Đến nay, có 5 địa phương đầu tiên triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Tính đến nay đã có 5 địa phương triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em ở nhóm tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Theo Vietnamplus đưa tin, ngày 17/4, tỉnh Hà Nam triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đang sống và học tập trên địa bàn. Các điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ đã bố trí các bàn đón tiếp, khám sàng lọc và tư vấn kỹ trước tiêm chủng. Nhân lực và các trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế cũng được bố trí đầy đủ để sẵn sàng xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu, phản ứng sau tiêm (nếu có). Đối với trẻ đang đi học, tiêm tại trường học hoặc điểm tiêm được cơ sở giáo dục lựa chọn phù hợp. Đối với trẻ em không đi học, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động phù hợp trên địa bàn. Đối với trẻ có bệnh nền hoặc các bất thường về sức khỏe tiêm tại Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và các bệnh viện, cơ sở y tế bảo đảm các điều kiện về y tế. Những trẻ đang điều trị nội trú tại các bệnh viện sẽ được lập danh sách tại thời điểm tiêm chủng để tiêm theo quy định của Bộ Y tế.

Quảng Ninh là địa phương đầu tiên triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi - Ảnh: Tổ Quốc Trước đó, dẫn tin của VTV, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh, ngày 16/4 là ngày đầu tiên triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đã có 10.434 trẻ học lớp 6 trên tổng số 97.064 trẻ được tiêm vaccine tại 96 điểm tiêm trên địa bàn 22 quận huyện, TP. Thủ Đức. Số trẻ hoãn tiêm là 1.379 trẻ, phần lớn do trẻ đã mắc COVID-19 mà chưa đủ thời gian 3 tháng tính từ khi mắc bệnh. Bên cạnh đó, trẻ có tiền sử dị ứng, có bệnh cấp tính cũng được hoãn tiêm. Trong đó, có 28 trường hợp sau khi khám sàng lọc phải chuyển tiêm tại bệnh viện để đảm bảo an toàn.

Công tác tổ chức tiêm chủng diễn ra trật tự, đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn phòng chống COVID-19. Hiện nay, chưa ghi nhận trường hợp tai biến nặng sau tiêm. Đến nay có 5 địa phương triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi - Ảnh: báo Điện tử Chính Phủ Cũng trong chiều 16/4, theo báo Lao động đưa tin, Hà Nội cũng bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Theo kế hoạch, việc tiêm được cuốn chiếu từ nhóm trẻ lớn đến nhóm nhỏ, bắt đầu từ nhóm dưới 12 tuổi, cuối cùng là nhóm 5 tuổi. Theo thông tin của Tổ Quốc, ngày 14/4, tỉnh Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em ở nhóm tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi.

10 điều cha mẹ cần nắm rõ khi tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ 5 - 11 tuổi Theo chuyên gia y tế, có 10 điều khi tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5 - 11 tuổi cha mẹ cần biết để giúp con tiêm an toàn, khỏe mạnh.

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