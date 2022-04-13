Ngày mai (14/4), bắt đầu chiến dịch tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ 5 - 12 tuổi, Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên được tiêm ngừa

Quảng Ninh sẽ là địa phương đầu tiên sẽ triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trong tuần tới, việc tiêm chủng cho nhóm trẻ này được thực hiện đồng loạt trên toàn quốc.

Dẫn tin từ Người Lao Động, tại cuộc gặp mặt báo chí về tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, sáng 13/4, GS-TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, cho biết theo khảo sát của 63 tỉnh thành phố, dự tính có khoảng 11,8 triệu trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi cần tiêm vắc-xin Covid-19.

"Ngày mai, 14/4, địa phương đầu tiên trong cả nước là Quảng Ninh sẽ triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Dự kiến, trong tuần tới, việc tiêm chủng cho nhóm trẻ này sẽ đồng loạt được thực hiện tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành phố khác"- bà Hồng thông tin.

PGS-TS Dương thị Hồng, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho biết trong sáng hôm nay 13/4, lô vắc-xin Covid-19 Moderna tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi sẽ hoàn thành việc kiểm định. Đây là lô vắc-xin đầu tiên với gần 1 triệu liều do Chính phủ Úc viện trợ về Việt Nam cuối tuần qua.

Cũng theo PGS Hồng, việc tiêm chủng sẽ thực hiện tiêm đối với nhóm trẻ lớp 6, sau đó sẽ hạ dần độ tuổi và tiêm cho trẻ ở lứa tuổi nhỏ hơn. Các địa phương triển khai cuốn chiếu theo trường, địa bàn, căn cứ vào tình hình dịch và số lượng vắc-xin được cung ứng. Với mỗi lô vắc-xin và từng nhóm trẻ, Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn cụ thể.

Hiện có hai loại vắc-xin Covid-19 được tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là vắc-xin Pfizer và vắc-xin Moderna. Khoảng cách giữa 2 mũi tiêm là 4 tuần. Bộ Y tế yêu cầu chỉ tiêm 2 mũi cùng loại vắc-xin, không tiêm trộn với bất kỳ vắc-xin mRNA nào.

Về phản ứng sau tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, PGS Hồng cho biết các phản ứng sau tiêm đối với trẻ từ 5 đến 12 tuổi tương tự như đối với nhóm từ 12 đến dưới 18 tuổi. Cụ thể, người tiêm có thể gặp tình trạng đau đầu, tiêu chảy, đau khớp, đau cơ, đau tại vị trí tiêm, kiệt sức, ớn lạnh, sốt (tần suất cao hơn đối với liều thứ 2), sưng tại chỗ tiêm, kiệt sức, đau đầu tấy đỏ và sưng tại vị trí tiêm, đau cơ và ớn lạnh.

Các phản ứng rất thường gặp nhất ở nhóm tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi là: Buồn nôn, tấy đỏ tại vị trí tiêm; Phản ứng ít gặp là nổi hạch, các phản ứng quá mẫn (phát ban, ngứa, mề đay, phù mạch), giảm cảm giác thèm ăn, mất ngủ, ngủ li bì, tăng tiết mồ hôi, đổ mồ hôi đêm, đau chi, suy nhược, khó chịu, ngứa tại vị trí tiêm; phản ứng rất hiếm gặp là viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim (ít hơn 1/10.000).

Nói về việc chống chỉ định tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ, PGS Dương Thị Hồng cho biết vắc-xin được chống chỉ định với trẻ có tiền sử dị ứng với vắc-xin và trẻ có phản ứng nặng với vắc-xin liều thứ nhất.

Cũng theo bà Hồng, đến nay đã có 53 quốc gia/vùng lãnh thổ thực hiện tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi. Việc tiêm chủng cho nhóm trẻ này mới được thực hiện từ tháng 1/2022 nên việc theo dõi phản ứng miễn dịch đang được tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới.

Trả lời trên Sức khỏe và đời sống, bà Hồng cũng khuyến cáo các phụ huynh cần lắng nghe nhân viên y tế tư vấn cụ thể về vaccine, về tiêm chủng đối với trẻ, tuân thủ việc để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút sau khi tiêm, báo lại tình trạng sức khoẻ của con em mình cho nhân viên y tế.

"Sau tiêm theo dõi chặt trẻ trong 3 ngày đầu. Trong trường hợp phản ứng sau tiêm tăng lên thì cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay" - bà Hồng nhấn mạnh.

Có hai loại vaccine phòng COVID-19 tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi là vaccine Pfizer và vaccine Moderna. Khoảng cách giữa hai mũi tiêm là 4 tuần. Bộ Y tế yêu cầu chỉ tiêm 2 mũi duy nhất cùng loại vaccine, không tiêm trộn với bất kỳ vaccine mRNA nào.

Riêng đối với liều tiêm thì vaccine Pfizer có liều tiêm 02,ml, tiêm bắp; Vaccine Moderna tiêm bằng 1/2 liều cơ bản của người lớn (tương đương 0,25ml), giống như tiêm vaccine cho người lớn liều nhắc lại, tiêm bắp.

Có hai loại vắc- xin được sử dụng để tiêm cho trẻ 5-12 tuổi là Pfizer và Moderna - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp tục thông tin trên báo Người lao động, về việc tiêm chủng cho trẻ từng là F0, tiến sĩ - bác sĩ Lê Kiến Ngãi, Trưởng Khoa Dự phòng và Kiểm soát nhiễm khuẩn (Bệnh viện Nhi Trung ương), cho biết cha mẹ cần cho con đi tiêm Covid-19 sau khi mắc 3 tháng.

Theo bác sĩ Ngãi, trẻ đã mắc Covid-19, vẫn có thể mắc lại. Khi trẻ đã mắc Covid-19 thì nguy cơ diễn biến nặng, có thể tử vong, rồi mắc các tình trạng hậu Covid-19 và cả các biến chứng khác là hoàn toàn có thể. Để đảm bảo an toàn khi tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ, nhất là khi trẻ đã mắc Covid-19 trước đó, căn cứ vào các bằng cớ khoa học cũng như kinh nghiệm đã công bố của các quốc gia đã triển khai tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em.

Hội đồng chuyên môn tư vấn sử dụng vắc-xin của Bộ Y tế đã đồng thuận quy định thời gian tối thiểu để tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã mắc Covid-19 là 3 tháng. Đây là khoảng thời gian được cho là nếu trẻ đã mắc Covid-19, thì cũng gần như đã hồi phục hoàn toàn, đồng thời khả năng bảo vệ tự nhiên thu được khi trẻ nhiễm bệnh cũng suy giảm, vì vậy tiêm vắc-xin cho trẻ là phù hợp. Cán bộ y tế khi khám sàng lọc sẽ có đánh giá toàn diện, tư vấn và chỉ định tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ đảm bảo an toàn theo đúng các quy định và hướng dẫn chuyên môn.