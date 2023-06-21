Nữ du khách xuất hiện ảo giác, hoang tưởng sau khi ăn hoa chuông

Sức khỏe 21/06/2023 12:07

Có 3 người nhập viện sau khi ăn hoa chuông ở Vĩnh Phúc, trong đó có 1 nữ bệnh nhân có biểu hiện, hoang tưởng, ảo giác, kích động.

Theo thông tin từ chuyên trang Pháp luật & Xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc vừa tiếp nhận và cấp cứu cho 3 bệnh nhân nghi ngộ độc hoa chuông.

Theo đó, 3 bệnh nhân là khách du lịch ở Thị trấn Tam Đảo. Trên đường về, những người này đã tự hái hoa chuông và nấu ăn. Sau khoảng 5-7 phút, những người này xuất hiện tình trạng tê môi, lưỡi và tê bì chân tay. Sau đó, các bệnh nhân tự bắt xe xuống khoa cấp cứu, bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

Nữ du khách xuất hiện ảo giác, hoang tưởng sau khi ăn hoa chuông - Ảnh 1
Hoa chuông có chứa độc tố khá mạnh - Ảnh minh họa

Khi vào viện, 3 bệnh nhân đều có tình trạng tê bì môi, lưỡi và ngọn chi. Trong đó, có 1 bệnh nhân nữ có biểu hiện hoang tưởng, ảo giác, kích động. Sau 10 tiếng hồi sức tích cực, tình trạng cả 3 bệnh nhân đã ổn định, bệnh nhân nữ không còn các biểu hiện hoang tưởng, kích động.

Dẫn tin từ Vietnamnet, BS. Đỗ Đình Lượng, Phó trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cảnh báo hoa chuông chứa chất độc Scopolamine, có thể gây hội chứng cholinergic, với biểu hiện như tê bì môi, lưỡi, hoang tưởng, ảo giác, thậm chí nếu ăn với số lượng lớn có thể tử vong.

Tất cả các bộ phận trên cây hoa chuông đều chứa độc tố, nên nếu lỡ ăn nhầm sẽ bị trúng độc ngay lập tức. Ở dạng nhẹ, bệnh nhân ngộ độc có biểu hiện nôn trớ, mệt mỏi, choáng váng… Ở thể nặng, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tình trạng suy thận, suy tim cấp, bị ảo giác, hoang tưởng.

Do độc tính của cây hoa chuông quá mạnh, để tránh các trường hợp ngộ độc, người dân không nên dùng bất kỳ bộ phận nào của hoa để chế biến thực phẩm. Bác sĩ cũng khuyên tuyệt đối không ăn các loại cây, quả rừng khi không rõ nguồn gốc, đặc biệt không nên trồng các cây thuộc họ cà độc dược (cây hoa chuông).

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