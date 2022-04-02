- Tính từ 16h ngày 01/4 đến 16h ngày 02/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 65.619 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 65.616 ca ghi nhận trong nước (giảm 6.939 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 42.193 ca trong cộng đồng).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Lào Cai (-521), Vĩnh Phúc (-496), Hòa Bình (-435).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (7.423), Đắk Lắk (3.999), Nghệ An (2.911), Yên Bái (2.883), Phú Thọ (2.770), Bắc Giang (2.439), Quảng Ninh (2.378), Lào Cai (2.283), Hà Giang (2.016), Thái Bình (1.911), Quảng Bình (1.857), Bắc Ninh (1.758), Vĩnh Phúc (1.706), Lạng Sơn (1.668), Tuyên Quang (1.497), Bắc Kạn (1.479), Sơn La (1.319), Hà Nam (1.158), Thái Nguyên (1.134), Cao Bằng (1.111), Hải Dương (1.088), Vĩnh Long (988), Cà Mau (978), Hưng Yên (956), Lâm Đồng (936), Lai Châu (877), Bình Định (834), Bình Dương (748), Quảng Trị (747), Hồ Chí Minh (746), Tây Ninh (737), Bình Phước (728), Hà Tĩnh (715), Điện Biên (661), Hòa Bình (661), Ninh Bình (648), Quảng Ngãi (618), Nam Định (571), Thừa Thiên Huế (563), Bến Tre (557), Đà Nẵng (525), Đắk Nông (481), Thanh Hóa (465), Bà Rịa - Vũng Tàu (412), Phú Yên (358), Trà Vinh (342), Hải Phòng (302), Khánh Hòa (294), Bình Thuận (264), Quảng Nam (259), An Giang (150), Kiên Giang (146), Bạc Liêu (140), Kon Tum (121), Long An (115), Cần Thơ (80), Đồng Nai (40), Đồng Tháp (26), Hậu Giang (16), Ninh Thuận (13), Tiền Giang (10).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk (+900), Bắc Ninh (+383), Bình Phước (+61).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 81.203 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 9.716.282 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 98.279 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 9.708.545 ca, trong đó có 7.710.537 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.489.939), TP. Hồ Chí Minh (596.056), Nghệ An (398.008), Bình Dương (378.296), Hải Dương (346.361).