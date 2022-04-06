- Tính từ 16h ngày 05/4 đến 16h ngày 06/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 49.124 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 49.124 ca ghi nhận trong nước (giảm 5.871 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 35.177 ca trong cộng đồng).

- Ngày 06/4/2022, Sở Y tế Quảng Ninh đăng ký bổ sung 9.300 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (4.037), Nghệ An (2.302), Phú Thọ (2.257), Yên Bái (2.230), Bắc Giang (2.160), Đắk Lắk (2.064), Quảng Ninh (1.968), Lào Cai (1.760), Vĩnh Phúc (1.590), Quảng Bình (1.494), Bắc Kạn (1.406), Bắc Ninh (1.357), Lạng Sơn (1.287), Tuyên Quang (1.167), Thái Bình (1.115), TP. Hồ Chí Minh (1.075), Cao Bằng (997), Thái Nguyên (977), Hải Dương (945), Hưng Yên (942), Hà Giang (902), Vĩnh Long (819), Sơn La (787), Lai Châu (781), Lâm Đồng (765), Quảng Trị (718), Bến Tre (702), Tây Ninh (691), Hà Tĩnh (651), Cà Mau (638), Hòa Bình (612), Bình Định (593), Hà Nam (570), Nam Định (569), Ninh Bình (563), Đà Nẵng (539), Bình Phước (526), Điện Biên (506), Bình Dương (413), Thừa Thiên Huế (399), Bà Rịa - Vũng Tàu (352), Phú Yên (312), Đắk Nông (276), Hải Phòng (271), Thanh Hóa (268), Quảng Nam (248), Trà Vinh (224), Bình Thuận (218), Khánh Hòa (184), Kiên Giang (162), An Giang (146), Đồng Nai (136), Bạc Liêu (114), Long An (108), Sóc Trăng (78), Kon Tum (47), Ninh Thuận (35), Đồng Tháp (32), Cần Thơ (17), Hậu Giang (17), Tiền Giang (5).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Quảng Ngãi (-1.504), Hà Nội (-1.162), Hà Giang (-1.122).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (+626), Bến Tre (+557), Lạng Sơn (+411).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 60.366 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 9.980.464 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 100.939 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 9.972.725 ca, trong đó có 8.274.746 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.511.347), TP. Hồ Chí Minh (599.173), Nghệ An (408.134), Bình Dương (379.991), Quảng Ninh (318.188).