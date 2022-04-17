13 loại thức uống nên tránh để có một sức khỏe tốt!

Điều đó nói lên rằng bạn nên tránh uống một ly nước cam thay cho một bữa ăn. Trái cây chứa các chất dinh dưỡng như chất xơ, protein và chất béo giúp bạn cảm thấy no nhưng các chất sẽ bị mất đi khi ép ra để uống. Có thể nói, độ cân bằng dinh dưỡng trong nước ép cực kỳ thấp.

Vấn đề lớn nhất đối với nước ép trái cây là trong một hoặc hai ly sẽ chứa lượng nhiều trái cây nhiều hơn khi bạn ăn bình thường. Và lượng đường trong trái cây thậm chí có thể ngang với lượng calo có trong một bữa ăn.

Đối với những người không dung nạp lactose thì thưởng thức ngũ cốc, cà phê, bánh quy với sữa hay dùng sữa làm từ thực vật như sữa hạnh nhân, sữa đậu nành được khuyến khích. Tuy nhiên, hầu hết các sản phẩm không phải sữa bò thường chứa calo rỗng. Một số có chứa carrageenan (chất làm đặc chiết xuất từ ​​rong sụn) có thể gây kích ứng hệ tiêu hóa.

Các loại sữa thông thường không phải là sữa hữu cơ do được vắt từ những con bò được nuôi bằng hoocmon nên có thể chứa estrogen. Các chuyên gia cảnh báo rằng việc bổ sung các loại sữa như thế này khiến bạn dễ mắc một số bệnh ung thư.

Vì lý do này mà chuyên gia dinh dưỡng và lối sống Isabel Smith khuyên bạn nên chọn sữa có hương vị đơn giản như vani và không sử dụng thực phẩm sữa hữu cơ hoặc đã bị biến đổi gen.

4. Thức uống không chứa calo nhưng có chứa chất tạo ngọt nhân tạo

Bạn đúng khi nghĩ rằng đây là loại thức uống vừa ngon vừa không chứa calo. Đồ uống dành cho người luyện tập ngọt mà không chứa calo, trà đá hay nước ngọt dường như là những loại đồ uông có thể khiến bạn tạm thời thỏa mãn cơn khát ngay lúc đó nhưng không phải vậy.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Smith nếu trong các loại thức uống đó có chứa hóa chất, chất tạo màu nhân tạo, chất tạo ngọt nhân tạo (bạn có thể thấy từ danh sách thành phần) thì các vi khuẩn đường ruột sẽ bị mất cân bằng. Có những nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng những thành phần này có thể ảnh hưởng đến việc quản lý cân nặng của bạn.

Nếu muốn tránh những rủi ro này bạn nên uống nước có vị chanh hoặc trái cây đông lạnh.

5. Coca

Ảnh minh họa: Elle.com.jp

Đồ uống có ga nói chung hầu như không có giá trị về dinh dưỡng và hương vị là do hàm lượng calo và đường rất cao. Ngoài ra, với những loại đồ uống có ga có màu sẫm như cola, canxi sẽ khó được cơ thể hấp thụ, làm xương yếu đi và tăng nguy cơ chấn thương. Ngoài ra, trong coca thường chứa axit photphoric gây loãng xương.

Dù bạn đã được cảnh báo những rủi ro nhưng bạn thức uống có ga khiến bạn không thể cưỡng lại được khi đó hãy chọn những loại có hàm lượng đường càng thấp càng tốt. Smith cũng khuyên bạn khi uống soda nên thêm hương vị trái cây tự nhiên hơn là gia vị hóa học.

6. Đồ uống chứa caffein cỡ Venti (khoảng 600ml)

Uống cà phê trong một cốc khổng lồ vào buổi sáng chắc chắn sẽ khiến bạn phát ngán. Ngay cả khi bạn tỉnh táo vào buổi sáng, cà phê có thể làm gián đoạn giấc ngủ và hệ thống thần kinh của bạn. Cà phê lắc chỉ là một ví dụ.

