Ngày 1/4, cả nước ghi nhận 72.556 ca nhiễm mới, chỉ có duy nhất 1 ca nhập cảnh

- Tính từ 16h ngày 31/3 đến 16h ngày 01/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 72.556 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 72.555 ca ghi nhận trong nước (giảm 8.272 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 51.351 ca trong cộng đồng).

- Ngày 01/4/2022, Sở Y tế Vĩnh Phúc đăng ký bổ sung 13.498 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (7.734), Nghệ An (3.226), Đắk Lắk (3.099), Phú Thọ (3.087), Yên Bái (2.998), Lào Cai (2.804), Bắc Giang (2.705), Quảng Ninh (2.450), Hà Giang (2.294), Vĩnh Phúc (2.202), Quảng Bình (2.030), Thái Bình (1.922), Lạng Sơn (1.890), Bắc Kạn (1.770), Tuyên Quang (1.588), Sơn La (1.569), Bắc Ninh (1.375), Vĩnh Long (1.331), Cao Bằng (1.273), Bình Định (1.226), Hải Dương (1.215), Hà Nam (1.188), Hưng Yên (1.181), Thái Nguyên (1.152), Cà Mau (1.135), Hòa Bình (1.096), Lâm Đồng (1.088), Quảng Trị (1.084), Tây Ninh (1.030), Bình Dương (982), Ninh Bình (951), Lai Châu (937), Bến Tre (919), Điện Biên (854), Hà Tĩnh (737), Đà Nẵng (734), Hồ Chí Minh (725), Bình Phước (667), Nam Định (616), Quảng Ngãi (568), Thừa Thiên Huế (555), Bà Rịa - Vũng Tàu (524), Đắk Nông (494), Thanh Hóa (482), Trà Vinh (419), Phú Yên (394), Hải Phòng (378), Khánh Hòa (323), Bình Thuận (314), Quảng Nam (263), An Giang (170), Bạc Liêu (156), Kon Tum (143), Kiên Giang (125), Long An (120), Đồng Nai (69), Sóc Trăng (59), Cần Thơ (48), Tiền Giang (27), Hậu Giang (25), Ninh Thuận (23), Đồng Tháp (12).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hải Dương (-1.649), Hưng Yên (-603), Cao Bằng (-357).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Vĩnh Phúc (+163), Bình Dương (+155), Đắk Nông (+68).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 86.561 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 9.650.663 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 97.615 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 9.642.929 ca, trong đó có 7.603.659 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.782.516), TP. Hồ Chí Minh (595.310), Nghệ An (395.097), Bình Dương (377.548), Hải Dương (345.273).