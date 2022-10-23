3 cách giúp tìm lại sự tỉnh táo mà không cần đến cà phê

Sức khỏe 23/10/2022 17:54

Nếu bạn uống quá nhiều đồ uống có chứa caffein như cà phê để phục hồi sự tỉnh táo, thì các triệu chứng như tim đập nhanh và mất ngủ có thể xảy ra.

Khi đang làm việc hay ngồi học mà bắt đầu mất đi sức sống và cơn buồn ngủ ập đến, nhiều người sẽ đi uống cà phê hoặc nước tăng lực có chứa caffeine. Cũng có nhiều nghiên cứu cho rằng cà phê có lợi cho sức khỏe nếu uống điều độ.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nếu bạn uống cà phê thường xuyên và vượt quá lượng caffeine khuyến nghị hàng ngày (400mg cho người lớn), các tác dụng phụ như hồi hộp hoặc mất ngủ có thể sẽ xuất hiện.

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Ảnh minh họa: Internet

Nếu thanh thiếu niên uống nhiều hơn hai lon nước tăng lực trong khi thức để ôn thi, thì nó sẽ vượt quá lượng caffeine khuyến nghị hàng ngày cho thanh thiếu niên (125 mg).

3 cách giúp tìm lại sự tỉnh táo mà không cần đến cà phê - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Việc uống quá nhiều caffeine đang trở thành vấn đề đối với những người muốn tăng cường năng lượng bằng cách phụ thuộc vào cà phê và đồ uống tăng lực.

Phương tiện truyền thông internet của Mỹ 'The Huffington Post' đã giới thiệu các cách để giúp bạn lấy lại sự tỉnh táo mà không cần caffeine.

Hoạt động nhẹ nhàng

Việc vận động cơ thể sữ giúp bạn tìm lại sự tỉnh táo hơn là ngồi yên không làm gì. Những người không thích tập thể dục dù biết điều này nhưng vẫn chọn ngồi yên. Nếu việc tập luyện là quá sức đối với bạn, tốt nhất là bạn nên có một khu vườn ngoài trời hoặc một khu vườn mini trong nhà để hình thành sở thích vận động cơ thể một cách vui vẻ.

3 cách giúp tìm lại sự tỉnh táo mà không cần đến cà phê - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trong quá trình đào, trồng và tưới nước, đất tiếp xúc với da sẽ làm bạn giảm stress oxy hóa và truyền năng lượng lành mạnh. Khi trang trí khu vườn ngoài trời của mình, bạn có thể chạm đất bằng tay không hoặc đạp đất bằng chân không sẽ rất hữu ích đấy.

Kẹo cao su hương bạc hà

Kẹo cao su không chỉ giúp loại bỏ mùi hôi miệng mà còn tiếp thêm sinh lực cho cơ thể. Nhai kẹo cao su làm tăng nhịp tim, tăng lưu lượng máu lên não và kích thích hệ thần kinh tự chủ, giúp bạn trở nên nhanh nhẹn hơn.

3 cách giúp tìm lại sự tỉnh táo mà không cần đến cà phê - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, chọn kẹo cao su có hương bạc hà có thể giúp bạn lấy lại năng lượng. Điều này là do bạc hà kích thích các sợi thần kinh và có tác dụng tương tự như rửa mặt bằng nước lạnh.

Ngũ cốc nguyên cám

Những loại ngũ cốc sạch sẽ được xử lý qua quá trình xay xát để loại bỏ lớp vỏ bên ngoài, có tác dụng tiếp thêm năng lượng cho bạn trong thời gian ngắn nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái uể oải.

3 cách giúp tìm lại sự tỉnh táo mà không cần đến cà phê - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Bột mì trắng là một ví dụ. Mặt khác, ngũ cốc nguyên cám chế tạo ra năng lượng “thực” và hoạt động như một chất cung cấp năng lượng. Tuy nhiên, nếu bạn tiêu thụ quá nhiều ngũ cốc nguyên hạt chưa tinh chế, quá trình tiết serotonin sẽ bị kích thích và bạn có thể sẽ trở nên uể oải.

Theo Kormedi

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