3 thành phần tự nhiên giúp làm căng vùng da mí mắt bị chảy xệ

Sức khỏe 02/04/2022 23:46

Nếu bạn ăn quá nhiều chất có hại hoặc không chăm sóc da tốt, da của bạn sẽ dần xấu đi và vùng mắt sẽ xuất hiện tình trạng chảy xệ.

3 thành phần tự nhiên giúp làm căng vùng da mí mắt bị chảy xệ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mí mắt chảy xệ làm cho con người trông già hơn và có thể làm thị lực kém đi. Theo một số thống kê, đây chính là một trong năm vấn đề thẩm mỹ chính khiến mọi người phải phẫu thuật vào năm 2016.

Tuy nhiên, trước khi phẫu thuật thẩm mỹ, bạn nên thử qua các phương pháp tự nhiên sau, nó có thể mang lại kết quả đáng ngạc nhiên cho bạn đấy.

Bài viết này giới thiệu về liệu pháp tự nhiên có hiệu quả cung cấp đủ dinh dưỡng để phòng ngừa lão hóa sớm và giúp căng mí mắt.

  1. Táo và mật ong

Vì chứa một lượng đáng kể chất chống oxy hóa, nước và chất xơ tự nhiên nên mặt nạ mật ong táo là phương pháp điều trị hiệu quả cho việc vùng da dưới mắt thiếu đàn hồi.

Nguyên liệu

  • Một quả táo
  • 2 muỗng lớn mật ong (50 g)

Cách làm

  • Cắt táo và xay cho đến khi nhuyễn.
  • Cho một muỗng mật ong vào.
  • Đắp mặt nạ lên mí mắt và đợi 20~30 phút.
  • Rửa bằng nước lạnh. Hãy sử dụng mặt nạ ít nhất 3 lần một tuần.
  1. Túi trà
3 thành phần tự nhiên giúp làm căng vùng da mí mắt bị chảy xệ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Túi trà hoa cúc là sản phẩm được khuyến khích sử dụng vì nó bao gồm thành phần kháng viêm giúp điều trị vấn đề này.

Nguyên liệu

  • 2 túi trà hoa cúc

Cách làm

  • Bỏ túi trà vào ngăn đông tủ lạnh và để qua đêm.
  • Sáng hôm sau, đặt lên mí mắt trong 20 phút.
  1. Yến mạch, mật ong, trứng
3 thành phần tự nhiên giúp làm căng vùng da mí mắt bị chảy xệ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu có trong liệu pháp trị liệu mang lại độ đàn hồi bao gồm vitamin, khoáng chất và axit amin cần thiết giúp phục hồi làn da đang ‘bị tụt dốc’. Nếu hấp thụ các dưỡng chất này vào da, nó sẽ làm giảm tình trạng mất chất đàn hồi của mí mắt và mang lại hiệu quả làm cho da trông căng và trẻ hơn.

Nguyên liệu

  • 1 muỗng lớn yến mạch (15 g)
  • 2 muỗng lớn mật ong (50 g)
  • Một lòng đỏ trứng

Cách làm

  • Cho yến mạch, mật ong, lòng đỏ trứng vào bát và khuấy lên.
  • Đắp mặt nạ lên mí mắt và bôi mặt nạ còn lại lên toàn bộ khuôn mặt nếu muốn.
  • Đợi 30 phút và rửa bằng nước lạnh.
  • Lặp lại 2-3 lần một tuần.
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