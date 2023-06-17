Người đi cùng bệnh nhân cho biết, vào khoảng 17h30 cùng ngày, ông H. có ăn cua biển không rõ loại. Trong lúc ăn cua biển, ông H. có uống rượu.

Theo thông tin từ báo Quảng Trị, hôm nay (17/6), lãnh đạo Trung tâm y tế quân dân y huyện đảo Cồn Cỏ xác nhận, trên địa bàn vừa có một người đàn ông tử vong nghi do ăn trúng cua độc.

Trước đó, vào lúc 22h ngày 16/6, trung tâm tiếp nhận ông Trần Chí H. (44 tuổi, trú tại thôn Quật Xá, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) đến cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, vệ sinh không tự chủ.

Người đi cùng bệnh nhân cho biết, vào khoảng 17h30 cùng ngày, ông H. có ăn cua biển không rõ loại. Trong lúc ăn cua biển, ông H. có uống rượu.

Qua thăm khám sơ bộ, các bác sĩ chẩn đoán nghi ông H. bị ngộ độc hải sản, có sử dụng bia rượu. Sau đó bệnh nhân được sơ cấp cứu hồi sức.

Trung tâm y tế quân dân y huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Vietnamnet, dù được các y bác sĩ tận tình cấp cứu nhưng tình trạng của ông H. không cải thiện. Đến 23h30, bệnh nhân tử vong.

Cùng ăn cua với ông H. còn có những người khác nhưng họ không có biểu hiện bất thường.

Ông H. làm thợ xây, có 2 con nhỏ. Vợ ông H. không có việc làm ổn định. Hiện, lực lượng chức năng đợi người nhà đến làm các thủ tục đưa thi thể ông H. về nhà lo hậu sự.

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