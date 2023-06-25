Đi tắm biển bị sứa đốt, bé gái 7 tuổi mê man, mất ý thức

Sau khi được bố phát hiện, đưa lên bờ thì hai tay bé đã bầm đen, bé mê man, ngất đi.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ online, chiều 25/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận bé H.T.L. (7 tuổi) vào viện chiều 23/6. Bé bị sứa đốt, nổi mẩn ngứa, tím tái, mất ý thức.

Sau khi được cấp cứu, bệnh nhi đã tỉnh, mạch rõ nhưng vẫn còn sốt nhẹ, vết thương ở cánh tay sưng nề, đỏ, lan tỏa.

Hiện nay bệnh nhi đã hết sốt, sinh hiệu ổn, ăn uống được và đang được điều trị.

Bé 7 tuổi bị sứa đốt chằng chịt tay - Ảnh: VTC News

Dẫn tin từ VTC News, chị Nguyễn Hoàn (mẹ bé L.) kể, chiều 23/6 bé L. cùng ba đi tắm ở khu vực biển Hòn Chồng (Nha Trang) thì bị sứa đốt. Khi ba của cháu phát hiện, đưa lên bờ thì hai tay bé L. đã bầm đen, bé mê man, ngất đi.

Mẹ của bệnh nhi cho biết, hai cha con đều bị sứa đốt nhưng bé còn nhỏ nên bị nặng hơn, hiện tại, bé đã có thể trò chuyện, sức khỏe ổn định.

Khu vực biển Hòn Chồng nơi xuất hiện sứa cắn - Ảnh: Tuổi Trẻ online

Theo bác sĩ, khi trẻ đi biển và nghi ngờ tiếp xúc với sứa, bố mẹ cần đưa trẻ ra khỏi vùng nước đang có sứa, bình tĩnh, trấn an để trẻ bớt lo lắng, sợ hãi.

Nhanh chóng rửa vết thương bằng nước biển hoặc giấm để làm sạch độc tố, không rửa bằng nước ngọt vì làm tổn thương nặng hơn. Có thể chườm đá để giảm đau.

Trong trường hợp trẻ bị sốc phản vệ sau khi bị sứa đốt với các biểu hiện như ớn lạnh, lo sợ, hoảng hốt, xuất hiện các triệu chứng nóng bừng, nổi ban đỏ ngứa trên da, phù mắt, phù môi, ngạt mũi, cảm thấy khó thở, đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, đau đầu, chóng mặt… cần nhanh chóng đưa đến viện ngay. Việc sốc phản vệ có thể dẫn đến tử vong nếu không xử trí kịp thời.

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