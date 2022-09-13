5 nguyên tắc ăn uống vẫn có vòng thon gọn phẳng lì

Những lúc “buồn miệng”, chúng sẽ giúp bạn nhâm nhi ngon lành mà không phải áy náy.

Sẽ dễ dàng để ăn uống khoa học hơn khi thực phẩm cần ăn là loại mà bản thân yêu thích. Ví dụ, nếu cần nạp nhiều trái cây và rau quả, hãy ưu tiên những thứ mà mình thích ăn. Bạn hoàn toàn có thể “dự trữ” những món ăn vặt hoặc thức ăn đông lạnh không gây hại (không phải đồ chiên rán, nhiều phụ gia, v.v..). Những lúc “buồn miệng”, chúng sẽ giúp bạn nhâm nhi ngon lành mà không phải áy náy.

Nếu không thấy đói bụng vào một thời điểm nhất định, bạn không cần bắt buộc bản thân phải ăn chỉ vì người khác đang làm thế. Hãy ăn khi thật sự thấy đói để có cảm giác ngon miệng. Vì vậy, bạn không cần quá ép buộc chính mình. Bạn hoàn toàn có thể chờ thêm một chút cho đến khi thật sự đói bụng để có bữa ăn thoải mái nhất.

3. Uống đủ nước

Nước không cung cấp năng lượng, nhưng uống đủ nước giúp cơ thể duy trì cảm giác no bụng lâu hơn, giảm khả năng ăn uống liên tục ngoài kiểm soát. Ảnh minh họa: Internet

Nước không cung cấp năng lượng, nhưng uống đủ nước giúp cơ thể duy trì cảm giác no bụng lâu hơn, giảm khả năng ăn uống liên tục ngoài kiểm soát. Uống một cốc nước trước bữa ăn có thể giúp bạn ăn ít hơn. Vậy nên, việc uống đủ nước sẽ là “trợ thủ” đắc lực để bạn dễ dàng kiểm soát phần ăn và mức độ thức ăn nạp vào cơ thể.

4. Ăn nhiều bữa trong ngày

Để quá trình trao đổi chất thành các chu kỳ liên tục trong suốt cả ngày dài, bạn nên ăn những bữa ăn nhanh với những đồ ăn chứa nhiều chất xơ, giàu protein hoặc chia thành nhiều bữa ăn nhỏ trong ngày, mỗi bữa cách nhau 3 – 4 giờ. Làm được điều này không những giúp cơ thể đốt cháy lượng lớn calo mà còn tránh việc thiếu năng lượng bổ sung sau một ngày làm việc mệt nhọc. Bạn nên dùng điện thoại hay máy tính để báo giờ ăn. Các loại táo, bơ, đậu phộng, hoa quả, sữa chua và các món khai vị là những thực phẩm rất phù hợp cho bữa ăn nhỏ.

5. Dành thời gian để nhai

Nếu bạn nuốt toàn bộ hoặc ăn trong khi tranh luận sôi nổi về tin tức mới nhất, bạn có nguy cơ phải trả giá khi tiêu hóa. Nhai kỹ từng miếng là điều cần thiết: cảm giác no đến nhanh hơn và các enzym của nước bọt tấn công việc tiêu hóa. Trong khi nếu bạn nuốt quá nhanh bữa ăn của mình, bụng của bạn sẽ bị phình to lên.

Một lời khuyên: Hãy chọn rau sống vào đầu mỗi bữa ăn. Rau sống buộc bạn phải nhai trong thời gian dài, đẩy nhanh cảm giác no và tránh ăn món tráng miệng hoặc bánh mì vào cuối bữa ăn.