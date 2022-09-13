3 loại thực phẩm làm giảm khả năng hấp thụ canxi, dẫn đến các bệnh về xương khớp

Sức khỏe 13/09/2022 12:14

Canxi là yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển chiều cao ở lứa tuổi dậy thì, cũng như duy trì sức khoẻ và sự dẻo dai ở người cao tuổi.

Canxi là một trong những khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Nó không chỉ hỗ trợ xương và răng khỏe mạnh mà còn giúp đông máu, thư giãn cơ và hỗ trợ chức năng thần kinh. Khi thực phẩm bạn ăn không đáp ứng đủ lượng canxi cần thiết, cơ thể bạn sẽ lấy canxi trong xương của bạn. Dần dần, xương của bạn sẽ bị thiếu canxi và nguy cơ mắc các bệnh về xương sẽ tăng lên.

1. Đồ uống có caffein

3 loại thực phẩm làm giảm khả năng hấp thụ canxi, dẫn đến các bệnh về xương khớp - Ảnh 1

Một nghiên cứu nhỏ cho thấy caffeine có thể làm giảm mật độ xương và tăng nguy cơ gãy xương.

Ảnh minh họa: Internet

Caffeine là một chất có trong lá, rễ và quả của cây cà phê, trà và sô cô la. Điều này có nghĩa là lượng caffeine hấp thụ vào cơ thể bạn có thể tăng lên, không chỉ từ cà phê mà còn từ trà và sô cô la. Ba loại cây này thường được chế biến thành đồ uống và thức ăn, bánh chẳng hạn.

Một nghiên cứu nhỏ cho thấy caffeine có thể làm giảm mật độ xương và tăng nguy cơ gãy xương. Tuy nhiên, tác dụng này xảy ra ở những người có lượng canxi thấp. Mặc dù nghiên cứu này chỉ được thực hiện ở quy mô nhỏ, nhưng có thể tác dụng của caffeine đối với canxi chắc chắn có thể xảy ra.

Báo cáo từ Berkeley Wellness, dr. Robert Heaney, một chuyên gia về bệnh loãng xương từ Đại học Creighton khuyên bạn nên giảm lượng caffeine từ thức ăn và đồ uống một cách từ từ. Bạn cũng có thể bổ sung sữa giàu canxi để thay thế lượng canxi đã mất.

2. Các loại rau củ gây viêm

Một số loại rau củ có thể làm tăng phản ứng viêm trong cơ thể mà cha mẹ cần biết đó là cà tím, khoai tây, ớt, nấm, cà chua...

Dina Khader - nhà tư vấn dinh dưỡng tổng hợp ở Mount Kisco, New York (Mỹ) cho biết những loại thực phẩm nêu trên có thể gây viêm xương và dẫn đến loãng xương.

Tuy nhiên, những loại rau củ này vẫn chứa một lượng vitamin, khoáng chất tốt cho sức khỏe. Vì vậy, cha mẹ không cần cắt hoàn toàn các thực phẩm trên ra khỏi chế độ ăn uống. Miễn là một ngày cơ thể được cung cấp từ 1.000 đến 1.200 miligam thì việc tiêu thụ các thực phẩm này sẽ không gây ảnh hưởng tới sự phát triển của xương.

3. Muối ăn

Muối ăn có thể gây ra những tác động xấu đến cơ thể nhất là khi tiêu thụ với số lượng lớn. Viện Y khoa Hoa Kỳ khuyến nghị nên giữ mức hấp thụ muối khoảng 1500 mg mỗi ngày. Natri trong muối ăn cùng với các khoáng chất khác bao gồm kali, canxi và magie giúp kiểm soát sự cân đối về nước giữa các tế bào và dịch xung quanh các tế bào, cũng như việc kích thích thần kinh hoạt động và sự co thắt cơ. Hấp thụ muối quá nhiều có thể gây ra sự bài tiết quá độ các chất khoáng khác qua đường tiết niệu bao gồm canxi, từ đó làm tiêu  hao canxi trong cơ thể.

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