơ thể có mùi khó chịu

Đau nhức xương khớp và cơ bắp

Khó ngủ

Hơi thở có mùi

Tóc rụng nhiều

Tâm trạng thay đổi thất thường

Gặp các vấn đề về da

Ảnh minh họa: Internet

Thế làm cách nào để giải độc?

- Uống nhiều nước, nước giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể bạn.

Ảnh minh họa: Internet

- Cần hạn chế uống các thức uống có cồn. Vì enzyme gan chuyển hóa rượu thành acetaldehyde, một chất độc gây ung thư.

- Gan thải độc quá mức có thể bị tổn thương. Nên để giữ cho gan khỏe mạnh, hãy uống trà hoa cúc. Bạn cũng có thể thêm rau mùi tây và kế sữa (milk thistle) vào chế độ ăn.

- Hãy cố gắng đảm bảo giấc ngủ đầy đủ và chất lượng mỗi ngày. Việc ngủ ngon và đủ giấc cho phép bộ não của bạn tự tổ chức và nạp lại năng lượng, cũng như loại bỏ các sản phẩm phụ độc hại đã tích lũy cả ngày.

- Việc tập luyện yoga thường xuyên cũng giúp cải thiện các lưu thông trong cơ thể và giúp loại bỏ độc tố.

Ảnh minh họa: Internet

- Đánh răng vào buổi tối sau bữa ăn và đừng quên sử dụng thêm cả dụng cụ cạo lưỡi nhé để đảm bảo vệ sinh khoang miệng

- Ăn các loại thực phẩm sạch, nguyên chất và hữu cơ.

Ảnh minh họa: Internet

- Bạn nên hạn chế ăn đường và các sản phẩm đóng hộp. Việc tiêu thụ ít loại thực phẩm này giúp bảo vệ gan, cơ quan chính đảm nhận vai trò thải độc.

- Hạn chế dùng quá nhiều muối vì muối có thể khiến cơ thể bạn giữ lại các chất độc có hại. Ăn quá nhiều muối và uống không đủ nước, cơ thể bạn sẽ tiết ra một loại hormone chống bài niệu ngăn bạn đi tiểu, gây ngăn cản quá trình thải độc.

Ảnh minh họa: Internet

- Chỉ sử dụng các dòng mỹ phẩm có nguồn gốc tự nhiên, không có mùi thơm và các độc tố khác.



Công thức thải độc cơ thể hiệu quả đến từ chuyên gia sức khỏe Hàn Quốc: Hỗn hợp cà chua + tỏi + nghệ

Nguyên liệu:

6 - 7 quả cà chua chín

2 nhánh tỏi

1 thìa bột nghệ

1 cốc nước

Dầu ô liu, giấm táo và muối biển (vừa ăn)

Ảnh minh họa: Internet

Cách làm:

Tất cả những gì bạn cần làm là trộn đều hoặc xay nhuyễn các thành phần với nhau. Sau đó nêm với dầu ô liu, giấm và muối cho hợp với khẩu vị của bạn.

Cách dùng:

Nên uống hỗn hợp này nhiều lần trong ngày.

Sau khi thức dây, khi bụng đói hoặc 30 phút trước khi ăn sáng

20 phút trước khi ăn trưa

20 phút trước bữa tối

Thực hiện phương pháp giải độc hàng tuần này mỗi tuần một lần. Bạn nên cố gắng ăn uống lành mạnh nhất có thể để tăng cường tác dụng của hỗn hợp detox này, đồng thời loại bỏ nhiều độc tố hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Hãy quan tâm cơ thể mình ngay từ lúc này nhiều hơn nữa nhé mọi người. Có những thứ nhỏ nhặt không giải quyết ngay từ lúc này thì tương lai nó có thể đeo bám chúng ta cả đời

Theo Step to Health