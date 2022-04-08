12 thông tin cần biết về lộ trình cấp 'Hộ chiếu vaccine' MỚI nhất

Tin y tế 08/04/2022 09:56

Ngay khi triển khai việc cấp "Hộ chiếu vaccin" COVID-19 điện tử, Bộ y tế đã đưa ra lộ trình cấp hộ chiếu và những thông tin quan trọng về "Hộ chiếu vaccin" mà người dân nhất định phải biết.

Theo nguồn tin từ báo Dân Trí, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai cấp “hộ chiếu vaccine” và quán triệt việc bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng Covid-19.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết đến nay cơ bản các hệ thống đã hoàn thành, sẵn sàng cho cấp "hộ chiếu vaccine" cho người dân trên cả nước. Tuy nhiên, hiện còn một số tồn tại, hạn chế và một số vấn đề cần được giải quyết một cách triệt để.

12 thông tin cần biết về lộ trình cấp 'Hộ chiếu vaccine' MỚI nhất - Ảnh 1
Bộ y tế triển khai cấp hộ chiếu vaccin - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, báo Pháp Luật và Bạn đọc đưa tin, theo yêu cầu của Bộ Y tế, từ hôm nay 8/4, các cơ sở tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 bắt đầu thực hiện ký số, từ 15/4, Bộ Y tế sẽ thực hiện ký tập trung để cấp "Hộ chiếu vaccine" cho người dân.

Về việc cấp "Hộ chiếu vaccine" được người dân quan tâm để phục vụ các nhu cầu đi lại, đặc biệt là ra nước ngoài, GS.TS Trần Văn Thuấn- Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, ngày 20/12/2021 Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5772/QĐ-BYT về biểu mẫu và quy trình cấp "Hộ chiếu vaccine".

Ngay sau đó, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với các đơn vị liên quan xây dựng chức năng trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 và các hệ thống liên quan phục vụ cho việc ký số và cấp "Hộ chiếu vaccine".

12 thông tin cần biết về lộ trình cấp 'Hộ chiếu vaccine' MỚI nhất - Ảnh 2
Tra cứu hộ chiếu vaccin trên hệ thống PC-covid - Ảnh: Chụp màn hình

Đến nay cơ bản các hệ thống đã hoàn thành, sẵn sàng cho việc cấp "Hộ chiếu vaccine" cho người dân trên cả nước. Dưới đây là 12 thông tin về "Hộ chiếu vaccine" mà người dân nhất định phải biết.

1. "Hộ chiếu vaccine" điện tử là gì?

Hiện nay "Hộ chiếu vaccine" điện tử là chứng nhận tiêm chủng COVID-19 điện tử do Bộ Y tế cấp cho người dân, sử dụng các tiêu chuẩn do Tổ chức y tế thế giới và Liên minh Châu Âu ban hành.

2. Thời hạn của "Hộ chiếu vaccine" điện tử

Thời hạn của "Hộ chiếu vaccine" điện tử là 12 tháng kể từ ngày cấp, đây là giải pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin. Khi hết hạn, hệ thống sẽ tự động tạo mã QR mới.

3. Tiêm 1 mũi vaccine phòng COVID-19 có được cấp "Hộ chiếu vaccine" điện tử không?

“Hộ chiếu vaccine” điện tử là chứng nhận tiêm chủng COVID-19 điện tử, do vậy người dân tiêm bao nhiêu mũi thì vẫn được cấp “Hộ chiếu vaccin”, trong đó sẽ có thông tin tiêm loại vaccine nào, bao nhiêu mũi.

Việc sử dụng "Hộ chiếu vaccine" người dân cần tìm hiểu thông tin từ Bộ Ngoại giao trước khi xuất cảnh.

4. "Hộ chiếu vaccine" điện tử của Việt Nam sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật nào, có bao nhiêu quốc gia sử dụng tiêu chuẩn này?

