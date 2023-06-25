11 người làm thuê nhập viện cấp cứu sau bữa ăn trưa của chủ nhà

Sức khỏe 25/06/2023 23:09

Sau khi ăn, đến khoảng 14h cùng ngày có 1 người xuất hiện triệu chứng đau bụng, đau đầu, buồn nôn, nôn, tiêu chảy. Đến khoảng 18h, 11 ca có triệu chứng tương tự.

Theo thông tin từ báo Đắk Nông, chiều 25/6, Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong cho biết, chiều tối ngày 24/6, Trung tâm tiếp nhận, cấp cứu kịp thời 1 vụ ngộ độc thực phẩm tập thể tại thôn 6, xã Đắk R’măng (Đắk Glong) với triệu chứng đau bụng, đau đầu, buồn nôn, nôn, tiêu chảy.

Theo báo cáo ban đầu, trưa 24/6/2023, gia đình ông M.A.C (SN 1981), cụm 4, thôn 6, xã Đắk R’măng tổ chức nấu bữa ăn trưa cho người làm công. Bữa trưa có 17 người cùng ăn. Các món ăn trong bữa trưa bao gồm: cơm trắng, thịt lợn luộc, rau cải xanh luộc, muối ớt chấm, nước yến nha đam oton chai 500ml, hạn sử dụng ngày 28/3/2024.

11 người làm thuê nhập viện cấp cứu sau bữa ăn trưa của chủ nhà - Ảnh 1
Các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong - Ảnh: Vietnamnet

Dẫn tin từ Vietnamnet, đến khoảng 14h cùng ngày có 1 người xuất hiện triệu chứng đau bụng, đau đầu, buồn nôn, nôn, tiêu chảy. Đến khoảng 18h, 11 ca có triệu chứng tương tự.

Trong số 11 ca bệnh, 7 người được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong cấp cứu, còn 4 người tự đi điều trị ở phòng khám bệnh tư nhân trên địa bàn.

Tại Khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong, các bệnh nhân được đội ngũ y, bác sĩ kịp thời cấp cứu, điều trị tích cực. Đến nay, tình trạng sức khỏe của 7 bệnh nhân đã ổn định.

Hiện vụ việc đang nhanh chóng được cơ quan chức năng làm rõ.

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