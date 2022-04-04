Tiêm nhầm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ 7 tháng tuổi: CDC Cà Mau thông tin tình hình sức khỏe, chỉ đạo đình chỉ 15 ngày đối với cán bộ tiêm chủng

Tin y tế 04/04/2022 17:44

Ngày 4/4, CDC Cà Mau đã báo cáo vụ việc bé gái 7 tháng tuổi bị tiêm nhầm vắc xin ngừa Covid-19 và tình trạng sức khỏe hiện nay của cháu.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, ngày 1/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau nhận được thông tin bé N.N.M., sinh ngày 27/8/2021, cân nặng 7,4kg (ngụ ấp Chợ Thủ A, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển) bị tiêm nhầm vắc xin trong đợt tiêm chủng mở rộng tại xã Tam Giang Tây. Trung tâm đã cử đoàn công tác xuống địa bàn để xác minh làm rõ vụ việc.

Ông Nguyễn Quan Phú, phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết, buổi tiêm chủng vào sáng 1/4 tại Trạm y tế xã Tam Giang Tây có 30 bé. Vắc xin được chỉ định tiêm cho bé M. là SII (vắc xin 5 trong 1) và OPV. Qua xác minh thực tế loại vắc xin đã tiêm cho bé là Comirnaty (Pfizer) LOT/EXP: PC A005 06/2022, liều lượng 0,3ml.

Tiêm nhầm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ 7 tháng tuổi: CDC Cà Mau thông tin tình hình sức khỏe, chỉ đạo đình chỉ 15 ngày đối với cán bộ tiêm chủng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: TTXVN

Khi phát hiện tiêm nhầm vắc xin cho bé M. lúc 8h30 ngày 1/4, y sĩ C.M.Đ. (y sĩ trực tiếp thực hiện tiêm) đã báo cáo rõ sự việc cho trưởng trạm y tế. Bé M. được đưa vào phòng bệnh để theo dõi sức khỏe ngay sau khi phát hiện sự cố. 

Lúc này bé vẫn thở đều, bú tốt, SPO2 là 97%, mạch 153 lần/phút, nhiệt độ là 36,9 độ C. Sau đó, Trạm y tế xã Tam Giang Tây đã nhanh chóng thông báo cho mẹ bé về sự cố trên và hướng dẫn gia đình cách chăm sóc, theo dõi phản ứng sau tiêm cho bé.

Để đảm bảo an toàn cho bé, trạm y tế đã chuyển bé đến khoa cấp cứu hồi sức, Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hiển để theo dõi sức khỏe và tình trạng sức khỏe của bé vẫn ổn định. Đến khoảng 12h cùng ngày, bé được chuyển đến Bệnh viện Sản - nhi Cà Mau để tiếp tục theo dõi.

Tiêm nhầm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ 7 tháng tuổi: CDC Cà Mau thông tin tình hình sức khỏe, chỉ đạo đình chỉ 15 ngày đối với cán bộ tiêm chủng - Ảnh 2
Trạm Y tế xã Tam Giang Tây (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) - Ảnh: Báo Giao Thông

Liên quan đến vụ việc nói trên, ngày 4/4, theo nguồn tin từ báo Giao Thông, ông Đặng Hải Đăng – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau cho biết, hiện tại sức khỏe của cháu gái 7 tháng tuổi bị tiêm nhầm vaccine ngừa Covid-19 cơ bản đã ổn định và đang được y bác sĩ Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau chăm sóc, theo dõi tích cực.

Trao đổi với nguồn trên, ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết, CDC đã có báo cáo vụ việc. Đồng thời, Sở cũng đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hiển rà soát lại toàn bộ vụ việc.

"Trước mắt, tạm thời đình chỉ công tác 15 ngày đối với cán bộ thực hiện tiêm ngừa cho cháu bé và cho kiểm điểm trách nhiệm cá nhân có liên quan", ông Dũng thông tin.

Cũng theo ông Dũng, bước đầu xác minh cho thấy, sự việc xảy ra là do nhầm lẫn, chủ quan, không kiểm tra, không thực hiện đúng quy trình của cán bộ tiêm chủng dẫn đến sơ suất.

Cụ thể, có hai tủ lạnh chứa vaccine (một tủ chứa thuốc tiêm chủng thông thường và một tủ chứa thuốc tiêm chủng Covid-19).

Theo người nhà cháu M., trước đó cháu M. đã mắc Covid-19 ngày 26/2, điều trị đến ngày 9/3 thì mới hết bệnh.

Hiện cháu bé vẫn đang tiếp tục được chăm sóc và theo dõi sức khỏe tích cực tại Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau.

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