Nếu bạn không thể thức dậy mà không có caffein, hãy thử giảm lượng caffein từng chút một hoặc giảm một nửa như thế bạn sẽ dần quen với lượng dùng vừa phải.

7. Cốc tai đóng chai

Ảnh minh họa: Elle.com.jp

Một ly cốc tai đóng chai là một món đồ tuyệt vời và vô cùng tiện lợi. Tuy nhiên sử dụng nhiều các chất bảo quản và lượng đường cao hơn so với các loại cốc tai tự làm.

Thay vì cốc tai đóng chai bạn có thể uống ngay sau khi mở nắp thì sao bạn không thử tự làm một ly cốc tai tại nhà bằng rượu Tequila, nước cốt chanh và soda nhỉ?

8. Thức uống protein bán trên thị trường đã điều chỉnh hương vị

Trừ khi bạn là một vận động viên chuyên nghiệp nếu không bạn không cần phải tiêu thụ quá nhiều protein. Nói chung đối với phụ nữ trưởng thành chỉ cần khoảng 46g một ngày là đủ. Ngoài ra, nấu ăn với thực phẩm tự nhiên cũng đã đủ so với việc dùng thực phẩm có chứa đường và hương liệu sản xuất tại nhà máy.

Nếu bạn là một tín đồ các thức uống sinh tố và muốn nạp năng lượng từ thức uống thì chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn rằng tốt hơn bạn nên dùng bột protein đơn giản, sữa hạnh nhân không đường hoặc sinh tố trái cây. Điều này sẽ giúp bạn không phải ăn thêm thức ăn.

9. Đồ uống dành cho người luyện tập và đồ uống bổ sung chất điện giải

Ảnh minh họa: Elle.com.jp

Thông thường những thức uống này có chứa màu nhân tạo và chất tạo ngọt nhân tạo. Theo Smith chỉ những vận động viên đòi hỏi sức bền mới nên uống những thức uống này.

Do đó nếu bạn không phải là vận động viên hãy chọn nước lọc hoặc nước dừa để bù nước sau khi đổ mồ hôi nhiều trong khi tập thể dục, hoặc nếu bạn muốn thoát khỏi cảm giác choáng, đau đầu. Nước dừa thường ít chất phụ gia và có thể giúp bạn hấp thụ chất điện giải một cách tự nhiên.

10. Các loại thức uống từ cà phê

Thật không may Frappuccino là một loại thức uống chứa lượng calo rỗng cũng như lượng đường lớn. Nếu bạn uống một cốc như một phần thưởng buổi chiều, lượng calo có thể vượt quá lượng calo của một bữa trưa.

Thay vào đó hãy gọi đồ uống cơ bản như cà phê, trà hoặc cappuccino hoặc đồ uống có sữa tách béo, không chứa màu nhân tạo và chất tạo ngọt.

11. Đồ uống nóng đóng chai nhựa

Khi nung nóng nhựa có thể bị biến chất do nhiệt và các chuyên gia cho rằng các chất hóa học sẽ hòa tan vào chất lỏng.

Việc uống nước bị nhiễm hóa chất thường xuyên có thể dẫn đến mất cân bằng nội tiết tố, làm tăng nguy cơ ung thư và tăng khả năng gặp các vấn đề về chức năng sinh sản.

12. Nước giải khát có ga

Không giống như nước khoáng sủi bọt tự nhiên (đơn giản là nước có ga), nước giải khát có ga và một số loại nước khoáng có thể chứa muối, một số loại có thể chứa tới 50mg muối mỗi chai.

Nếu bạn có thói quen uống nước giải khát có ga hãy chọn loại có sử dụng hương vị tự nhiên và không chứa muối. Chú ý các thành phần trên nhãn và nên cẩn thận với các sản phẩm có sử dụng hóa chất.

13. Nước trái cây đóng hộp

Ông Smith giải thích rằng có thể đã qua chế biến và làm giảm lượng trái cây. Nói cách khác có khả năng trong đó chứa các chất hóa học tổng hợp và một lượng lớn đường được thêm vào.

Nói chung nước trái cây tươi được mọi người ưa chuộng hơn nước trái cây đã qua chế biến.

Theo Elle