"Hộ chiếu vaccine" điện tử của Việt Nam sử dụng các tiêu chuẩn do WHO và EU ban hành, hiện đang được sử dụng tại 62 quốc gia và trong thời gian tới sẽ có thêm các quốc gia khác sử dụng.

5. "Hộ chiếu vaccine" điện tử của Việt Nam được sử dụng ở những quốc gia nào?

Bộ Y tế có trách nhiệm ban hành biểu mẫu, quy trình và thực hiện cấp "Hộ chiếu vaccine". Để biết "Hộ chiếu vaccine" được công nhận và sử dụng ở những quốc gia nào người dân cần theo dõi thông tin từ Bộ Ngoại giao.

6. Người dân phải làm gì để được cấp "Hộ chiếu vaccine"?

Người dân đã tiêm chủng và được cơ sở tiêm chủng cập nhật dữ liệu lên hệ thống, được xác thực đúng thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được cấp “Hộ chiếu vaccine” mà không phải làm thủ tục gì thêm.

7. Xem "Hộ chiếu vaccine" ở đâu?

"Hộ chiếu vaccine" điện tử được hiển thị trên ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử và PC-COVID hoặc trên trang tra cứu Bộ Y tế đang thực hiện xây dựng và sẽ công bố trong thời gian tới.

8. Thông tin tiêm chủng COVID-19 sai/thiếu thì phải làm gì?

Người dân cần kiểm tra thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên Cổng thông tin tiêm chủng hoặc trên ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử.

Nếu có sai sót/thiếu thông tin đề nghị người dân liên hệ (trực tiếp hoặc phản ánh trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 https://tiemchungcovid19.gov.vn) với cơ sở tiêm chủng để được bổ sung, cập nhật.

9. Trường hợp người dân tiêm tại các cơ sở tiêm chủng khác nhau thì phải làm gì để được cấp "Hộ chiếu vaccine"?

Trường hợp người dân tiêm chủng các mũi tiêm tại các cơ sở tiêm chủng khác nhau thì các cơ sở có trách nhiệm ký số chứng nhận, Bộ Y tế sẽ cấp "Hộ chiếu vaccine" bao gồm thông tin các mũi tiêm. Người dân không cần phải làm thủ tục gì thêm.

10. Quy trình cấp "Hộ chiếu vaccine"

Theo quyết định số 5772/QĐ-BYT ngày 20/12/2021 của Bộ Y tế, quy trình cấp Hộ chiếu vaccine bao gồm 3 bước:

Bước 1: các cơ sở tiêm chủng thực hiện rà soát, bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng với CSDL quốc gia về dân cư theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bước 2: Các cơ sở tiêm chủng thực hiện ký số dữ liệu tiêm chủng vaccine COVID-19 trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19. Dữ liệu sẽ được đẩy về Hệ thống Quản lý cấp chứng nhận tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Bước 3: Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế thực hiện ký số tập trung chứng nhận tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Người dân có thể xem Hộ chiếu vaccine trên ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử, PC- COVID hoặc tra cứu trên Cổng thông tin do Bộ Y tế công bố trong thời gian tới.

11. Thời gian dự kiến triển khai cấp hộ chiếu vaccine trên cả nước là khi nào?

Ngày 8/4/2022, các cơ sở tiêm chủng bắt đầu thực hiện ký số, từ 15/4/2022, Bộ Y tế sẽ thực hiện ký tập trung để cấp "Hộ chiếu vaccine" cho người dân

12. Người dân không có/mất chứng nhận tiêm chủng bản giấy có được cấp "Hộ chiếu vaccine" điện tử không?

Nếu trên hệ thống đã có thông tin tiêm chủng COVID-19 thì người dân sẽ được cấp "Hộ chiếu vaccine" điện tử mà không cần bản giấy.

Người dân cần kiểm tra thông tin tiêm chủng trên Cổng thông tin điện tử tiêm chủng COVID-19 hoặc ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử.

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