Ăn nấm đỏ mua ở chợ, người đàn ông bị tổn thương gan, suy thận cấp

Sức khỏe 23/06/2023 15:32

Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân có dấu hiệu rối loạn điện giải, toan chuyển hóa, suy thận cấp, tổn thương tế bào gan…

Theo thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn vừa tiếp nhận và điều trị cho một nam bệnh nhân 37 tuổi trú trên địa bàn với triệu chứng ban đầu là đau bụng quanh rốn, nôn, tiêu chảy.

Trước khi nhập viện khoảng 4 giờ, nam bệnh nhân có ăn món nấm màu đỏ được mua từ chợ về chế biến. Sau ăn vài giờ, bệnh nhân đau bụng, đại tiện phân lỏng nhiều lần, mệt mỏi nên vào viện để khám.

Ăn nấm đỏ mua ở chợ, người đàn ông bị tổn thương gan, suy thận cấp - Ảnh 1
Hình ảnh nấm mà bệnh nhân cung cấp - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Kết quả cho thấy bệnh nhân có dấu hiệu rối loạn điện giải, toan chuyển hóa, suy thận cấp, tổn thương tế bào gan…

Bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi ngộ độc nấm, suy thận cấp và được điều trị truyền dịch tích cực, than hoạt đa liều, bù điện giải. Sau 3 ngày điều trị, ngày 23/6, bệnh nhân ổn định sức khỏe và được ra viện.

Dẫn tin từ Vietnamnet, qua hình ảnh người bệnh cung cấp, các bác sĩ nghĩ nhiều đến khả năng người bệnh ăn phải nấm xốp Russula có độc. Loại nấm này có hình dáng gần giống với nấm Chẹo đỏ, một loại nấm có thể ăn được, vì vậy người dân rất dễ nhầm lẫn.Theo các bác sĩ, nấm rừng là loại thực phẩm có nguy cơ cao gây ngộ độc. Người ăn phải nấm độc thường có biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, choáng váng.

Trường hợp nặng thường bị khó thở, nôn, tiêu chảy, dễ dẫn tới tình trạng suy thận, suy gan cấp, có thể gây tử vong nhanh chóng nếu không được điều trị kịp thời. 

 

 

 

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